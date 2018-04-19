Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
Пассажиры самолета компании Southwest Airlines, двигатель которого загорелся и взорвался прямо в воздухе, называют настоящей героиней своего пилота, которой удалось совершить после аварии успешную экстренную посадку.
Тэмми Джо Шульц была командиром воздушного судна, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Даллас, но вынужденного приземлиться в Филадельфии.
Осколки взорвавшегося двигателя разбили один из иллюминаторов, и в него частично засосало сидящую рядом женщину. Остальным пассажирам удалось втащить ее обратно на борт, однако позднее пострадавшая все же скончалась.
Позже было названо имя жертвы, ей оказалась 43-летняя Дженнифер Риордан, работавшая менеджером в банке Wells Fargo в Альбукерке, штат Нью-Мексико. У нее осталось двое детей.
Еще семь пассажиров самолета получили ранения, однако экстренная посадка самолета прошла успешно.
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Точные причины аварии пока не определены, но представители Национального совета по безопасности транспорта (NTSB) сообщили, что следователи обнаружили признаки усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя.
Сообщается, что Шульц провела 10 лет в составе военно-морских силах США, где была пилотом истребителя.
Что мы знаем о пилоте?
Официально компания Southwest Airlines не сообщала, кто именно был пилотом злополучного рейса, но пассажиры утверждали, что за штурвалом лайнера была именно Шульц. Позже это подтвердил в интервью журналистам ее муж.
В ВМФ США сообщили, что Шульц была в числе первых женщин, севших за штурвал истребителя.
Шульц родилась в Нью-Мексико. До поступления в вооруженные силы она окончила университет, получив два диплома - по биологии и сельскохозяйственному бизнесу.
В ВМФ она достигла звания капитана третьего ранга, после чего перешла на гражданскую службу.
Ее муж - тоже пилот Southwest Airlines. У пары двое детей.
Что говорят пассажиры?
Пассажир Альфред Тамлинсон из Техаса заявил, что у Шульц по-настоящему железные нервы.
"Я восхищаюсь этой женщиной. На Рождество я обязательно пошлю ей открытку с подарочной картой - за то, что она меня так приземлила", - сказал он в интервью Ассошиэйтед пресс.
"Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту", - написал в "Твиттере" Кристофер Джонсон.
Диана Макбрайд Селф разместила в "Фейсбуке" фотографию Тэмми Джо Шульц на борту только что приземлившегося самолета.
"Командир Тэмми Джо Шульц поговорила с каждым из нас лично. Она настоящий американский герой, - пишет она. - Огромное вам спасибо за ваши знания, действия и отвагу в такой сложной ситуации".
"Наш двигатель взорвался на высоте в 38 тысяч футов. Разбилось окно, но нас спас человек, который закрыл его своим телом. К сожалению, одна из пассажиров скончалась от инфаркта. Командир Тэмми Джо была невероятна. Она благополучно посадила нас в Филадельфии. Господь послал нам своих ангелов для охраны. Я даже слышал, как кто-то воскликнул: "Бог есть!", - пишет в "Инстаграме" пассажир Тимоти Борман.
Примерно через 20 минут после того, как "Боинг" поднялся в воздух, осколки взорвавшегося двигателя пробили фюзеляж, в результате чего на борту резко понизилось давление и самолет стал падать.
Надев кислородные маски, пассажиры кричали от ужаса и готовились к столкновению с землей.
" Southwest Airlines 1380, у нас остался один двигатель", - сообщила Шульц авиадиспетчерам.
"Часть самолета оторвалась, так что нам придется немного замедлиться", - добавила она, уточнив, что некоторые пассажиры получили ранения.
"Да, понял, раненные пассажиры. Горит ли сам самолет?" - слышен голос авиадиспетчера на записи, обнародованной властями.
"Нет, мы не горим, но одна часть отвалилась, - спокойным голосом отвечает Шульц. - Мне сказали, что в фюзеляже дыра и... э-э-э... кого-то засосало".
Что говорят инспекторы?
Глава NTSB утверждает, что, по предварительным данным, одна из 24 лопаток двигателя на большой скорости оторвалась из-за усталости металла.
"Она оторвалась прямо на втулке винта, и есть признаки усталости металла на месте слома", - сообщил он журналистам.
Кожух двигателя рассчитан на то, чтобы удержать внутри любую деталь в случае поломки, но скорость сломавшейся детали была так велика, что ей удалось пробить корпус.
Часть лопатки была обнаружена примерно в 100 километрах к северо-западу от Филадельфии.
Власти призывают другие авиакомпании провести инспекцию двигателей своих "Боингов".
Двигатель разработан франко-американским совместным предприятием CFM International. Представители французских властей заявили, что их инспекторы уже отправились в США, чтобы помочь американским коллегам.
CFM International заявляет, что на самолетах "Боинг" установлено более 8000 подобных двигателей.