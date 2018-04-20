Жадность, сознательность и ранний бизнес. Что сделает вашего ребенка лидером?
Многие родители задаются вопросом, как не перегрузить ребенка учебой с ранних лет и при этом помочь развить заложенный потенциал.
Русская служба Би-би-си спросила у российских экспертов, как что следует предпринять, чтобы подготовить своих детей к жизни в быстро меняющемся мире.
Технологии: надо ли ребенку сидеть за компьютером
Как ребенку найти свое призвание
Родитель: помощник, спонсор или тьютор своего ребенка?
Как учить?
- Прививать ребенку компетенции, а не насаждать схемы принятия решений
Михаил Мокринский, директор школы-пансиона для способных и мотивированных детей "Летово":
"Когда мы готовим ребенка в рамках академической карьеры, то мы очень часто туда не примешиваем задачи формирования тех или иных компетенций. Мы должны замешивать этим содержанием предметы.
- Гениальность и безумие: две стороны одной медали?
- Образование: зачем учить детей ошибаться
- Блог Яны Литвиновой. Школьные диктаторы и здравый смысл
Учитель должен вывести ребенка на то, что теперь есть творческие задачии комплексные".
- Использовать разные форматы. Так, например, обучение критическому мышлению лучше всего разивается в ходе импровизированных дебатов
Наталья Булкина, эксперт по инновационным аналитическим решениям компании IBM, автор и ведущая курса "Искусственный интеллект и машинное обучение для детей":
"Ребёнок гораздо лучше воспринимает информацию и вообще у него нейронная сеть развивается лучше, если используются разные способы восприятия информации. То есть аудио- или визуальная информация. Или дали потрогать! В идеале ещё - прожить, если это в игре возможно сделать. И обсудить обязательно с друзьями, потому что это рождает какую-то историю.
Тогда всё лучше усваивается. Создается много нейронных связей, ребёнок тренируется воспринимать информацию разными способами.
Разнообразие дает гибкость нейронной сети, которая в будущем, когда ребенок будет уже менее гибкий, будет играть в его пользуТО ч - ему будет проще адаптироваться. Вообще всё обучение идёт на то, чтобы ребёнок был более адаптируем. Все будет сильно быстро меняться. Мы подготовить ребёнка можем только, по сути, к быстрой адаптации.
[На моих занятиях] мы ведём себя нестандартно. Почти постоянно мы разговариваем. Я говорю детям: "Ребята, вы должны подвергать сомнению все, что я вам сейчас сообщаю. Если вы считаете, что что-то не так, то давайте дискутировать".
Детям очень нравится спорить. Им очень нравится задавать вопросы. Мы передаем друг другу микрофон, дети начинают спорить между собой.
Информации слишком много, и у [современных] детей есть проблемы с тем, что они не понимают, какую информацию надо брать, а какую - нет. Если у нас уже (у взрослых - прим. Би-би-си) накапливается усталость, и мы просто ленимся иногда учиться, то у них же есть детские наклонности брать все, что есть. Это в них заложено природой - быть любопытными. В условиях, когда у них миллион раз больше информации, нежели было у нас.
Соответственно, нужно думать о методике или тренировке ребёнка различать нужное и ненужное. И усваивать только ту информацию, которая имеет смысл. Навыки критического мышления можно в самом раннем детстве заложить".
- Не делать упор только лишь на накоплении знании, но и развивать эмоциональный интеллект ребенка
- Распределять нагрузку равномерно
Марк Сартан, руководитель Центра разработки образовательных систем "Умная школа", г. Иркутск:
"Когда все занятия и отдых равномерно по дню распределены и у ребенка нет такой безумной нагрузки в первой половине дня, а потом расслабухи во второй".
- Разрабатывать индивидуальные учебные планы: в младшей школе - учитывать разные типы интеллекта, в старшей - конкретный жизненный опыт учеников
Елизавета Каширина, основатель школы делового мышления "Кидстарт":
"Именно в возрасте от 6 до 14 лет дети пластичны, не ленивы, у них есть очень большая эмоциональная связь с родителями. Только такой баланс [возможен] при поддержке ребенка семьей. И получается эффективное взаимодействие и самореализация.
Изучение типов интеллекта, выявление сильных сторон, позволяет фокусироваться на той или иной бизнес-идее и таким образом реализовывать тот потенциал, который точно в нем заложен.
