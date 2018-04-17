Протесты против Сержа Саргсяна в Армении: что происходит?
Во вторник парламент Армении на специальном заседании избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
За единственного кандидата проголосовали 77 депутатов, против высказались 17. Кандидатуру Саргсяна выдвинула правящая Республиканская партия и ее партнер по коалиции - "Дашнакцутюн".
"Вы отдадите ваш голос за стабильность и процветание. Парламентская республика - новая эра для нашей страны", - заявил Саргсян перед голосованием.
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В этот момент на улицах Еревана продолжались массовые акции протеста против назначения Саргсяна. Целью демонстрантов было не допустить заседания парламента.
"Приложите усилия, верните своего коллегу в парламент с улицы. Мы никогда не жаждали крови, мы много крови видели, мы даже не жаждем крови врага", - сказал Саргсян во время выступления в парламенте, имея в виду одного из лидеров протеста Никола Пашиняна.
Что происходит?
Протесты против выдвижения Саргсяна на пост премьера продолжаются с конца марта. Никол Пашинян и группа активистов возглавляемого им движения "Сделай шаг" с 31 марта начали шествие, пройдя пешком более 200 км через несколько городов и районов Армении, призывая граждан к активному участию в политических процессах.
Однако в выходные протесты перешли в более активную фазу. Митинги на площади Свободы в Ереване перешли в круглосуточную акцию на соседней площади Франции. Утром в понедельник участники акции перекрыли несколько центральных улиц столицы.
Первое время полиция не оцепила место протеста и не вмешивалась в происходящее. Но когда Пашинян призвал демонстрантов отправиться к зданию парламента, и части протестующих удалось прорвать оцепление, полиция применила слезоточивый газ и схватилась с демонстрантами врукопашную.
Полиция Армении сообщала, что в отделения доставили 80 участников акций протеста.
Изменения в конституции
Серж Саргсян занимал пост президента Армении два раза подряд. В 2008 он был избран президентом, а в 2013 году переизбран на этот пост.
В декабре 2015 года вопрос об изменении конституции Армении, превращающем ее в парламентскую республику, был вынесен на всенародный референдум. 62% принявших в нем участие (явка составила чуть более 50%) высказались в пользу изменения Основного закона.
Согласно этим изменениям, полномочия президента приобрели в основном церемониальный характер, а реальная власть перекочевала в руки премьер-министра, которым становится кандидат от победившей на парламентских выборах партии.
Победившая партия формирует правительство, которое отвечает за свою работу только перед парламентом.
Тогда же Серж Саргсян заявил, что уйдет из политики в 2018 году, когда истечет срок его полномочий. Это не первое подобное заявление - в апреле 2014 года он обещал, что по окончании своих полномочий не будет добиваться ни президентского, ни премьерского поста.
Первым президентом, избранным армянским парламентом, стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. Его инаугурация состоялась 9 апреля, тогда же прежнее правительство ушло в отставку, а полномочия Сержа Саргсяна закончились.
В субботу исполнительный орган правящей Республиканской партии Армении принял решение представить Совету РПА кандидатуру лидера партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Совет единогласно одобрил кандидатуру.
Суть конфликта
Армянские политологи отмечают, что конфликт носит ярко персонифицированный характер: Сарксян обещал уйти - пусть уходит. Политикой президента в стране недовольны многие.
При этом на выборах в прошлом году Республиканская партия Армении набрала почти 50% голосов и получила больше мандатов, чем все остальные три партии, прошедшие в парламент. Выборы 2017 года наблюдатели признали сравнительно честными.
Руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству в Ереване Степан Григорян отмечает, что происходящее сегодня в Армении не является выступлением оппозиции, а переросло в массовый, общенациональный протест, в котором вдобавок участвует огромное количество молодых людей.
Недовольство протестующих вызывает главным образом попытка Сержа Саргсяна задержаться во власти - пока политических требований демонстранты не выдвигают, лишь настаивают на том, что Сарксян должен уйти.
Никол Пашинян доказал, что он - лидер этого протеста, сумев раскрутить его буквально за неделю. При этом сам Пашинян неоднократно говорил, что не претендует на премьерский пост - правда, по действующей конституции он и не может этого требовать, поскольку возглавляемая им партия "Гражданский договор" в альянсе с союзниками получила на выборах менее 8% голосов.
Тем не менее, у конфликта есть и политический подтекст. Если протестующие добьются выполнения своих требований, они вполне могут потребовать новых выборов. И хотя Республиканская партия имеет самостоятельную ценность и не слишком зависит от того, возглавит ли ее Серж Сарксян, новые выборы сейчас вряд ли актуальны.
Что дальше?
Опрошенные Би-би-си аналитики склоняются к пессимистическому сценарию развития событий. Поскольку протест разрастается, и демонстранты уже начали блокировать правительственные здания, в дело может вмешаться полиция, а в перспективе - и армия.
Рассчитывать на то, что Сарксян откажется от премьерского поста, не стоит. В его утверждении на посту премьера, имея в виду большинство его партии в парламенте, тоже мало кто сомневался.
Сценарий, при котором вместо Саргсяна Республиканская партия выдвигает другого кандидата на премьерский пост, аналитиками тоже рассматривался как маловероятный.
Никол Пашинян утром во вторник заявил, что в стране складывается революционная ситуация и объявил о начале "бархатной революции". Пока эта революция не окрашена ни в какие цвета, отмечает Степан Григорян, но эта ситуация может быстро измениться.
Хотя лидеры протеста настаивают, что их акции "не будут выходить за рамки законности, а будут носить характер мирного гражданского неповиновения", сам Пашинян в результате столкновения с полицией уже оказался в больнице.
Столкновения с полицией в условиях продолжающейся поляризации армянского общества могут заметно обострить ситуацию не только в столице Армении, но и в других городах, где идут протесты.