Первый в мире мем: правда ли, что он появился в 1921 году
Би-би-си пытается разобраться, можно ли считать карикатуру 1921 года первым известным человечеству мемом.
В интернете пользователь где угодно может наткнуться на мем "Ожидание/реальность", но правда ли, что все началось со скетча 97-летней давности?
Эта картинка вызвала ажиотаж среди пользователей "Твиттера". Они тут же начали гадать, действительно ли это первый в истории мем.
Но Би-би-си удалось найти версию этой шутки, которая появилась как минимум на год раньше - в 1919 или в 1920 году.
На обоих рисунках известная шутка "Ожидание/реальность", где два варианта картинки резко контрастируют между собой.
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Зарисовка 1921 года подписана так: "Ты думаешь, что выглядишь так, когда загорается вспышка. А так ты выглядишь на самом деле".
Первым её разместил в интернете юзер под ником Yesterday's Print, который, по собственному признанию, регулярно выискивает исторические изображения, чтобы подчеркнуть параллели между прошлым и настоящим.
Позже картинку стали репостить с надписью: "Ты и парень, из-за которого, по ее словам, не стоит переживать", что само по себе является отсылкой к другому современному мему.
Откуда взялась картинка?
Комикс нашли на страницах сатирического журнала 1921 года под названием The Judge, который напечатал Университет штата Айова.
Впоследствии рисунок обнаружили в другом журнале - Wisconsin Octopus, который печатался в Университете штата Висконсин с 1919 по 1959 год.
Мы просматривали выпуски этого журнала и обнаружили, что рисунок на тему "Ожидание/реальность" появлялся в издании и раньше - за 1919 или 1920 год.
Вот и он:
Что такое мем?
- Понятие мема и его концепция были впервые разработаны известнейшим английским биологом и популяризатором науки Ричардом Докинзом в книге "Эгоистичный ген" 1976 года
- Докинз назвал мемы "идеями, которые распространяются от мозга к мозгу"
- Оксфордский словарь английского языка определяет "мем" как изображение, видео или текст, которые копируют и распространяют пользователи интернета, часто в различных вариациях
Действительно ли это первый мем?
По определению, одно изображение не может быть мемом. Оригинальное изображение должны копировать и распространять с вариациями на его тему.
Поэтому сама по себе картинка 1921 года не мем. Но, если принять во внимание зарисовки 1919 или 1920 года, то она подпадает под это определение: эти карикатуры являются вариациями, и у них разные подписи.
И все же мы не можем с уверенностью сказать, что это первый мем, только потому, что его скопировали и распространили с вариациями. Но мы можем чётко определить, что этот рисунок является частью "доинтернетного" мема "Ожидание/реальность".
Судя по всему, авторы журнала Wisconsin Octopus действительно опередили своё время.