СМИ России: "Роскосмос" и "Росатом" сократят контакты с миром

В обзоре российских газет:

"Коммерсант": контракты с США и ЕС запретили из-за санкций

Правительство поручило государственным корпорациям "Роскосмос" и "Росатом" ввести временный запрет на новые контракты с США и странами ЕС, поддержавшими санкции против России. "Коммерсант" пишет, что для "Росатома" такие меры могут оказаться весьма чувствительными.

О поручении, подписанном вице-премьером Дмитрием Рогозиным в начале прошлой недели, рассказали источник в аппарате правительства, а также два топ-менеджера одной из госкорпораций. По их словам, документ вводит временный запрет на подписание любых юридически обязывающих документов с иностранными структурами из государств, чьи правительства поддержали санкции.

По словам другого федерального чиновника, поручение не распространяется на уже действующие контракты или соглашения. По словам источников, космическая отрасль является одним из примеров успешного международного сотрудничества в условиях санкций: с США и их союзниками в Европе у Москвы до сих пор сохраняются важные совместные проекты.

Например, Россия осуществляет доставку американских астронавтов на борт МКС, получая от этого ощутимую прибыль. Также России выгодна поставка жидкостных ракетных двигателей и ракет-носителей "Союз-СТ" для запуска спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Но и эти договоренности могут быть разорваны: 15 мая Госдума рассмотрит закон о контрсанкциях, который может изменить ситуацию. Информации о том, какие контракты затронет закон, пока нет. Тем не менее источники опасаются, что контрсанкции негативно скажутся на "Росатоме".

Так, США критически зависят от российских поставок услуг по обогащению урана для АЭС (собственных мощностей у США нет). По экспертным оценкам, США импортируют до 95% необходимого урана, и около половины этого объема может приходиться на Россию и Казахстан. Так что в долгосрочной перспективе американским потребителям придется замещать "Росатом" другими поставщиками.

Однако на рынке природного урана такое замещение вполне возможно (предложение традиционно превышает спрос), а госкорпорация рискует постепенно потерять этот рынок.

"Ведомости", РБК: российский алюминий стал невыездным

UC Rusal резко сократит экспорт алюминия. Из-за американских санкций поставки снизятся более чем на 20% уже в апреле, пишут "Ведомости".

UC Rusal уже приостановила экспорт алюминия подвижным составом "Трансконтейнера": было запланировано перевезти 3000 контейнеров с продукцией компании, но в реальности в путь отправилось только 700. Дело в том, что 6 апреля Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая UC Rusal, попали в санкционный список минфина США.

Отказ от перевозок "Трансконтейнером" - это не желание грузоотправителя сменить перевозчика, полагает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. Вряд ли кто-то другой согласится возить продукцию UC Rusal. Ведь особенность нынешних санкций США состоит в том, что попасть под них может любая структура, сотрудничающая с фигурантом санкционного списка.

Эксперты полагают, что в апреле UC Rusal не поставит на экспорт около 60 тысяч тонн алюминия. В IV квартале прошлого года компания продала 1 млн тонн алюминия, из которых 82% пришлось на страны дальнего зарубежья. Если исходить из этих цифр, получается, что UC Rusal снизит в апреле экспорт по меньшей мере на 20%.

"Сейчас непонятно, сможет ли UC Rusal вообще продавать свой металл на внешнем рынке, - констатирует Третельников. - Все операции с компанией находятся под запретом. Никто из международных контрагентов не захочет рисковать: любая сделка может быть расценена как существенная и приведет к попаданию во вторичный санкционный список [США]".

Основным рынком сбыта для компании Дерипаски является Европа, на нее приходится 45% продаж. Третельников уверен, что закрытие этого рынка станет самым сильным ударом для компании. Но шансов, что это направление удастся сохранить, мало, полагает эксперт. По мнению аналитика, единственно возможный путь для UC Rusal - сбывать продукцию внутри страны и работать на склад. Но по сути это означает значительное сокращение производства.

РБК пишет, что UC Rusal консультируется с юристами о том, как дальше работать с контрагентами. По данным издания, компания Олега Дерипаски приостановила как минимум 25% всех своих отгрузок на экспорт.

"Они [UC Rusal] пока не знают, что у них происходит, поэтому все перевозки приостановлены", - рассказал гендиректор "Трансконтейнера" Петр Баскаков на брифинге во вторник, 17 апреля. Он уточнил, что речь идет только об экспортных перевозках продукции компании.

У UC Rusal есть собственный перевозчик, который может перевозить металл в крытых вагонах до порта, далее он следует в трюмах сухогрузов. Отгрузка в контейнерах лишь дань моде, которая еще и обходится дороже, пояснил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

На днях мировой лидер контейнерных перевозок датская Moller Maersk также уведомила клиентов, что не будет принимать платежи за перевозку грузов UC Rusal, сообщил Bloomberg. У UC Rusal с Moller Maersk действовал трехлетний контракт до 2019 года, который предусматривал перевозки 10 тысяч контейнеров алюминия в год. Maersk заменят мелкими экспедиторами либо китайскими компаниями-контейнеровозами, полагает Худалов.

Санкции тяжело ударили по бизнесу UC Rusal, второму крупнейшему поставщику алюминия в мире: потребители объявляют форс-мажор по контрактам с ней, сырьевые биржи отказываются от торгов ее продукцией.

В пятерку крупнейших потребителей российской компании входили Glencore, самарский завод американской Arconic, японская Toyota, швейцарская Mechem SA и австралийско-британская Rio Tinto. На их долю приходилось 38% всех продаж UC Rusal за девять месяцев 2017 года, согласно отчету алюминиевой компании.

Glencore, по данным Bloomberg, уже объявила форс-мажор по контрактам с российской компанией, Rio Tinto сообщила, что готовится его объявить. К тому же во вторник, 17 апреля, стало известно, что крупнейшие закупщики алюминия в Японии отказались от покупки металла у UC Rusal.

"Известия": Роскомнадзор заявляет о возможной блокировке интернета

Об ограничении работы мессенджера Telegram, о блокировке IP-адресов, которые принадлежат американским компаниям Amazon и Google, о возможной блокировке всего интернета в России и перспективах работы Facebook в интервью газете "Известия" рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он рассказал о том, что сейчас блокируется 18 подсетей на Amazon и Google (чтобы не дать пользователям возможность обойти блокировку), а также рассказал о причинах того, почему вопрос не удалось урегулировать в досудебном порядке: администрация Telegram "демонстрирует полное нежелание взаимодействовать".

Жаров рассказал о том, что сайт Роскомнадзора во вторник неоднократно подвергался сильным DDoS-атакам.

На вопрос журналиста, не приведет ли борьба с одним мессенджером к блокировке всего интернете, чиновник ответил, что такой задачи нет: "Наша цель - с наименьшими потерями для добропорядочных пользователей реализовать решение суда. По своей значимости оно аналогично закону, и наши западные коллеги, думаю, это прекрасно понимают. Telegram должен быть убран из Арр Store и Google Play, это первое. Второе - американские компании должны создать технические условия, которые сделают сервис недоступным на территории России", - отметил чиновник.

И указал, что Amazon и Google "сейчас решают вопрос: будут ли работать на территории РФ или нет".

Жаров рассказал и о том, что ведется работа и с соцсетью Facebook: до конца 2018 года будет идти проверка компании.

"Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил чиновник.

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си