Жадность, сознательность и ранний бизнес. Что сделает вашего ребенка лидером?

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Многие родители задаются вопросом, как не перегрузить ребенка учебой с ранних лет и при этом помочь развить заложенный потенциал.

Русская служба Би-би-си спросила у российских экспертов, как что следует предпринять, чтобы подготовить своих детей к жизни в быстро меняющемся мире.

Как выглядит идеальная школа

Технологии: надо ли ребенку сидеть за компьютером

Как ребенку найти свое призвание

Родитель: помощник, спонсор или тьютор своего ребенка?

Как учить?

Прививать ребенку компетенции, а не насаждать схемы принятия решений

Михаил Мокринский, директор школы-пансиона для способных и мотивированных детей "Летово":

"Когда мы готовим ребенка в рамках академической карьеры, то мы очень часто туда не примешиваем задачи формирования тех или иных компетенций. Мы должны замешивать этим содержанием предметы.

Учитель должен вывести ребенка на то, что теперь есть творческие задачии комплексные".

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Использовать разные форматы. Так, например, обучение критическому мышлению лучше всего разивается в ходе импровизированных дебатов

Наталья Булкина, эксперт по инновационным аналитическим решениям компании IBM, автор и ведущая курса "Искусственный интеллект и машинное обучение для детей":

"Ребёнок гораздо лучше воспринимает информацию и вообще у него нейронная сеть развивается лучше, если используются разные способы восприятия информации. То есть аудио- или визуальная информация. Или дали потрогать! В идеале ещё - прожить, если это в игре возможно сделать. И обсудить обязательно с друзьями, потому что это рождает какую-то историю.

Тогда всё лучше усваивается. Создается много нейронных связей, ребёнок тренируется воспринимать информацию разными способами.

Разнообразие дает гибкость нейронной сети, которая в будущем, когда ребенок будет уже менее гибкий, будет играть в его пользуТО ч - ему будет проще адаптироваться. Вообще всё обучение идёт на то, чтобы ребёнок был более адаптируем. Все будет сильно быстро меняться. Мы подготовить ребёнка можем только, по сути, к быстрой адаптации.

[На моих занятиях] мы ведём себя нестандартно. Почти постоянно мы разговариваем. Я говорю детям: "Ребята, вы должны подвергать сомнению все, что я вам сейчас сообщаю. Если вы считаете, что что-то не так, то давайте дискутировать".

Детям очень нравится спорить. Им очень нравится задавать вопросы. Мы передаем друг другу микрофон, дети начинают спорить между собой.

Информации слишком много, и у [современных] детей есть проблемы с тем, что они не понимают, какую информацию надо брать, а какую - нет. Если у нас уже (у взрослых - прим. Би-би-си) накапливается усталость, и мы просто ленимся иногда учиться, то у них же есть детские наклонности брать все, что есть. Это в них заложено природой - быть любопытными. В условиях, когда у них миллион раз больше информации, нежели было у нас.

Соответственно, нужно думать о методике или тренировке ребёнка различать нужное и ненужное. И усваивать только ту информацию, которая имеет смысл. Навыки критического мышления можно в самом раннем детстве заложить".

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Не делать упор только лишь на накоплении знании, но и развивать эмоциональный интеллект ребенка

Распределять нагрузку равномерно

Марк Сартан, руководитель Центра разработки образовательных систем "Умная школа", г. Иркутск:

"Когда все занятия и отдых равномерно по дню распределены и у ребенка нет такой безумной нагрузки в первой половине дня, а потом расслабухи во второй".

Разрабатывать индивидуальные учебные планы: в младшей школе - учитывать разные типы интеллекта, в старшей - конкретный жизненный опыт учеников

Елизавета Каширина, основатель школы делового мышления "Кидстарт":

"Именно в возрасте от 6 до 14 лет дети пластичны, не ленивы, у них есть очень большая эмоциональная связь с родителями. Только такой баланс [возможен] при поддержке ребенка семьей. И получается эффективное взаимодействие и самореализация.

Изучение типов интеллекта, выявление сильных сторон, позволяет фокусироваться на той или иной бизнес-идее и таким образом реализовывать тот потенциал, который точно в нем заложен.

Школе стоит задуматься о том, какие типы интеллекта есть у каждого ребёнка. Не "забивать" его, когда он рисует графики или анимэ на уроках, а через анимэ попробовать ему объяснить, например, литературу".

Почему ребенок сегодня вынужден вкалывать, прямо скажем? Потому что взрослые ему говорят: "Ты давай потерпи немножко, тебе это в будущем пригодится". Вообще говоря, слабый мотив.

