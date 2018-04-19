"Мне никто не хочет помочь": почему башкирский подросток напал на школу

На стене между этажами в одной из новостроек башкирского города Стерлитамак, где живет семья девятиклассника Артура (имя изменено), размашистыми черными буквами выведено: "Я не боюсь смерти, потому что я и есть смерть".

Фото стены с этой фразой есть в инстаграм-аккаунте, который предположительно вел Артур. Это последняя опубликованная в профиле фотография. Снимок датирован 12 апреля. Шесть дней спустя Артур пришел на урок в свою школу и напал с ножом на одноклассников и учительницу.

Вечером того же дня около школы почти ничто не напоминает об утреннем нападении. Рядом со зданием болтается компания смеющихся подростков, на школьном стадионе несколько человек занимаются бегом, вдоль школы прогуливаются молодые парочки и жители окрестных домов с собаками.

В наступившей темноте можно с трудом разглядеть, как на крыльцо школы поднимаются двое мужчин. Один из них настойчиво и гулко колотит в железную дверь. Им открывают не сразу - вероятно, изнутри спрашивают: "Кто?"

Один из мужчин громко отвечает: "СК России". Другой - "ФСБ".

"У нас пожар! Это не учения!"

Ученик коррекционного 9Г класса Артур прошел через те же двери примерно в 9:10 - 9:15 утра. По словам сотрудников учреждения, которые приводит агентство ТАСС, рамка металлоискателя на входе не сработала на небольшой нож, который он нес с собой. "Как понять, что ты с собой принес - циркуль на геометрию или нож?" - рассуждали потом во дворе школьники.

Артур поднялся на второй этаж в кабинет информатики. В это время урок у его класса вела 29-летняя учительница Екатерина Першина. По словам школьников, подросток напал на одну из учениц. Першина попыталась защитить ее и стала кричать.

В классе началась паника. Некоторые ученики, вероятно, укрылись в подсобном помещении. Одна школьница выпрыгнула из окна второго этажа. Позже ее госпитализировали с переломами и резаными ранами на руке. Артур тем временем разлил принесенный с собой бензин и поджег кабинет.

Крики Першиной было слышно на весь этаж, рассказали Русской службе Би-би-си несколько школьников, у которых проходили занятия неподалеку. Учителя и ученики стали выбегать из классов, чтобы узнать, что происходит.

"Без спроса своего учителя мы выбежали в коридор и увидели задымление из кабинета. Когда она (учитель) увидела сама, сказала собрать вещи и всем (идти) на улицу", - вспоминает Марина (имя изменено по ее просьбе).

"Шел первый урок, учитель проверял домашнее задание. После начала урока минут десять прошло. И тут забегает другой учитель, и говорит нашему: "У нас пожар, это не учения! Раздавайте всем марлевые повязки и выводите!" - говорит Ильяс (имя изменено по его просьбе).

По словам Марины, эвакуация прошла организованно: "Учителя быстро вывели детей из школы, охранник открыл турникет и двери настежь, пожарная тревога была".

Дети, у которых занятия проходили на четвертом этаже, утверждают, что сигнал тревоги слышали неразборчиво, но учителя их быстро оповестили и эвакуировали. Всего из здания школы выбежали 890 человек - ученики и преподаватели.

В школьном дворе первую помощь пострадавшим оказывали прямо на глазах эвакуированных учеников.

"Я видела девочку, у которой четыре ножевых (ранения), и учителя. Обе были в сознании. Учитель рассказывала, как все было, а девочка просто была в состоянии шока. (Учительница) повторяла, что у него был большой нож, похожий на охотничий (вероятно, у нападавшего было два ножа: канцелярский и охотничий). И она постоянно спрашивала, где остальные дети, все ли живы", - говорит Марина.

Нападавший после поджога попытался покончить с собой. Сейчас мальчик в больнице, и у него, и у остальных пострадавших состояние средней тяжести.

Третье за год

Нападение стало уже третьим в ряду подобных происшествий - ранее очень пхожие нападения были совершены в школах в Перми и Улан-Удэ.

Во всех случаях нападавшие были примерно одного возраста. Все они нанесли ранения не только своим жертвам, но и себе. Все использовали холодное оружие и беспрепятственно прошли в здание школы.

Один из нападавших в Перми, судя по соцсетям, интересовался историей школьного расстрела в американской школе "Колумбайн". У нападавшего в Улан-Удэ была футболка с названием группы, которую слушал один их стрелков в "Колумбайне". Кроме того, там школьник пытался поджечь кабинет, как и Артур из Стерлитамака.

У тех, кто учился в одной с Артуром школе, но лично не был с ним знаком, вопрос, как он мог пойти на такое, вызывает неподдельное удивление. Артур учился в коррекционном классе и это, по их мнению, полностью объясняет произошедшее.

