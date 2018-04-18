Япония поможет Китаю провести "туалетную революцию"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Япония со своими суперсовременными туалетами не раз применяла инициативы "туалетной дипломатии"

Япония предложила КНР техническую помощь в решении проблемы общественных туалетов, которую китайские власти объявили неотложной. Японские туалеты, оснащенные электроникой и другими приспособлениями, являются чудом современной бытовой техники.

В воскресенье и понедельник в Пекине состоялись встречи на высоком уровне, в ходе которых официальные лица с обеих сторон приняли обязательства по улучшению связей в различных сферах, от сотрудничества по проблеме Северной Кореи до мер по предотвращению торговой войны в глобальном масштабе, а также по сотрудничеству в проектах развития инфраструктуры по всему миру.

Однако помимо этого, посольство Японии в Пекине ведет переговоры с китайскими представителями по вопросу об участии в китайской "туалетной революции".

Правообладатель иллюстрации JAPAN SANITARY EQUIPMENT INDUSTRY ASSOCIATION Image caption Японские электротуалеты пользуются всё большей популярностью в мире

Как сообщает японский сайт Nikkei Asian Review, министерство иностранных дел Японии в сотрудничестве с двумя другими министерствами ведет консультации с частными компаниями, в том числе с изобретателем нового типа туалета Тото, о том, как можно помочь Китаю.

Эта идея впервые была высказана в ходе визита в декабре прошлого года в Пекине Тосихиро Никаи, генеральным секретарем правящей в Японии Либерально-демократической партии, который побывал в центральной партийной школе КПК в Пекине и предложил китайской стороне сотрудничество в новых областях, в том числе в области общественной гигиены и туалетов.

Китайско-японское сотрудничество в этой сфере развивается на фоне общего стремления к улучшению отношений между двумя странами, которые в прошлом не раз осложнялись территориальными спорами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Придет ли в Китай "туалетная революция"?

Япония не раз применяла схожие инициативы "туалетной дипломатии" в Индии и странах юго-восточной Азии, однако на крупных мировых рынках, например, в США, японские суперсовременные туалеты не имели успеха.

В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин развернул общенациональную кампанию по модернизации общественных туалетов, которые в большинстве своем находятся в ужасном состоянии и морально устарели. Си Цзиньпин заявил, что эти меры приведут к улучшению качества жизни народа, а также будут полезны для оживления экономики.

Министерство туризма КНР объявило, что в течение двух лет до 2020 года будет построено или модернизировано не менее 64 тысяч общественных туалетов. В феврале этого года агентство Синьхуа сообщало, что китайская "туалетная революция" развивается по плану, а в большинстве скоростных поездов установлены новые туалеты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во многих старых районах Пекина такие туалеты до сих пор не редкость

Однако некоторые местные органы власти подвергаются критике за перерасход выделяемых на эти цели государственных средств. Например, в городе Чунцин на западе страны был построен общественный туалет, который обошелся в 1 миллион юаней.