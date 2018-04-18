В парламенте Британии обсудили ядерный удар со стороны России

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На парадах Россия демонстрирует межконтинентальные "Тополи", но в парламенте Британии обсуждали вероятность применения россиянами малых зарядов, которые доставляются тактическими ракетами или даже артиллерийскими снарядами

На слушаниях в комитете по обороне Палаты общин обсудили, может ли Россия в гипотетическом локальном конфликте с НАТО применить ядерное оружие. Выступавший на слушаниях военный аналитик такую возможность не исключает.

Военный аналитик из британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк, выступая в комитете по обороне нижней палаты британского парламента, предположил, что в гипотетическом случае ограниченного военного конфликта российскому руководству обязательно нужно будет избежать разрастания конфликта, и оно может прибегнуть либо к угрозе ядерным оружием либо даже к удару тактическим ядерным оружием относительно малой мощности.

Слушания, прошедшие 17 апреля, были посвящены, в частности, безопасности стран Балтии.

"У меня нет абсолютно никаких сомнений, что Россия никогда не инициирует конфликт с НАТО, который, по ее расчетам, может продлиться больше пары недель. Если она начнет такой конфликт, то неизбежно проиграет, потому что НАТО имеет огромное преимущество в промышленных и человеческих ресурсах и в итоге в способности обеспечить подкрепление своим силам в конфликте", - пояснил Джастин Бронк.

"Поэтому им при планировании нужна возможность быстро остановить конфликт. Они либо должны быстро достичь своих целей и затем быстро "окопаться" и заявить, что на всякие попытки отвоевать захваченное будет ядерный ответ - и ждать, отступит ли Запад, либо же, если они неожиданно столкнутся с немедленным и неприятным ответом, то применить ядерный заряд меньше килотонны", - продолжил военный аналитик.

По оценке Бронка, Россия таким образом получает возможность "убедительно угрожать превращением конфликта в ядерный", но делать это в таких рамках, что страны НАТО, вероятно, сочтут несоразмерным отвечать, по выражению Бронка, "стратегическим, сметающим города ядерным оружием".

Правообладатель иллюстрации Parliament TV Image caption Джастин Бронк из Королевского института оборонных исследований на слушаниях в парламенте

"Или даже выстрелить одной ракетой по отдельной военной цели. Дело в том, что ядерный арсенал Запада, в том числе Британии - это в подавляющем большинстве межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал аналитик, добавив, впрочем, что США разрабатывают высокоточные тактические ядерные боеприпасы для будущего размещения на своих самолетах-невидимках - бомбардировщиках B-21 и истребителях Ф-35.

Перспектива появления эскадрилий этих самолетов на аэродромах вблизи российских границ, по словам Бронка, очень беспокоит Россию.

Джастин Бронк рассуждал о планах российского руководства относительно ядерного оружия, отвечая на вопрос председателя комитета по обороне Джулиана Льюиса. Тот спросил, как следует понимать звучащие в России рассуждения о ядерном оружии как инструменте эскалации или деэскалации.

"Это часть пропаганды или они всерьез рассматривают возможность применения относительно небольших ядерных зарядов после того, как они захватили некую территорию?" - спросил Льюис. От кого он слышал такие рассуждения, член парламента не уточнил.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Ядерных грибков на Земле не было уже много десятков лет (на фото - американские испытания на атолле Эниветок в 1950-х)

В российской военной доктрине говорится, что Россия "оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Кроме того, Россия заверяет в тексте доктрины, что "недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики Российской Федерации".

Успокаивающее присутствие союзников

В рамках тех же слушаний члены комитета по обороне Палаты общин обсудили с послами Латвии, Литвы и Эстонии разные аспекты безопасности и обороны этих стран.

Послы, в частности, говорили о важности программы "усиленного передового присутствия" НАТО (Enhanced Forward Presence). В рамках этой программы в странах Балтии и Польше в качестве предохранителя от гипотетической российской агрессии размещены многонациональные батальоны союзников.

В Эстонии костяк батальона составляют британцы, в Латвии - канадцы, в Германии - немцы, в Польше - американцы.

"Балтийские страны могут многое в части сопротивляемости "мягким" угрозам и вызовам, но если говорить о "жёстких" военных угрозах, то мы в одиночку не справимся. Мы можем бесконечно вкладывать деньги в нашу оборону, создавать системы обороны - что мы и делаем, на самом деле - но без поддержки союзников, без присутствия союзников на месте, будет очень трудно сделать что-то в смысле обороны", - сказал на слушаниях Ренатус Норкус, посол Литвы в Британии и бывший посол в России.

Посол Норкус также сказал, что, с точки зрения стран Балтии, это присутствие союзников следует расширить, добавив воздушную и морскую компоненты.