Госзаказ против санкций: как правительство поддержит бизнес Дерипаски

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дмитрий Медведев выслушал предложения бизнеса о поддержке компаний, попавших в "черный" список США

Российское правительство может помочь автомобильным и энергетическим компаниям, попавшим под санкции, с помощью госзакупок их продукции. На этом фоне Компания "Русал" попросила правительство создать и предприятия по переработке алюминия, чтобы меньше зависеть от экспортных поставок, падающих из-за санкций.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля встретился с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). После встречи с премьером появились подробности о том, как правительство будет помогать попавшим под санкции компаниям.

Отвечая на вопрос о возможных мерах поддержки, министр промышленности Денис Мантуров сказал, что это могут быть "закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике, и по автомобилям". Впоследствии министр сказал, что правительство, возможно, распространит эти закупки и на металлургию.

Централизованные закупки - это один из вариантов торгов, когда подрядчика выбирает не заказчик непосредственно, а уполномоченный орган. Такая практика применяется, когда какой-то группе госзаказчиков нужны услуги или товари одного типа, например, грузовые автомобили, медицинские препараты, электроэнергия.

Госзакупки могут помочь таким структурам как "Ренова" Виктор Вексельберга, которой принадлежит поставщик электроэнергии "Т Плюс". В список также попала группа "ГАЗ" Олега Дерипаски и производитель оборудования "Силовые машины" Алексея Мордашова.

"Силовые машины" производят оборудование, которое будет использоваться при модернизации энергетики. Из слов Мантурова следует, что компания может получить преференции при госзакупках продукции энергетического машиностроения. Министр добавил, что власти сформируют список продукции подсанкционных компаний, которая будет закупаться государством.

В области металлургии закупки могут помочь еще одной компании Олега Дерипаски - "Русалу", который уже сильно пострадал от санкций.

После ввода санкций акции производителя алюминия "Русал" на Московской бирже обвалились на 56% до 15 рублей. Потом бумаги отыграли часть падения: на закрытии биржи 17 апреля акции торговались по 21,4 рубля. На бирже в Гонконге акции "Русала" упали на 65%.

Также подешевели ценные бумаги группы EN+ Олега Дерипаски. Депозитарные расписки группы на Лондонской бирже упали на 25%, после чего торги ими были приостановлены. Из-за санкций совет директоров EN+ покинули три независимых директора.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS Image caption Государство готово предложить бизнесу, попавшему под санкции, госзакупки

По словам Мантурова, "Русал" попросил у правительства подумать над созданием предприятий по переработке алюминия в Красноярске и Хакассии. "Пока мы не будем развивать перерабатывающие отрасли и не будем создавать новые перерабатывающие производства, мы будем находиться в зависимости - 80% алюминия экспортируются", - сказал Мантуров.

"Русал" действительно продает за рубеж большую часть своей продукции, и санкции ударили как раз по этой зависимости от экспорта. После попадания компании в "черный" список зарубежные контрагенты начали отказываться от российского алюминия.

Токсичный партнер

В ночь на 17 апреля Лондонская биржа металлов (LME) ограничила торговлю алюминием "Русала". Площадка приостановила выпуск варрантов - складских свидетельств о приеме товара - на алюминий российской компании. Ограничения будут действовать, пока биржа не выработает "приемлемый долгосрочный подход" работы с "Русалом" в сложившихся условиях.

Ранее LME сообщала, что владельцы алюминия "Русала" смогут продать его через биржу, только если представят доказательства, что это не нарушит санкции. 11 апреля об ограничениях на торговлю российским алюминием также сообщила Нью-Йоркская товарная биржа (Comex).

"Русал" отгружал через биржу ограниченные объемы алюминия, так как компания старалась напрямую работать с покупателями, пояснил Би-би-си директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Цена на Лондонской бирже нужна была скорее для определения цены поставок потребителям.

17 апреля также стало известно, что крупные японские трейдеры отказались от поставок алюминия "Русала" из опасений попасть под "вторичные" санкции США. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

Источник в одной из компаний, торгующих алюминием "Русала", сообщил агентству, что трейдер не может рассчитываться с российским производителем в долларах и поэтому временно отказывается от поставок.

В Японии "Русал" работает с трейдерами Mitsubishi Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp и Mitsui & Co. Официально компании не комментируют отношения со своими контрагентами.

По словам Худалова, в 2017 году "Русал" поставил в Японию около 0,5 млн тонн алюминия - это около 14% всего производства компании. Эксперт уверен, что поставки алюминия "Русала" в Японию не прекратятся, просто исчезнут прямые контракты, но компания сможет поставлять алюминий в страну через мелких трейдеров. "Русал" может позволить себе предоставлять им скидки с учетом высокой цены на алюминий и высокой рентабельности.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Rogulin/TASS Image caption Финансовые трудности "Русала" могут привести к сокращению рабочих мест на предприятиях компании

Кроме того, "Русал" приостановил отгрузку алюминия на экспорт через "Трансконтейнер", на который приходится около четверти его зарубежных поставок. Об этом заявил глава "Трансконтейнера" Петр Баскаков.