Марк Сартан:

Существуют разные принципы индивидуализации на разных возрастных ступенях. В средней школе - взрыв возможностей, и мы считаем, что это возраст для социальных, учебных, профессиональных проб.

Тут задача [в том], чтобы ребенок максимально все попробовал все, что ему хочется. Потому что пробы у них в этом возрасте часто [строятся] на каких-то сиюминутных основаниях. Они идут заниматься в кружок или секцию, потому что пошел друг, потому что нравится преподаватель, потому что тема просто показалась любопытной.

Они должны за среднюю школу попробовать максимум, потому что дальше - уже другой принцип индивидуализации - в старшей школе [они будут] выбирать свои направления развития с учетом реально имеющегося опыта".

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А что с новейшими технологиями?

Не надо учить ребенка пользоваться компьютером или телефоном, пусть они будут не целью, а инструментом.

Лучше водите ребенка на производство и в лаборатории

Марк Сартан:

"Есть технологии, которым не надо учить и даже вредно учить отдельно. Они должны быть фактически растворены в нормальном проведении урока.

Школе стоит задуматься о том, какие типы интеллекта есть у каждого ребёнка. Не "забивать" его, когда он рисует графики или анимэ на уроках, а через анимэ попробовать ему объяснить, например, литературу.

Не надо учить ребенка пользоваться компьютером, а надо, чтобы он пользовался этим компьютером на уроке и в домашней работе.

Второй вид технологий - которые рядом в школе, в соседней мастерской за углом, в информационно-библиотечном центре, в фаблабе (небольшая лаборатория, обычно при университете - прим. Би-би-си) применяются и с ними можно работать. Реально осваивать их.

Третий тип технологий - это технологии самые свежие, самые новые, которые, конечно, до школы вряд ли дойдут прямо в таком первозданном виде и быстро. Но вполне могут оказаться на настоящем производстве по соседству.

Тем самым производство видит людей, которые реально заинтересованы в практике, а школа видит, что ее обеспечивают технологиями, которые сама она себе позволить не может".

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Наталья Булкина:

"Крайне важно, чтобы было какое-то включение. Детям интересно знать, как устроена работа магазина продовольственных товаров, то есть какие уже сейчас роботизированные механизмы там используются. Об этом им очень интересно слушать. Но трогать руками [эти машины им] не будет интересно.

Надо находить какой-то баланс. С одной стороны, показать робота-погрузчика, показать насколько сложно его создать, сколько у него должно быть датчиков и так далее".

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Нужна ли ребенку профориентация?

Понятие профессии устаревает, а вслед за ним и классическая профориентация в том виде, какой мы ее зна ем ;

Ребенку важно о владеть инструментами выбора жизненного пути (приобрести навык расставлять приоритеты , критически оценивать свои желания и имеющи е ся на рынке предложения, прислуш ив аться к своей внутренней мотивации и видеть перспективу развития )

Ребенок должен научиться работать в разных типах команд и в разных ролях

Детям нужно как можно раньше начать работать с машинами, потому что в будущем абсолютное большинство профессий будет связаны с технологиями

Наталья Булкина:

"Когда дети будут выбирать себе профессию, они должны понимать, что будут трудиться рядом с машиной или машина будет им помогать или каким-то образом они будут её обслуживать.

Но в целом это будет такое взаимное проникновение. Соответственно, чем раньше дети это понимают, тем легче им будет фантазировать на тему "что я буду делать".

Раньше, чтобы быть маркетологом, ничего не нужно было знать кроме экселя. А сейчас маркетологи уже должны иметь возможность написать самостоятельно скрипты для того, чтобы облегчить себе же жизнь.

Раньше, чтобы быть маркетологом, ничего не нужно было знать кроме экселя. А сейчас маркетологи уже должны иметь возможность написать самостоятельно скрипты для того, чтобы облегчить себе же жизнь".

Марк Сартан:

"Сегодня понятие профессии как таковое уже устаревает. Границы сами по себе размываются, и предположить, что сегодня ребенок в возрасте 15 лет сможет угадать или выбрать ту профессию, в которой он будет работать еще через 15 лет, просто нереально.

Мы не профессию даем, а инструменты ее выбора на дальнейший жизненный путь".

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Михаил Мокринский:

Мы стремимся к самовыражению ребенка, его самопознанию. Это вопрос не "как оснастить тебя правильными решениями?", а "как помочь тебе узнать, что из предложенного - про тебя".

