Первый в мире мем: правда ли, что он появился в 1921 году

Правообладатель иллюстрации The Judge Image caption Слева - "Как ты думаешь, что выглядишь на фото", справа - "Как ты на самом деле выглядишь"

Би-би-си пытается разобраться, можно ли считать карикатуру 1921 года первым известным человечеству мемом.

В интернете пользователь где угодно может наткнуться на мем "Ожидание/реальность", но правда ли, что все началось со скетча 97-летней давности?

Эта картинка вызвала ажиотаж среди пользователей "Твиттера". Они тут же начали гадать, действительно ли это первый в истории мем.

Но Би-би-си удалось найти версию этой шутки, которая появилась как минимум на год раньше - в 1919 или в 1920 году.

На обоих рисунках известная шутка "Ожидание/реальность", где два варианта картинки резко контрастируют между собой.

Зарисовка 1921 года подписана так: "Ты думаешь, что выглядишь так, когда загорается вспышка. А так ты выглядишь на самом деле".

Первым её разместил в интернете юзер под ником Yesterday's Print, который, по собственному признанию, регулярно выискивает исторические изображения, чтобы подчеркнуть параллели между прошлым и настоящим.

Позже картинку стали репостить с надписью: "Ты и парень, из-за которого, по ее словам, не стоит переживать", что само по себе является отсылкой к другому современному мему.

Откуда взялась картинка?

Комикс нашли на страницах сатирического журнала 1921 года под названием The Judge, который напечатал Университет штата Айова.

Впоследствии рисунок обнаружили в другом журнале - Wisconsin Octopus, который печатался в Университете штата Висконсин с 1919 по 1959 год.

Мы просматривали выпуски этого журнала и обнаружили, что рисунок на тему "Ожидание/реальность" появлялся в издании и раньше - за 1919 или 1920 год.

Вот и он:

Правообладатель иллюстрации Wisconsin Octopus Image caption "Свидание: как твой сосед по квартире описывает незнакомку / Какова она в реальности"

Что такое мем?

Понятие мема и его концепция были впервые разработаны известнейшим английским биологом и популяризатором науки Ричардом Докинзом в книге "Эгоистичный ген" 1976 года

Докинз назвал мемы "идеями, которые распространяются от мозга к мозгу"

Оксфордский словарь английского языка определяет "мем" как изображение, видео или текст, которые копируют и распространяют пользователи интернета, часто в различных вариациях

Действительно ли это первый мем?

По определению, одно изображение не может быть мемом. Оригинальное изображение должны копировать и распространять с вариациями на его тему.

Поэтому сама по себе картинка 1921 года не мем. Но, если принять во внимание зарисовки 1919 или 1920 года, то она подпадает под это определение: эти карикатуры являются вариациями, и у них разные подписи.

И все же мы не можем с уверенностью сказать, что это первый мем, только потому, что его скопировали и распространили с вариациями. Но мы можем чётко определить, что этот рисунок является частью "доинтернетного" мема "Ожидание/реальность".

Судя по всему, авторы журнала Wisconsin Octopus действительно опередили своё время.