14 мая 1948 года по григорианскому календарю была провозглашена независимость Израиля. 18 апреля - день, когда в этом году этот праздник отмечают в Израиле по еврейскому календарю. Решение о провозглашении независимости Израиля было отвергнуто соседними арабскими странами, и на следующий день на новообразованное государство напали армии пяти стран.