Пресса Британии: Иран как камень преткновения для России и Израиля

В обзоре британской прессы за 18 апреля:

Иран как камень преткновения для России и Израиля

Недавний удар по сирийской авиабазе вызвал серьезное негодование Москвы, поскольку о предстоящей операции не был предупрежден Владимир Путин: как известно, в непосредственной близости располагаются российские военные силы, пишет Financial Times.

В результате удара погибло семь граждан Ирана. Москва в ответ пошла на неслыханный шаг, обвинив в бомбежке объекта Израиль. Дипломатический скандал еще раз продемонстрировал, насколько непростыми стали отношения российско-израильские отношения за семь лет гражданской войны в Сирии.

Теперь же - на фоне увеличивающейся вероятности прямого противостояния между израильскими и иранскими силами в Сирии - эти отношения ждет настоящее испытание: после гибели иранцев израильские военные готовятся к ответным мерам со стороны Тегерана, пишет издание.

В заложниках оказалось стратегическое партнерство Израиля с Россией, которое израильские аналитики называют профессиональным и надежным, но не вполне результативным, когда дело доходит до сдерживания иранского влияния в Сирии.

С момента вмешательства Москвы в сирийский конфликт в 2015 году на стороне Асада израильские власти рассматривают Россию как своего "северного соседа". Израильское государство не поддерживает ни одну из сторон конфликта, а лишь занимается противодействием на территории Сирии действиям Ирана и связанной с ним группировки "Хезболла".

В результате нескольких десятков израильских авиаударов были уничтожены склады с оружием, базы беспилотников и военные базы, отмечает газета. Это неминуемо означает координацию действий с Россией, которая контролирует большую часть воздушного пространства над Сирией.

Но недавние события показывают, что у этих отношений есть предел. Удар по авиабазе случился в очень неподходящее для Путина время, поскольку на него обрушился шквал критики со стороны западных стран за поддержку действий Асада, которого подозревают в применении химического оружия в пригороде Дамаска.

Пока США и их союзники готовили военный ответ в Сирии, а российские власти грозили ответными действиями, произошло внезапное нападение, в результате которого погибли иранцы. Стало понятно, что существует риск более глобального конфликта, пишет FT.

Израиль не подтвердил, но и не опроверг свое участие в атаке на авиабазу в Хомсе. Однако несколько дней назад министр обороны Авигдор Либерман сказал: "Мы не принимаем каких-либо ограничений в том, что касается защиты наших интересов безопасности. При этом мы не хотим провоцировать Россию".

"У нас есть открытый канал связи. Россия нас понимает. Суть в том, что многие годы нам удавалось избегать с ней конфликтов", - цитирует министра газета.

Израиль опасается, что Тегеран попытается использовать сирийский конфликт в своих интересах, чтобы создать коридор от Ирана до границы Израиля. Также его беспокоит то, что "Хезболла" получает от Тегерана ракеты. Кроме того, израильские власти полагают, что ливанская группировка строит завод по производству ракет на юге Сирии, где может открыться новый фронт военных действий.

Превращение театра военных действий в Сирии в конфликт, где участвует несколько сторон, обернулось новыми угрозами для Израиля. Туда стянулись группировки, настроенные откровенно враждебно к израильскому государству: джихадисты запрещенного в России "Исламского государства", иностранные отряды шиитов и иранские силы "Кудс", входящие в Корпус стражей Исламской революции.

В то время как США сосредоточили усилия на борьбе с ИГ на северо-востоке Сирии, Россия стала ключевой силой, с которой Израиль может общаться, пишет газета.

"У нас есть новый сосед на этом очень напряженном поприще, это Россия, - сказал бригадный генерал Яков Нагель, в прошлом консультировавший премьера страны Биньямина Нетаньяху в вопросах национальной безопасности. - Они не хотят с нами конфликтовать, а мы не хотим конфликтовать с ними. Поэтому мы продолжаем договариваться, чтобы не возникало каких-либо просчетов. Вряд ли есть в мире политик, который общается с Путиным больше, чем наш лидер".

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин сказал, что отношения России с Израилем по вопросам Сирии - знаковые для политики Москвы на Ближнем Востоке. Но ситуацию нельзя назвать простой, поскольку Россия воюет на стороне Ирана и "Хезболлы", которые также поддерживают Асада.

Израиль разочарован ограничениями принятого при содействии России соглашения, целью которого было создать зону деэскалации на юге Сирии и предотвратить появление в непосредственной близости от израильской границы иностранных военных, в частности боевиков "Хезболлы". В результат Израиль начал активнее осуществлять авианалеты на территорию Сирии.

"Израиль ведет борьбу с Ираном, и Россия с этим мирится. До поры до времени, - цитирует изданием бывшего посла Израиля в Москве и Киеве Цви Магена. - Но теперь между Россией и Израилем необходимо новое понимание. Москва находится в интересной ситуации, поскольку у нее есть хорошие контакты с обеими сторонами (Ираном и Израилем). А это важно не только для войны, но и для мира".