В коррекционном 9Г учились преимущественно дети с психическими заболеваниями. О том, что у Артура была диагностирована задержка в развитии, заявила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Image caption Окно сгоревшего класса

Но те, кто общался с Артуром, не могут найти ответа. "Мы до сих пор поверить не можем, что он это сделал. Артур - нормальный пацан всегда был, спокойный. Соседи его говорят, что всегда здоровался. И вдруг выкинул такое… Но он просто состоял в этой группе - Колу… как ее там? Колумбайн!"

"Превращаюсь в монстра"

Артур, которому только исполнилось 17, действительно был подписан на группы в социальной сети "ВКонтакте", посвященные нападению на американскую школу в 1999 году. Тогда двое учеников с огнестрельным оружием ранили 35 человек и покончили с собой.

Знакомые Артура говорят, что юноша по большей части общался именно в интернете, там искал новых друзей, с которыми делился своими переживаниями и планами.

Сразу после нападения в интернете стала распространяться переписка "ВКонтакте" Артура с одним из знакомых: "Я хочу видеть крики, слезы, страх. Ненавижу общество. Они должны поплатиться за это". Русская служба Би-би-си поговорила с предполагаемым собеседником Артура, который подлинность переписки подтвердил.

Проверить это из независимых источников не представляется возможным, однако, как заявил интернет-знакомый Артура, писал он такие сообщения "абсолютно всем людям, с которыми знакомился"

"Кто-то ему верил, кто-то - нет, кто-то смеялся, кто-то сомневался", - поясняет его интернет-приятель. Он считает, что многие теперь просто делают вид, что не были знакомы с Артуром, чтобы избежать лишних проблем и снять с себя "груз моральной ответственности".

"Моя ненависть просто так не утихнет. Я болен. Но мне никто не хочет помочь. Был крик о помощи, но все отвернулись", - писал знакомым Артур. Им же он говорил, что у него нет никаких талантов и он "ничего не может".

Подруга Артура Карина (имя изменено по ее просьбе), которой он тоже рассказывал о своих планах, признается, что чувствует себя виноватой в случившемся.

"Он надеялся, ждал, что кто-то его остановит, кто-то поверит. Но никто не поверил. Никто ничего не сделал. И я в том числе. Я просто не обратила внимания. Я сожалею, мне сейчас очень совестно и жаль", - говорит она.

Артур часто жаловался Карине, что его гнобили в школе, а родителям глубоко наплевать и они не обращают на него внимания.

В "Инстаграме" он публиковал фотографии ножей и надписи: "Turning into a monster" ("Превращаюсь в монстра") и "Говорите держать все эмоции при себе? Тогда будет ***, если в один момент я взорвусь и поубиваю вас всех ***". Там есть и фотоколлаж - "Тайная вечеря", на которой Артур поместил свое фото на место Иисуса.

"Но никто никогда не издевался"

О семье Артура известно немного. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова утверждает, что семья благополучная, мать - домохозяйка, есть и старшая сестра - у неё у самой есть ребенок.

По данным МК, отец Артура работает слесарем в одном из подразделений "Газпрома" (то же самое сказали Би-би-си и в его окружении), причем вахтовым методом - на севере.

Сразу несколько источников в российских СМИ утверждают, что мальчика мог толкнуть на преступление инцидент, который произошел за день до происшествия. По одним данным, отец Артура пришел в школу, чтобы сообщить, что у сына "обострение" и он какое-то время не будет посещать занятия. По другим - на встрече присутствовал сам Артур, которого директор и отец отчитывали за обнаруженные в сети переписки и фотографии из Колумбайна.

"К сожалению, в трудный для подростка период рядом с ним не оказалось близкого взрослого, который бы помог ему решить его проблемы. Очень часто родители живут в иллюзии, созданной ими же самими, что с их ребенком все в порядке", - детский омбудсмен Скоробогатова, кажется, согласна с друзьями Артура.

Правда, она не нашла доказательств того, что мальчика травили в классе: "Это скорее его личное восприятие ситуации". Ученица 1 школы Марина также сказала Би-би-си, что в параллели ко всем ученикам коррекционного класса относятся "не очень", бывают насмешки в их адрес: "Но никто никогда не издевался".

Впрочем, если верить телеграм-каналу Mash (связан с Life), сам Артур объяснил свой поступок и ненавистью к одноклассникам, и натянутыми отношениями с родителями. Якобы последней каплей стало то, что мать Артура запретила ему пользоваться компьютером: "Ей не понравилось, с кем я общаюсь, - она прочитала мои переписки. Я понял, что больше мое решение откладывать никак нельзя".

По данным того же телеграм-канала, следователи обнаружили во время обыска у Артура дома "Тетрадь смерти", как назвали ее в соцсетях, - список тех, кто каким-то образом мог обидеть подростка.

На соседних с квартирой Артура этажах много разных надписей, сделанных разными маркерами и разными почерками. Одна из них гласит: "Был в сети 15 минут назад". Сбоку пририсовано сердечко. Это название популярной у подростков песни, где лирический герой размышляет, что "когда его труп найдут", неназванная возлюбленная поймет, что он "не врал".