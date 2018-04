Highly likely: как британский английский запутывает иностранцев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы не любят говорить прямо. Иностранцы, даже владеющие английским, от этого путаются

Британские дипломаты, да и британцы вообще, постоянно сталкиваются с тем, что, как им кажется, ясно выраженную ими на родном английском мысль иностранцы, в особенности те, что говорят по-английски, либо не понимают вообще, либо понимают совсем иначе.

Это регулярно приводит к недопониманию на всевозможных международных переговорах.

Последний пример: в интервью Би-би-си, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что выражение "с высокой вероятностью" (highly likely), - это новое изобретение британских дипломатов.

Именно это выражение употребляли британские власти, говоря о нападении на Сергея и Юлию Скрипалей или о применении химического оружия сирийскими правительственными войсками.

Но дело в том, что выражение "с высокой вероятностью" (highly likely), звучащее из уст британца, означает, что он на 99,99% уверен, что произошедшее действительно имело место.

Журналисты многих британских изданий, как, например, Economist, говорят, что британские дипломаты за рубежом, когда проводят брифинг для журналистов о стране пребывания, поговорив о местной экономике и политике, часто заканчивают свою речь словами: "Но у людей здесь нет никакого понимания иронии".

Более того, британский дипломат Роберт Купер считает, что чувство иронии стало краеугольным камнем британской дипломатии.

В статье, опубликованной в журнале Prospect, они пишет: "Что еще осталось у граждан, живущих в постгероическом, постимперском, постмодернистском обществе? Ирония не такая плохая вещь, если она сопровождается долей гуманности. Она дает понять, что человек не выпячивает себя, свои ценности и свои надежды. Как минимум, ирония вряд ли может быть использована для оправдания планов завоевания или массового убийства".

Бывший британский посол в Москве Тони Брентон говорит, что не припомнит, чтобы британская склонность к иронии или нежелание говорить в лоб мешала его работе в министерстве иностранных дел.

Тем не менее, журналисты заметили, что на стене офиса голландской делегации при Европейском суде в Люксембурге еще недавно висели инструкции, как понимать, что именно хотят сказать британцы. Это несмотря на то, что тесные связи между Голландией и Британией уходят в далекое прошлое и практически все голландцы свободно говорят по-английски.

Они просто не привыкли к тому, что люди не говорят прямо и конкретно, что у них на уме.

Британские выражения, а также привычка избегать в разговоре прямой конфронтации или высказываться чрезмерно категорично, постоянно заводят в тупик тех, кто не живет на этом острове.

Американцы регулярно распространяют в интернете целые списки британских выражений с пояснениями, что именно хотел сказать британец.

Вот несколько примеров того, что говорят британцы и что они на самом деле имеют при этом в виду.

"Очень интересно" (very interesting), сказанное в контексте обсуждения какого-то предложения или идеи, значит, что это предложение - полный нонсенс.

"Скажите, а мне одному кажется, что..." (Am I the only one who thinks that…), значит, что любому нормальному человеку, а не только говорящему с вами, должно быть абсолютно очевидно, что….

"Вполне хорошо" (quite good). Иностранцы считают, что значение этих слов самоочевидно. Но это не совсем так. Они скорее переводятся "могло быть гораздо хуже".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дословный перевод британского английского может привести к полному взаимному непониманию

"Это совсем не так плохо" (not bad at all). Услышав это, огорчаться не стоит. Это комплимент и означает, что вы сделали что-то очень хорошо.

"Все замечательно" (It's fine). Ничего замечательного тут нет. Эта фраза значит, что произносящий ее человек думает, что хуже быть не может, или уверен, что станет еще хуже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Все замечательно"

"Замечательно!" (Great!): произошло нечто ужасное, трагическое и неожиданное. Все зависит от интонации в произношении.

"С величайшим уважением" (with the greatest respect). Если фраза начинается с этих слов, то не воспринимайте ее буквально. На самом деле вам дают понять, что вы идиот.

"А, кстати" (Oh, by the way) воспринимается небританцами как намек на то, что дальше разговор будет о чем-то не очень важном. Британец же дает вам понять, что теперь-то он переходит к самому главному.

"Это очень смелая идея/смелое предложение" (This is a very brave proposal - или: You are very brave!). Не думайте, что вас считают храбрым и бесстрашным человеком. Это выражение означает, что вам сказали, что вы сошли с ума.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смелая идея не значит, что она при этом разумная

"Я бы предложил…" (I would suggest). Вы не можете отказаться. Вы должны сделать то, что вам только что "предложили", в противном случае последствия будут для вас плачевны.

"У меня лишь несколько небольших замечаний" (I only have a few minor comments"). Услышав это, знайте, что от вас требуется полностью переделать все от начала до конца.

"Я к вам присоединюсь чуть позже" (I will join you later). Если ваши друзья или коллеги отправляются в паб и зовут с собой, то эта фраза обычно означает, что в течение ближайших суток вас вообще не будет в пределах досягаемости.

"Заходите на ужин" (You must come for dinner) - значит, что с вами разговаривает вежливый человек, но на ужин он вас не приглашает и не собирается этого делать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вас и в самом деле приглашают на ужин, то вам скажут конкретную дату и время

"Я думаю, что, может быть, мне пора двигать" (I guess I should start thinking about making a move). В переводе на понятный небританцу язык, вам было сказано, что "я ухожу где-то через секунд 30".

"Серьезно, это не имеет значения" (Honestly, it doesn't matter). Вам этого не забудут и не простят долго.

"Извините, здесь кто-то сидит?" (Excuse me, is anyone sitting here?). Перевод: "У вас ровно пять секунд для того, чтобы убрать свою сумочку/куртку и так далее с этого сиденья".

"Не беспокойтесь" (not to worry). Услышав это, стоит начать беспокоиться, иногда даже серьезно беспокоиться.

"Снаружи немного сыро" (a bit wet out there). Подобные слова значат, что снаружи льет как из ведра, как минимум, а, может быть, вообще наступил муссон.