Школе стоит задуматься о том, какие типы интеллекта есть у каждого ребёнка. Не "забивать" его, когда он рисует графики или анимэ на уроках, а через анимэ попробовать ему объяснить, например, литературу".
Марк Сартан:
Существуют разные принципы индивидуализации на разных возрастных ступенях. В средней школе - взрыв возможностей, и мы считаем, что это возраст для социальных, учебных, профессиональных проб.
Тут задача [в том], чтобы ребенок максимально все попробовал все, что ему хочется. Потому что пробы у них в этом возрасте часто [строятся] на каких-то сиюминутных основаниях. Они идут заниматься в кружок или секцию, потому что пошел друг, потому что нравится преподаватель, потому что тема просто показалась любопытной.
Они должны за среднюю школу попробовать максимум, потому что дальше - уже другой принцип индивидуализации - в старшей школе [они будут] выбирать свои направления развития с учетом реально имеющегося опыта".
А что с новейшими технологиями?
- Не надо учить ребенка пользоваться компьютером или телефоном, пусть они будут не целью, а инструментом.
- Лучше водите ребенка на производство и в лаборатории
Марк Сартан:
"Есть технологии, которым не надо учить и даже вредно учить отдельно. Они должны быть фактически растворены в нормальном проведении урока.
Не надо учить ребенка пользоваться компьютером, а надо, чтобы он пользовался этим компьютером на уроке и в домашней работе.
Второй вид технологий - которые рядом в школе, в соседней мастерской за углом, в информационно-библиотечном центре, в фаблабе (небольшая лаборатория, обычно при университете - прим. Би-би-си) применяются и с ними можно работать. Реально осваивать их.
Третий тип технологий - это технологии самые свежие, самые новые, которые, конечно, до школы вряд ли дойдут прямо в таком первозданном виде и быстро. Но вполне могут оказаться на настоящем производстве по соседству.
Тем самым производство видит людей, которые реально заинтересованы в практике, а школа видит, что ее обеспечивают технологиями, которые сама она себе позволить не может".
Наталья Булкина:
"Крайне важно, чтобы было какое-то включение. Детям интересно знать, как устроена работа магазина продовольственных товаров, то есть какие уже сейчас роботизированные механизмы там используются. Об этом им очень интересно слушать. Но трогать руками [эти машины им] не будет интересно.
Надо находить какой-то баланс. С одной стороны, показать робота-погрузчика, показать насколько сложно его создать, сколько у него должно быть датчиков и так далее".
Нужна ли ребенку профориентация?
- Понятие профессии устаревает, а вслед за ним и классическая профориентация в том виде, какой мы ее знаем;
- Ребенку важноовладеть инструментами выбора жизненного пути (приобрести навык расставлять приоритеты, критически оценивать свои желания и имеющиеся на рынке предложения, прислушиваться к своей внутренней мотивации и видеть перспективу развития)
- Ребенок должен научиться работать в разных типах команд и в разных ролях
- Детям нужно как можно раньше начать работать с машинами, потому что в будущем абсолютное большинство профессий будет связаны с технологиями
Наталья Булкина:
"Когда дети будут выбирать себе профессию, они должны понимать, что будут трудиться рядом с машиной или машина будет им помогать или каким-то образом они будут её обслуживать.
Но в целом это будет такое взаимное проникновение. Соответственно, чем раньше дети это понимают, тем легче им будет фантазировать на тему "что я буду делать".
Раньше, чтобы быть маркетологом, ничего не нужно было знать кроме экселя. А сейчас маркетологи уже должны иметь возможность написать самостоятельно скрипты для того, чтобы облегчить себе же жизнь".
Марк Сартан:
"Сегодня понятие профессии как таковое уже устаревает. Границы сами по себе размываются, и предположить, что сегодня ребенок в возрасте 15 лет сможет угадать или выбрать ту профессию, в которой он будет работать еще через 15 лет, просто нереально.
Мы не профессию даем, а инструменты ее выбора на дальнейший жизненный путь".
Михаил Мокринский:
Мы стремимся к самовыражению ребенка, его самопознанию. Это вопрос не "как оснастить тебя правильными решениями?", а "как помочь тебе узнать, что из предложенного - про тебя".
