Протесты против Сержа Саргсяна в Армении: что происходит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди протестующих много молодых людей

Во вторник парламент Армении на специальном заседании избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

За единственного кандидата проголосовали 77 депутатов, против высказались 17. Кандидатуру Саргсяна выдвинула правящая Республиканская партия и ее партнер по коалиции - "Дашнакцутюн".

"Вы отдадите ваш голос за стабильность и процветание. Парламентская республика - новая эра для нашей страны", - заявил Саргсян перед голосованием.

В этот момент на улицах Еревана продолжались массовые акции протеста против назначения Саргсяна. Целью демонстрантов было не допустить заседания парламента.

"Приложите усилия, верните своего коллегу в парламент с улицы. Мы никогда не жаждали крови, мы много крови видели, мы даже не жаждем крови врага", - сказал Саргсян во время выступления в парламенте, имея в виду одного из лидеров протеста Никола Пашиняна.

Что происходит?

Протесты против выдвижения Саргсяна на пост премьера продолжаются с конца марта. Никол Пашинян и группа активистов возглавляемого им движения "Сделай шаг" с 31 марта начали шествие, пройдя пешком более 200 км через несколько городов и районов Армении, призывая граждан к активному участию в политических процессах.

Однако в выходные протесты перешли в более активную фазу. Митинги на площади Свободы в Ереване перешли в круглосуточную акцию на соседней площади Франции. Утром в понедельник участники акции перекрыли несколько центральных улиц столицы.

Первое время полиция не оцепила место протеста и не вмешивалась в происходящее. Но когда Пашинян призвал демонстрантов отправиться к зданию парламента, и части протестующих удалось прорвать оцепление, полиция применила слезоточивый газ и схватилась с демонстрантами врукопашную.

Полиция Армении сообщала, что в отделения доставили 80 участников акций протеста.

Изменения в конституции

Серж Саргсян занимал пост президента Армении два раза подряд. В 2008 он был избран президентом, а в 2013 году переизбран на этот пост.

В декабре 2015 года вопрос об изменении конституции Армении, превращающем ее в парламентскую республику, был вынесен на всенародный референдум. 62% принявших в нем участие (явка составила чуть более 50%) высказались в пользу изменения Основного закона.

Согласно этим изменениям, полномочия президента приобрели в основном церемониальный характер, а реальная власть перекочевала в руки премьер-министра, которым становится кандидат от победившей на парламентских выборах партии.

Победившая партия формирует правительство, которое отвечает за свою работу только перед парламентом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидеры протеста утверждают, что их акции не будут выходить за рамки закона

Тогда же Серж Саргсян заявил, что уйдет из политики в 2018 году, когда истечет срок его полномочий. Это не первое подобное заявление - в апреле 2014 года он обещал, что по окончании своих полномочий не будет добиваться ни президентского, ни премьерского поста.

Первым президентом, избранным армянским парламентом, стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. Его инаугурация состоялась 9 апреля, тогда же прежнее правительство ушло в отставку, а полномочия Сержа Саргсяна закончились.

В субботу исполнительный орган правящей Республиканской партии Армении принял решение представить Совету РПА кандидатуру лидера партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Совет единогласно одобрил кандидатуру.

Суть конфликта

Армянские политологи отмечают, что конфликт носит ярко персонифицированный характер: Сарксян обещал уйти - пусть уходит. Политикой президента в стране недовольны многие.

При этом на выборах в прошлом году Республиканская партия Армении набрала почти 50% голосов и получила больше мандатов, чем все остальные три партии, прошедшие в парламент. Выборы 2017 года наблюдатели признали сравнительно честными.

Руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству в Ереване Степан Григорян отмечает, что происходящее сегодня в Армении не является выступлением оппозиции, а переросло в массовый, общенациональный протест, в котором вдобавок участвует огромное количество молодых людей.

Недовольство протестующих вызывает главным образом попытка Сержа Саргсяна задержаться во власти - пока политических требований демонстранты не выдвигают, лишь настаивают на том, что Сарксян должен уйти.

Никол Пашинян доказал, что он - лидер этого протеста, сумев раскрутить его буквально за неделю. При этом сам Пашинян неоднократно говорил, что не претендует на премьерский пост - правда, по действующей конституции он и не может этого требовать, поскольку возглавляемая им партия "Гражданский договор" в альянсе с союзниками получила на выборах менее 8% голосов.

Тем не менее, у конфликта есть и политический подтекст. Если протестующие добьются выполнения своих требований, они вполне могут потребовать новых выборов. И хотя Республиканская партия имеет самостоятельную ценность и не слишком зависит от того, возглавит ли ее Серж Сарксян, новые выборы сейчас вряд ли актуальны.

Что дальше?

Опрошенные Би-би-си аналитики склоняются к пессимистическому сценарию развития событий. Поскольку протест разрастается, и демонстранты уже начали блокировать правительственные здания, в дело может вмешаться полиция, а в перспективе - и армия.

Рассчитывать на то, что Сарксян откажется от премьерского поста, не стоит. В его утверждении на посту премьера, имея в виду большинство его партии в парламенте, тоже мало кто сомневался.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уже сейчас протест вряд ли можно назвать абсолютно мирным - в Ереване протестующие столкнулись с полицией

Сценарий, при котором вместо Саргсяна Республиканская партия выдвигает другого кандидата на премьерский пост, аналитиками тоже рассматривался как маловероятный.

Никол Пашинян утром во вторник заявил, что в стране складывается революционная ситуация и объявил о начале "бархатной революции". Пока эта революция не окрашена ни в какие цвета, отмечает Степан Григорян, но эта ситуация может быстро измениться.

Хотя лидеры протеста настаивают, что их акции "не будут выходить за рамки законности, а будут носить характер мирного гражданского неповиновения", сам Пашинян в результате столкновения с полицией уже оказался в больнице.

Столкновения с полицией в условиях продолжающейся поляризации армянского общества могут заметно обострить ситуацию не только в столице Армении, но и в других городах, где идут протесты.