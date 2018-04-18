В парламенте Британии обсудили ядерный удар со стороны России
На слушаниях в комитете по обороне Палаты общин обсудили, может ли Россия в гипотетическом локальном конфликте с НАТО применить ядерное оружие. Выступавший на слушаниях военный аналитик такую возможность не исключает.
Военный аналитик из британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк, выступая в комитете по обороне нижней палаты британского парламента, предположил, что в гипотетическом случае ограниченного военного конфликта российскому руководству обязательно нужно будет избежать разрастания конфликта, и оно может прибегнуть либо к угрозе ядерным оружием либо даже к удару тактическим ядерным оружием относительно малой мощности.
Слушания, прошедшие 17 апреля, были посвящены, в частности, безопасности стран Балтии.
- Путин показал новое ядерное оружие
- "Ядерные страшилки": пресса США о новом российском оружии
- Трамп и красная кнопка: как принимаются решения о ядерном ударе
"У меня нет абсолютно никаких сомнений, что Россия никогда не инициирует конфликт с НАТО, который, по ее расчетам, может продлиться больше пары недель. Если она начнет такой конфликт, то неизбежно проиграет, потому что НАТО имеет огромное преимущество в промышленных и человеческих ресурсах и в итоге в способности обеспечить подкрепление своим силам в конфликте", - пояснил Джастин Бронк.
"Поэтому им при планировании нужна возможность быстро остановить конфликт. Они либо должны быстро достичь своих целей и затем быстро "окопаться" и заявить, что на всякие попытки отвоевать захваченное будет ядерный ответ - и ждать, отступит ли Запад, либо же, если они неожиданно столкнутся с немедленным и неприятным ответом, то применить ядерный заряд меньше килотонны", - продолжил военный аналитик.
По оценке Бронка, Россия таким образом получает возможность "убедительно угрожать превращением конфликта в ядерный", но делать это в таких рамках, что страны НАТО, вероятно, сочтут несоразмерным отвечать, по выражению Бронка, "стратегическим, сметающим города ядерным оружием".
"Или даже выстрелить одной ракетой по отдельной военной цели. Дело в том, что ядерный арсенал Запада, в том числе Британии - это в подавляющем большинстве межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал аналитик, добавив, впрочем, что США разрабатывают высокоточные тактические ядерные боеприпасы для будущего размещения на своих самолетах-невидимках - бомбардировщиках B-21 и истребителях Ф-35.
Перспектива появления эскадрилий этих самолетов на аэродромах вблизи российских границ, по словам Бронка, очень беспокоит Россию.
Джастин Бронк рассуждал о планах российского руководства относительно ядерного оружия, отвечая на вопрос председателя комитета по обороне Джулиана Льюиса. Тот спросил, как следует понимать звучащие в России рассуждения о ядерном оружии как инструменте эскалации или деэскалации.
"Это часть пропаганды или они всерьез рассматривают возможность применения относительно небольших ядерных зарядов после того, как они захватили некую территорию?" - спросил Льюис. От кого он слышал такие рассуждения, член парламента не уточнил.
В российской военной доктрине говорится, что Россия "оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Кроме того, Россия заверяет в тексте доктрины, что "недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики Российской Федерации".
Успокаивающее присутствие союзников
В рамках тех же слушаний члены комитета по обороне Палаты общин обсудили с послами Латвии, Литвы и Эстонии разные аспекты безопасности и обороны этих стран.
Послы, в частности, говорили о важности программы "усиленного передового присутствия" НАТО (Enhanced Forward Presence). В рамках этой программы в странах Балтии и Польше в качестве предохранителя от гипотетической российской агрессии размещены многонациональные батальоны союзников.
В Эстонии костяк батальона составляют британцы, в Латвии - канадцы, в Германии - немцы, в Польше - американцы.
"Балтийские страны могут многое в части сопротивляемости "мягким" угрозам и вызовам, но если говорить о "жёстких" военных угрозах, то мы в одиночку не справимся. Мы можем бесконечно вкладывать деньги в нашу оборону, создавать системы обороны - что мы и делаем, на самом деле - но без поддержки союзников, без присутствия союзников на месте, будет очень трудно сделать что-то в смысле обороны", - сказал на слушаниях Ренатус Норкус, посол Литвы в Британии и бывший посол в России.
Посол Норкус также сказал, что, с точки зрения стран Балтии, это присутствие союзников следует расширить, добавив воздушную и морскую компоненты.