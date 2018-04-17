S7 будет штурмовать космический рынок на украинских ракетах

Правообладатель иллюстрации VICTOR KATAYEV\TASS Image caption Основа космодрома - морская пусковая платформа Odyssey

Российская компания S7 Space, которая входит в группу S7, стала владельцем плавучего космодрома, созданного в рамках программы "Морской старт".

В РКК "Энергия" ранее сообщали, что покупная цена активов комплекса "Морской старт" составляет 6,28 млрд рублей.

Группа включает в себя компании, так или иначе связанные с авиационными перевозками - авиакомпании "Сибирь" (выполняет полеты под бредом S7 Airlines), "Глобус", турагентство, центры техобслуживания самолетов, подготовки персонала и так далее.

Совладелец S7 Group Владислав Филев не раз делился планами по созданию крупного космического бизнеса. Прежде всего, S7 интересуют космические пуски. В интервью и публичных выступлениях Филев, в основном, говорил о запусках спутников.

"Морской старт" в течение пяти лет, прежде чем прекратить работу в 2014 году, сумел запустить три десятка ракет.

Тем не менее, 17 апреля на официальном сайте космической компании генеральный директор S7 Space Сергей Сопов заявил, что уже в среднесрочной перспективе компания надеется создать на базе элементов Международной космической станции орбитальный космодром.

"Морской старт"

Проект "Морской старт" создавался в начале 1999-х годов. Идея заключалась в том, чтобы запускать ракеты из района экватора, где выводить в космос полезную нагрузку "помогает" скорость вращения Земли. Самым простым решением такой задачи тогда посчитали строительство плавучей платформы, которая позволила бы запускать ракеты из нейтральных вод Тихого океана.

Проект изначально начинался как международный - в нем участвовали украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш", американская корпорация Boeing, норвежская Kvaerner, а также российская РКК "Энергия".

Правообладатель иллюстрации Oleg Urusov\TASS Image caption "Морской старт" был создан для использования украинской ракеты "Зенит"

В 1998 году была создана инфраструктура в американском порту Лонг-Бич, стартовая платформа Odyssey и монтажное судно Sea Launch Сommander. С 1999 по 2014 годы с океанской платформы было произведено более 30 космических пусков (четыре из них - неудачные).

В 2009 году проект объявил о банкротстве, а через год 95% Sea Launch AG перешли под контроль корпорации "Энергия". Оставшиеся единицы процентов поделили между собой Boeing и Aker Solutions (в которую к тому моменту влилась Kvaerner).

Дальнейшее развитие проекта с участием России и Украины оказалось невозможно в 2014 году из-за аннексии Крыма и конфликта на юго-востоке Украины.

Украинские поставки

В 2018 году после покупки "Морского старта" российской коммерческой компанией S7 Space все равно придется решать проблему участия в проекте Украины.

Дело в том, что плавучий космодром изначально рассчитывался для использования ракеты Зенит-3SL, строившейся на украинском Конструкторском бюро "Южное". Сергей Сопов заявил, что в совместных планах S7 и "Роскосмоса" - создание новой ракеты-носителя "Союз-5" для замены украинских "Зенитов".

Однако пока что S7 будет использовать украинские ракеты. "Контракт на 12 первых и вторых ступеней "Зенитов" подписан, две ракеты готовы и находятся в ожидании поставки наших двигателей и системы управления", - сказал Сопов, ни разу не упомянув при этом, что ракеты будут построены при участии украинских предприятий.

По его словам, все детали будут поставляться в США, где ракеты будут собираться в порту Лонг-Бич. Другими словами, Украина не будет напрямую заниматься поставками ракетных технологий в Россию - формально они будут поставляться в США.

Ракетные технологии

Эксперты говорят, что пока что этот проект выглядит довольно сомнительным. По их словам, он требует вложения больших средств, в то время как перспективы получения новой ракеты для морского космодрома выглядят туманными.

Сопов рассказал, что S7 Space в настоящее время ожидает разрешения российского правительства на поставку ракетных двигателей и системы управления для ракет.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью Би-би-си объяснил, что вследствие того, что речь в этом проекте идет о ракетных технологиях, для работы всего проекта требуется разрешение российского, украинского и американского правительств.

"Этот вопрос весьма суров. Любая передача технологий, а она здесь так или иначе происходит, она проходит по режиму ограничения распространения ракетных технологий. Не знаю, как Украина, но Россия и США этот режим соблюдают весьма тщательно", - сказал он.

В свою очередь, российский независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич сказал, что он считает нелогичным со стороны S7 начинать вкладывать огромные средства в бизнес, связанный с пусковыми услугами, не имея собственной ракеты.

"Илон Маск сам на свои деньги создает себе ракету и потом эту ракету как готовый продукт он в виде услуг отдает государству. А что происходит здесь? Он покупает эту железяку, и государство ему продает ракету!" - говорит эксперт. Лукашевич отметил, что в таком случае S7 будет получать ракеты по остаточному принципу, после того как ими будут обеспечены государственные космические программы - гражданская и военная.

Оба эксперта отмечают тот факт, что ракета "Союз 5" пока существует в виде эскизных проектов и также вызывает критику из-за своей дороговизны.