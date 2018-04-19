Куба без Кастро: конец эпохи или смена караула?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рауль Кастро (слева) уступит пост президента Мигелю Диас-Канелю, но сохранит за собой пост генсека компартии

С уходом кубинского лидера Рауля Кастро заканчивается эпоха братьев Кастро, правивших страной почти 60 лет, но кардинальных перемен ждать не стоит - по меньшей мере, пока.

В четверг кубинский парламент объявил об избрании на пост президента страны Мигеля Диас-Канеля, ранее занимавшего пост вице-президента. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Уходит целая эпоха в истории острова Свободы, как называли Кубу в советской и кубинской прессе - впервые с 1959 года кубинское государство не будет контролироваться представителями семейства Кастро.

И все же уход младшего из братьев носит скорее символический характер - на Кубе сохраняется правление коммунистов, сам Кастро до 2021 года будет оставаться главой кубинской компартии, новый президент - также член компартии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Диас-Канель родился уже после кубинской революции 1959 года

Будут ли реформы?

Некоторые кубинцы лелеют надежды, что уход Кастро ознаменует начало реформ, но они призрачны, ведь у Диас-Канеля скорее репутация убежденного марксиста-лениниста и технократа, который не захочет менять существующий порядок.

Диас-Канель относительно молод - 20 апреля ему исполняется 58 лет, что означает, что родился он уже после свержения диктатора Батисты и прихода Фиделя Кастро к власти.

И не стоит забывать, что Рауль Кастро по крайней мере на три ближайшие года сохранит за собой самый влиятельный политический пост в стране - генсека компартии.

"Это более весомый пост, чем президентский. Партийная верхушка принимает все важные решения по экономическим, социальным и внешнеполитическим вопросам, которые президент обязан выполнять, - пишет Уильям Леогранд, профессор Американского университета в Вашингтоне и эксперт по Кубе. - Поэтому я не ожидаю каких-либо крутых перемен от Диас-Канеля, по крайней мере, не сразу".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рауль Кастро часто появляется на публике в военной форме

Есть между братьями Кастро и новым президентом некоторые различия.

Начнем с того, что Диас-Канель никогда не служил в армии, в отличие от братьев Кастро, которые часто появлялись на публике в военной форме. Диас-Канеля обычно можно увидеть в гуаябере - простой льняной рубашке с короткими рукавами.

Как и подавляющее число его соотечественников, Диас-Канель не знал другого лидера кроме Кастро.

Переходный период

В 2011 году на Кубе ограничили время пребывания на партийных и государственных постах двумя пятилетними сроками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более 80% живущих ныне кубинцев родились после прихода к власти Кастро в 1959 году. Фидель Кастро скончался в 2016 году в возрасте 90 лет.

"Кто такой Диас-Канель? Только время даст ответ", - говорит бывший кубинский дипломат Карлос Алзугарай.

11,5 миллионов кубинцев не избирают президента. Его утверждают 605 членов Национального собрания - кубинского парламента.

Мигель-Диас был единственным кандидатом на пост нового президента.

На Кубе однопартийная система, кандидаты на выборах отбираются государственными органами, в том числе муниципальными властями на основании таких критериев как личные качества, патриотизм, этические принципы и революционная активность.

Проблемы будущего

Нового кубинского лидера ждут непростые решения, прежде всего в области экономики.

Куба до сих пор не оправилась от тяжелого экономического кризиса, усугубившегося после того, как СССР перестал оказывать стране помощь в 1991 году.

В 1994 году Фидель Кастро ввел в стране двойное валютное обращение и разрешил доллары, надеясь тем самым привлечь денежные переводы от кубинских эмигрантов. Однако эти меры привели лишь к росту социального неравенства.

Любые радикальные экономические реформы на Кубе скорее всего в штыки воспримут в консервативных кругах компартии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экономика острова так и не оправилась после развала Советского Союза

Тень гиганта по соседству

Наследнику Кастро придется также разбираться с проблемами политических заключенных и несоблюдения прав человека. Официальная пропаганда отрицает наличие и того, и другого.

Остается нерешенной и проблема отношений с Соединенными Штатами. Несмотря на инициативы Барака Обамы, который побывал в марте 2016 года на Кубе с визитом, Вашингтон по-прежнему не отменяет экономическое эмбарго, введенное в 1961 году.

Администрация Дональда Трампа и вовсе свела на нет многие достигнутые договоренности Обамы с властями Кубы.

Отношения между США и Кубой обострились после скандала вокруг американского посольства в Гаване, 24 сотрудника которого были эвакуированы с симптомами акустического поражения нервной системы.

И все же, как считают в научном фонде Вашингтонское бюро по Латинской Америке, отход Кастро от государственного управления может теоретически открыть новые перспективы для диалога с США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Обама побывал в 2016 году с историческим визитом в Гаване, но его инициативы свернуты президентом Трампом

"В силу географической близости, схожести рисков и опасностей Соединенные Штаты должны сохранять и углублять сотрудничество с Кубой в то время, когда первый вице-президент Мигель Диас-Канель вступает на пост президента. Если этого не произойдет, то национальные интересы США окажутся под угрозой, а достигнутый прогресс в важных сферах общих интересов будет поставлен под вопрос", - говорится в заявлении фонда.