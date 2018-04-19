Небесные алмазы - часть протопланеты, погибшей миллиарды лет назад

Правообладатель иллюстрации EPFL / Hillary Sanctuary Image caption Эта коллекция фрагментов получила общее название Альмахата Ситта

Астероид, внутри которого была обнаружена россыпь алмазов, взорвался в атмосфере Земли в 2008 году. Изучение его фрагментов показало, что небесное тело было осколком протопланеты, возникшей на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Эта планета, вероятно, сформировалась миллиарды лет назад и имела размеры современного Марса или Меркурия, но была уничтожена в результате столкновения с другим небесным телом.

Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications. Авторы указывают, что давление, необходимое для образования алмазов такого типа, могло существовать только в недрах массивной планеты.

Используя три различных типа микроскопии, исследователи получили данные о минеральном и химическом составе фрагментов небольшого астероида, получившего название 2008 ТС3.

7 октября 2008 года она взорвался в земной атмосфере на высоте около 37 км, после чего его осколки оказались разбросаны по пескам Нубийской пустыне на севере Судана.

Астероид был около 4 метров в диаметре, и всего удалось собрать около 50 его фрагментов, которые имеют размеры от 1 до 10 см.

Правообладатель иллюстрации Seti / P Jenniskens / M Shaddad Image caption Меотеориты выпали в Нубийской пустыне на севере Судана

Коллекция фрагментов получила общее название Альмахата Ситта, что означает по-арабски "Шестая станция" - по имени ближайшей станции железной дороги.

Некоторые примеси в алмазах, которые содержатся в этих осколках, могли образоваться только при сверхвысоких давлениях порядка 20 ГПа (почти 200 тысяч атмосфер), пишут авторы статьи. Такие условия могли существовать только в недрах крупной планеты.

Сотрудник Политехнического института в Лозанне Фарханг Наби и его коллеги считают, что эти данные являются первым убедительным свидетельством существования протопланеты, которая позже была уничтожена.

Эти данные также подтверждают теорию о том, что знакомые нам планеты Солнечной системы сформировались из остатков десяти крупных протопланет.

Астероид 2008 ТС3, вероятно, возник в первые 10 миллионов лет существования Солнечной системы.

Метеориты, относящиеся к этой эпохе, принадлежат к категории урейлитов и составляют менее 1% всех объектов, падающих на Землю.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Астероид с алмазами был частью крупной планеты, существовавшей на раннем этапе формирования Солнечной системы

Авторы выдвигают предположение, что все урейлиты могут представлять собой остатки одной и той же протопланеты.

"Небесные тела размерами с Марс (одно из них при столкновении с Землей образовало Луну) были распространенным явлением и позднее либо соединились, образовав более крупные планеты, либо упали на Солнце, либо были выброшены за пределы Солнечной системы.

"Наши данные убедительно указывают на то, что урейлитовая протопланета была той гигантской пропавшей планетой, которая была уничтожена в результате столкновений", - говорится в статье.