Мы должны говорить ребенку: "Ты понял, что из того, что ты уже умеешь, из того, что пробуешь, или из того, что хотел бы попробовать тебя заводит? Ты понимаешь, что какие-то из этих проб меняют твое отношение не просто к будущей карьере, но и к себе самому?"

Предположить, что сегодня ребенок в возрасте 15-ти лет сможет угадать или выбрать ту профессию, в которой он будет работать еще через 15 лет, просто не реально.

Главная задача - чтобы за два года до окончания школы ребенок, в том числе, научился понимать, что он умеет делать, что ему легко и классно, что ему тяжело, но получается, что у него получается только вместе с остальными.

Умение работать в разных типах команд и в разных ролях приводит к тому, что ребенок начинает понимать, что все это - такая "страшная" составляющая, как множественная идентичность. И он будет смотреть на свое будущее уже более объемно и сложно.

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Как помочь ребенку успешно учиться и искать свое место в профессиональном мире?

Ребенок должен быть жадным до разных занятий. Но е сли у ребёнка нет предрасположенности к конкретной дисциплине, надо помочь ему найти себя на стыке дисципли

Важно постоянно помогать детям видеть связь между собственным трудом и результатом

Ребенку лучше как можно раньше пробовать зарабатывать деньги

Наталья Булкина:

"Я считаю нужно давать детям максимально все возможное, но не давить. Если не пошло, то отойти и попытаться чем-то другим заменить.

Но все равно нужно создавать максимум, чтобы дети были по-хорошему жадные. Вот если они захотели в театральную школу, пусть учатся в ней, а не в музыкальной. Пусть они там воспринимают музыку, под музыку танцуют. Это будет другое, но тот же эффект".

Марк Сартан:

"Среда должна быть богаче, чем то, что ребенок использует на данный момент, чтобы у него всегда была возможность дополнительного выбора.

[Нужно] помогать ребенку увидеть связь между собственным трудом и результатом.

Умение работать в разных типах команд и в разных ролях приводит к тому, что ребенок начинает понимать, что у него есть такая "страшная" составляющая, как множественная идентичность.

Это, кстати говоря, очень сложная задача для ребенка. Потому что временные промежутки воспринимаются не так, как у взрослых. Результат образования часто очень отсрочен.

Почему он сегодня вынужден вкалывать, прямо скажем? Потому что взрослые ему говорят: "Ты давай потерпи немножко, тебе это в будущем пригодится". Вообще говоря, слабый мотив. Надо сегодня показывать его достижения как результат его предыдущих усилий. Чтобы он понимал, что предыдущие [усилия] дали сегодня, а сегодняшние дадут завтра.

И, наконец, уже ближе к старшему возрасту, дать возможность выбора жизненного развития осознанного (в этом важно удостовериться) и принять этот выбор.

Сегодняшний родитель, если он хочет помочь образовать собственного ребенка, он должен фактически стать ему тьютором, помогать ему организовывать образовательную программу.

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Елизавета Каширина:

"Если в ребёнка верят его родители это очень важно. Это дает прорыв в его способностях, в уверенности в себе. И в тех навыках которые он, в конце концов, реализует.

Посмотрите на те "профессии будущего", о которых сейчас все говорят. Если у ребёнка нет предрасположенности к математике и физике, то при помощи гуманитарных наук или на стыке биологии и математики он может себя найти.

Сегодняшний родитель стать своему ребенку тьютором, помогать ему организовывать образовательную программу.

Он может написать музыку на основе искусственного интеллекта. Он может создать вазу ручной работы при помощи 3D моделирования. Посмотрите, какие есть таланты у ребёнка. Попробуйте их соединить с новыми модными, трендовыми технологиями. В любом случае количество попыток - это уже успех.

Сядьте вместе с ребенком буквально 10-20 минут дома, придумайте игру и спросите: "А что тебе интересно? Кем бы ты хотел быть?" Попробуйте проговорить те интересы, которые уже есть у ребёнка. Дальше потихонечку, по каждому из этих интересов каждый день занимайтесь минут по 15-20.

Мы рекомендуем пробовать ребёнку зарабатывать первые деньги. Чем раньше он начнёт пробовать себя в мире бизнеса, тем лучше, потому что он не будет бояться совершать ошибки. Это может быть стажировка большой компании, это может быть создание бизнеса по печати 3D моделей или создание галстуков-бабочек. Это могут быть авторские рисунки на футболки для фермерского фестиваля в Териберке.

Развивайте в ребёнке уверенность в себе. Хвалите его. Смотрите, что у него получается. Не критикуйте за то, что у него не получается. Не получается? Хорошо!

Давайте вместе не будем бояться тех ошибок, которые ребёнок будет совершать в своей жизни".