Нетаньяху и Путин поговорили через два дня после удара по авиабазе. Российский лидер попросил своего коллегу не делать ничего, что может дестабилизировать ситуацию в Сирии. Израильский премьер в ответ сказал, что его правительство не позволит закрепиться в Сирии иранской армии.

Удар по авиабазе продемонстрировал запутанность ситуации, если учесть, насколько взаимосвязаны сейчас военные интересы России и Ирана в Сирии.

"На карте это находится недалеко от [российских] систем и от места, где спят россияне, - заявил FT представитель израильских властей. - Но у нас отличная разведка, так что они могут спать спокойно и не волноваться".

Сгущающиеся тучи над RT в Британии

Многие британские издания обращают внимание на расследование в отношении российского телеканала RT, открытое британским телекоммуникационным регулятором Ofcom в связи с тем, как канал освещал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

В Ofcom заявили, что отслеживали эфиры RT с того момента, как стало известно об отравлении. Теперь там изучают несколько случаев возможного нарушения вещателем закона о соблюдении беспристрастности, пишет Guardian.

Регулятор заявил, что по итогам разбирательства может лишить канал лицензии на работу в Британии и запретить ему вещание на территории страны.

"После событий в Солсбери мы заметили существенное увеличение количества программ, в отношении которых, на наш взгляд, требуется расследование, потому что, возможно, они нарушили закон о вещании", - заявил регулятор, пообещав сообщить об итогах расследования в кратчайшие сроки.

"В конечном счете мы можем решить, что необходимо отозвать лицензию [RT], потому что ее держатель не демонстрирует профессиональную пригодность и добросовестность в выполнении требований", - цитирует газета Ofcom.

Британские спецслужбы пришли к выводу, что за нападением в Солсбери с высокой долей вероятности стоит Россия. Москва категорически это отрицает и предлагает собственные версии случившегося.

Сразу после инцидента со стороны членов парламента звучали призывы запретить в Британии вещание RT. Председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат назвал телеканал враждебным агентом, ведущим информационную войну, а бывший член правительства от лейбористов Крис Брайант сказал: "Можно просто остановить Russia Today [предыдущее название RT], чтобы она не распространяла пропаганду в этой стране?"

RT обвинил своих оппонентов в том, что к каналу относятся как к политической пешке. Ofcom сообщил, что считает управляющую RT организацию "ТВ-Новости" подконтрольной российскому правительству и примет это во внимание, вынося решение о профессиональной пригодности и добросовестности в выполнении требований лицензии. Регулятор подчеркнул, что решение будет приниматься на основе программ телеканала, а не того, кто пытался отравить Скрипалей, отмечает газета.

С 2012 года RT нарушил правила Ofcom 15 раз, что, по словам регулятора, не является столь уж вопиющим и беспрецедентным для новостного канала. Большинство нарушений связаны с несоблюдением беспристрастности при освещении российской внешней политики, особенно по вопросам конфликтов в Сирии и на Украине, пишет издание.

Аудитория RT в Британии достаточно малочисленна: примерно около 1% взрослого населения в неделю включают этот российский новостной канал, однако, если брать просмотры в интернете, эта цифра значительно выше.

Представитель RT так прокомментировал ситуацию: "Нам приятно видеть, что Ofcom согласился с тем, что RT исполняет правила так же, как другие вещатели. Это ставит точку на всех скабрезных политических заявлениях и вызовах, брошенных в адрес нашего канала. После событий в Солсбери наш редакционный подход не изменился".

Синдром Аспергера назван в честь нациста

Австрийский педиатр Ганс Аспергер, именем которого была названа одно из расстройств аутического спектра, активно помогал нацистам в убийствах детей-инвалидов, выяснилось в ходе изучения архивных документов, пишет Times.

В результате начали звучать призывы переименовать синдром, который педиатр впервые описал в 1944 году.

Исторические документы обнаружил австрийский медицинский историк Гервиг Кцех. Он сообщил, что Аспергер не только снискал расположение нацистского режима, но и принимал участие в государственной программе эвтаназии. Ученый умер в 1980 году.

Сообщается, что Аспергер направлял детей с высокой степенью инвалидности в печально известную больницу "Ам Шпигельгрунд" в Вене, где их умертвляли большими дозами лекарств, сообщает газета.

Кцех изучил множество документов, среди которых были личные записи ученого и медицинские карты пациентов.

"Это результат многолетней работы в архивах. Становится понятно, что Аспергер пытался быть полезным нацистскому режиму, и в награду получал хорошие возможности для карьерного роста", - утверждает историк.

Ученый из Университета Британской Колумбии Энтони Бэйли, к которому издание обратилось за комментарием, призывает рассматривать обвинения в адрес Аспергера в историческом контексте.

"Почти все врачи в Германии в то время были членами нацистской партии, и на тот момент никто не возражал против программ по усыплению душевнобольных и инвалидов. Исключение составляли один или два директора психиатрических лечебниц и несколько католических епископов", - приводит его слова издание.

Свое название синдром Аспергера получил уже после смерти ученого, в 1981 году.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com