По словам Баскакова, уже прибывшие в порт контейнеры остаются там, а остальные контейнеры разгружаются в местах отправки. Поставки планируется возобновить после консультаций с юристами.

Ограничения, связанные с попаданием "Русала" в санкционный список США, привели к росту цен на алюминий на глобальном рынке на 20% до 2,4 тысячи долларов за тонну. Это максимум с 2011 года.

"Русал" довольно мало контактировал с китайскими потребителями, напоминает Худалов. Сейчас в Китае власти ограничивают вредные производства, поэтому для китайских потребителей поставки алюминия "Русалом" могут оказаться привлекательными. Поставки на китайский рынок могли бы помочь компании избежать санкций, объясняет эксперт.

По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, сейчас вряд ли кто-то из крупных международных трейдеров будет напрямую торговать с "Русалом".

"Пока не будут найдены обходные маршруты поставок на мировые рынки, "Русал" будет испытывать сложности с экспортом. Если экспорт резко упадет на горизонте трех месяцев, то компания может столкнуться со сложностями в обслуживании финансовых обязательств", - считает он.

17 апреля РСПП раскритиковал американские санкции, назвав их "необоснованными и легитимными". "Мы считаем неприемлемым использование политических инструментов для дискриминации российских компаний на внешних рынках и нарушения правил международной конкуренции, а также норм ВТО", - говорится в сообщении РСПП.

Дыхание санкций

Американские санкции в отношении России, объявленные 6 апреля, являются самыми болезненными с 2014 года, признают аналитики. Ограничения, вероятно, серьезно повлияют на финансовое состояние попавших в "черный список" компаний, ограничив их способность торговать своей продукцией и обслуживать долги, говорится в отчете Fitch (агентство отозвало рейтинг у "Русала" и EN+ Олега Дерипаски после объявления о санкциях).

Попавшие под санкции компании не смогут осуществлять операции в долларах - основной валюте, которая используется при торговле металлами. Для "Русала" это может оказаться ощутимой потерей - зарубежные продажи обеспечили около 80% суммарной выручки компании в 2017 году, отмечает Fitch.

Агентство "Рейтер" ранее сообщало, что "Русал" для обхода санкций, возможно, будет просить покупателей рассчитываться за алюминий в евро.

Кроме того, американские санкции могут повлиять на ситуацию с долгами компаний, попавших в "черный" список, отмечают аналитики. "Некоторые из этих компаний имеют долг, номинированный и подлежащий уплате в долларах США, который они, возможно, не смогут обслуживать", - говорится в отчете Fitch.

В агентстве оценивали долг компании на конец 2017 года в 8,7 млрд долларов, при этом отмечали, что "Русал" постепенно избавляется от долгов. Высокую долговую нагрузку компании в октябре отмечало и агентство Moody's.

"Новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с "Русалом", а это означает дефолт по евробондам и другим операциям", - предупреждали аналитики "Райффайзена" в отчете 9 апреля. Компания сама сообщала о возможных технических дефолтах после санкций.

Одним из крупных кредиторов "Русала" является Сбербанк. Согласно отчету Moody's, на Сбербанк приходится около половины долговой нагрузки "Русала". На конец прошлого года номинированный долг компании перед банком составлял 4,2 млрд рублей.

Во вторник глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что у "Русала" пока не возникало проблем с выплатой кредитов Сбербанку, и компания не просила реструктуризировать кредита. По словам Грефа, кредит "Русала" обеспечен акциями "Норникеля" (у "Русала" 27,8% акций "Норникеля"), сомнений в качестве кредита у банка нет.

Греф также сообщил, что пока не обсуждается вопрос о передачи кредитов "Русала" в Промсвязьбанк. В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан особый банк для обслуживания гособоронзаказа в условиях санкций.

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на коллегии Росимущества сообщил журналистам, что ВЭБ выдал "Русалу" кредиты более чем на 100 млрд рублей. По словам Горькова, в банке общаются с руководством "Русала" по поводу сложившейся ситуации, сообщает РБК. На вопрос журналистов о том, будет ли ВЭБ помогать компании, Горьков сказал, что "мы не государство, мы не поддерживаем компании".

У "Русала" также есть евробонды, рублевые облигации и кредиты других банков. Худалов не исключает возможности технических дефолтов по различным кредитам перед американскими банками и некоторым ценным бумагам. Но эксперт полагает, что американские кредиторы понимают эти риски и будут пытаться договориться с российскими партнерами о переуступке обязательств.

По словам Ващенко, долг "Русала" составляет около 7,65 млрд долларов, и высокая долговая нагрузка характерна для компании. Но государство обещало помочь.

"Я не ожидаю, что мировой рынок в итоге лишится около 8% алюминия. Это сделает товары, в частности, компоненты для авиационной и автомобильной промышленности, дороже на 15-20%, что невыгодно США. Полагаю, что к осени будут найдены возможности для экспорта большей части объема", - считает он.