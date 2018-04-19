Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov / TASS Image caption Записи телефонных разговоров и миллионы гигабайт нулей и единиц операторы будут хранить по закону, главным инициатором которого была депутат Ирина Яровая

Правительство России установило срок, в течение которого операторы связи должны будут хранить интернет-трафик пользователей: с 1 октября 2018 года он будет составлять 30 дней. Постановление премьера Дмитрия Медведева от 12 апреля опубликовано на официальном сайте правовой информации. Но действовать этот срок будет лишь первое время.

Принятый в 2016 году "антитеррористический" пакет законов единоросов Ирины Яровой и Виктора Озерова позволял правительству потребовать у операторов хранить информацию, включая фото, видео, звуковые файлы и электронную почту абонентов, на срок до полугода.

Согласно свежему постановлению правительства, так долго будут храниться только SMS и записи телефонных разговоров россиян, в то время как их интернет-трафик будет храниться только 30 дней. Но не все так радужно для операторов связи, которым придется обеспечивать хранение за свой счет.

Им также придется наращивать емкость систем хранения на 15% каждый год до 2023 года.

Пункт 8 постановления правительства предписывает операторам использовать средства накопления, которые автоматически удаляют "сообщения электросвязи" (все тот же интернет-трафик и телефонные разговоры) через полгода после передачи - это максимальный срок хранения по закону.

В пункте 3 же говорится, что предложения по уточнению сроков должны быть направлены в правительство до 1 декабря 2022 года. Из этого может следовать, что власти ввели 30-дневную норму лишь на первое время.

В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича, отвечающего за связь, не смогли ответить на вопрос Би-би-си о возможном увеличении сроков хранения информации.

"Судя по постановлению, сроки не окончательные, - отмечает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. - Но главный вопрос: с какой целью нужно хранить трафик, если по меньшей мере у половины пользователей в России он шифрованный. А в связи с блокировкой Telegram мы отмечаем взрывной рост интереса к средствам шифрования и обхода блокировок".

"Хранить шифрованный трафик - это все равно, что хранить энтропию в виде единиц и нулей, которые просто невозможно расшифровать, - говорит руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк. - Эти бесполезные данные будут занимать половину хранилища".

Image caption Активисты против "асфиксии интернета законом Яровой" на митинге в Москве 10 августа 2016 года

По мнению экспертов, начало реализации пакета законов Яровой-Озерова приведет к ростам цен на связь и ухудшению качества услуг.

"Операторам все равно придется на чем-то сэкономить, чтобы исполнить постановление. Пользователи будут страдать из-за того, что не развиваются линии связи. Либо просто повысят тарифы", - прогнозирует Ирина Левова.

Артем Козлюк считает, что цены увеличатся не радикально и не сразу. "Но все равно операторы будут перекладывать эту ношу на плечи пользователей, - говорит эксперт, - будут отменяться бесплатные услуги, будут вводиться ограничения на объем трафика, возможно, на время суток использования того или иного трафика".

Как работает "антитеррористический пакет"

Два закона Ирины Яровой и Виктора Озерова вступили в силу 20 июля 2016 года. Пользователи интернета собрали 100 тысяч подписей пот петицией об отмене этих законов, однако экспертная рабочая группа при федеральном правительстве отклонила такое предложение.

Операторы и провайдеры уже сейчас обязаны хранить метаданные - не само содержание разговоров и переписки, а сведения о том, между кем и когда произошла коммуникация.

Такая же обязанность возложена на "организаторов распространения информации в сети интернет" (ОРИ - мессенджеры, электронная почта, форумы и другие интернет-сервисы).

Если интернет-сервис поддерживает шифрование данных, владельцы обязаны будут помочь ФСБ расшифровать любое сообщение. За отказ предусмотрен штраф, размер которого для юридических лиц составляет от 800 тысяч до 1 млн рублей.

При этом способа расшифровать сообщения, передаваемые по международным сертифицированным протоколам, еще не изобретено.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram за отказ выдать ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей. Внеся в черный список миллионы сетевых адресов Telegram, Роскомнадзор так и не смог нанести серьезного ущерба его работоспособности. Более того, по данным аналитиков, в знак солидарности им стали пользоваться чаще.

Также законы Яровой-Озерова предписывают почтовым отделениям установить оборудование для проверки посылок, судам - жестче карать за недоносительство, а миссионерам - получать лицензию.