Мы должны говорить ребенку: "Ты понял, что из того, что ты уже умеешь, из того, что пробуешь, или из того, что хотел бы попробовать тебя заводит? Ты понимаешь, что какие-то из этих проб меняют твое отношение не просто к будущей карьере, но и к себе самому?"
Главная задача - чтобы за два года до окончания школы ребенок, в том числе, научился понимать, что он умеет делать, что ему легко и классно, что ему тяжело, но получается, что у него получается только вместе с остальными.
Умение работать в разных типах команд и в разных ролях приводит к тому, что ребенок начинает понимать, что все это - такая "страшная" составляющая, как множественная идентичность. И он будет смотреть на свое будущее уже более объемно и сложно.
Как помочь ребенку успешно учиться и искать свое место в профессиональном мире?
- Ребенок должен быть жадным до разных занятий. Но если у ребёнка нет предрасположенности к конкретной дисциплине, надо помочь ему найти себя на стыке дисципли
- Важно постоянно помогать детямвидеть связь между собственным трудом и результатом
- Ребенку лучше как можно раньше пробовать зарабатывать деньги
Наталья Булкина:
"Я считаю нужно давать детям максимально все возможное, но не давить. Если не пошло, то отойти и попытаться чем-то другим заменить.
Но все равно нужно создавать максимум, чтобы дети были по-хорошему жадные. Вот если они захотели в театральную школу, пусть учатся в ней, а не в музыкальной. Пусть они там воспринимают музыку, под музыку танцуют. Это будет другое, но тот же эффект".
Марк Сартан:
"Среда должна быть богаче, чем то, что ребенок использует на данный момент, чтобы у него всегда была возможность дополнительного выбора.
[Нужно] помогать ребенку увидеть связь между собственным трудом и результатом.
Это, кстати говоря, очень сложная задача для ребенка. Потому что временные промежутки воспринимаются не так, как у взрослых. Результат образования часто очень отсрочен.
Почему он сегодня вынужден вкалывать, прямо скажем? Потому что взрослые ему говорят: "Ты давай потерпи немножко, тебе это в будущем пригодится". Вообще говоря, слабый мотив. Надо сегодня показывать его достижения как результат его предыдущих усилий. Чтобы он понимал, что предыдущие [усилия] дали сегодня, а сегодняшние дадут завтра.
И, наконец, уже ближе к старшему возрасту, дать возможность выбора жизненного развития осознанного (в этом важно удостовериться) и принять этот выбор.
Сегодняшний родитель, если он хочет помочь образовать собственного ребенка, он должен фактически стать ему тьютором, помогать ему организовывать образовательную программу.
Елизавета Каширина:
"Если в ребёнка верят его родители это очень важно. Это дает прорыв в его способностях, в уверенности в себе. И в тех навыках которые он, в конце концов, реализует.
Посмотрите на те "профессии будущего", о которых сейчас все говорят. Если у ребёнка нет предрасположенности к математике и физике, то при помощи гуманитарных наук или на стыке биологии и математики он может себя найти.
Он может написать музыку на основе искусственного интеллекта. Он может создать вазу ручной работы при помощи 3D моделирования. Посмотрите, какие есть таланты у ребёнка. Попробуйте их соединить с новыми модными, трендовыми технологиями. В любом случае количество попыток - это уже успех.
Сядьте вместе с ребенком буквально 10-20 минут дома, придумайте игру и спросите: "А что тебе интересно? Кем бы ты хотел быть?" Попробуйте проговорить те интересы, которые уже есть у ребёнка. Дальше потихонечку, по каждому из этих интересов каждый день занимайтесь минут по 15-20.
Мы рекомендуем пробовать ребёнку зарабатывать первые деньги. Чем раньше он начнёт пробовать себя в мире бизнеса, тем лучше, потому что он не будет бояться совершать ошибки. Это может быть стажировка большой компании, это может быть создание бизнеса по печати 3D моделей или создание галстуков-бабочек. Это могут быть авторские рисунки на футболки для фермерского фестиваля в Териберке.
Развивайте в ребёнке уверенность в себе. Хвалите его. Смотрите, что у него получается. Не критикуйте за то, что у него не получается. Не получается? Хорошо!
Давайте вместе не будем бояться тех ошибок, которые ребёнок будет совершать в своей жизни".