СМИ России: "Новичку" ищут хозяина

В обзоре российских газет:

"Коммерсант": кто отравил Скрипалей?

На заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) разгорелись жесткие споры об отравившем Скрипалей веществе. "Коммерсант" сообщает, что ОЗХО не подтвердила российские заявления о наличии яда BZ в образцах, собранных экспертами в британском Солсбери.

О содержании этого стоявшего на вооружении армий США и Великобритании вещества в яде, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Британская сторона по-прежнему настаивает: речь идет о веществе "Новичок", производившемся в СССР и России. Сблизить позиции на заседании исполнительного совета ОЗХО не удалось.

В кратком отчете о расследовании, обнародованном 12 апреля, не фигурировало само название яда. В полной версии содержалась лишь его химическая формула. По итогам заседания члены ОЗХО предоставили разную информацию о том, определили ли эксперты организации отравляющее вещество как "Новичок".

В "Твиттере" британского постпредства при организации сообщалось: ОЗХО подтвердила использование этого вещества в Солсбери. Однако постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что "в самом докладе о названии "Новичок" не сказано ни слова" и что "никакого подтверждения "российского следа" в найденном в Солсбери химвеществе в докладе также не имеется".

Между тем Шульгин в ходе своего выступления на заседании совета ОЗХО заверил: даже если Скрипалей и отравили "Новичком", то Россия не имеет к этому никакого отношения. Согласно данным российского постпреда, это вещество "не только производилось, но и даже патентовалось в качестве химоружия в США". "И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад: патент датирован 1 декабря 2015 года", - заключил Шульгин.

Глава лаборатории ОЗХО и глава посетившей Великобританию группы по оказанию технической помощи Марк-Майкл Блум также уточнил, что организация не подтвердила наличие вещества BZ в образцах, собранных экспертами организации в Солсбери.

"Вещество BZ, о котором упоминается в публичных заявлениях, находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией ОЗХО в соответствии с порядком контроля качества, - отметил он. - Они не имели ничего общего с образцами, собранными группой экспертов ОЗХО в Солсбери".

РБК: российский телеканал RT подозревают в необъективности

В среду стало известно, что Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи Великобритании (Ofcom) начал расследование по семи новым эпизодам в отношении вещающего в Британии российского телеканала RT. Медиарегулятор считает, что российский телеканал нарушил правила объективности при освещении "дела Скрипаля", сообщает РБК.

В поле зрения Ofcom попали семь выпусков новостных и документальных программ RT, вышедших в эфир с 17 марта по 16 апреля. Претензия к ним одна - они не соответствуют лицензионному кодексу Ofcom, поскольку сообщаемая в них информация не является беспристрастной.

Программы RT не пользуются популярностью у британских зрителей, пишет издание, ссылаясь на данные британского телеизмерителя BARB. Например, на неделе 2-8 апреля ежедневная аудитория российского вещателя равнялась в среднем 136 тысяч человек. Средняя продолжительность просмотра программ RT в неделю составляла всего одну минуту.

Если нарушения лицензионного кодекса будет подтверждено, то Ofcom может либо просто опубликовать заключение о нарушении и потребовать у телеканала рассказать об этом в эфире, либо наложить штраф. Его размер может составить как несколько сотен тысяч фунтов стерлингов, так и несколько миллионов.

Ofcom может также отозвать у телеканала лицензию на вещание. Такой прецедент уже был: в 2012 году регулятор лишил лицензии Iran's Press TV, после того как установил, что редакционная политика иранского телеканала определялась в тегеранской, а не в лондонской редакции.

Нарушение правил объективности RT требует доказательств, отмечает юрист в области международного права Александр Сковородко. В противном случае, по словам эксперта, в действиях Ofcom можно усмотреть наличие цензуры, то есть нарушение ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дать "зеркальный" ответ в отношении британских СМИ, если будет ограничено вещание RT, обещал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Ведомости": "костьми лечь за Путина"

Молодые единороссы хотят бороться с оппозицией на улицах, пишут "Ведомости". "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

По его словам, в Москве за час-два можно собрать группу в 100-200 человек, чтобы вывести на улицу, а за сутки соберется тысяча человек и более. Подобные группы можно создать во всех городах-миллионниках.

Издание проводит аналогии с движением "Наши", созданным Кремлем в середине нулевых. Эта молодежная организация как раз и создавалась для участия противодействия оппозиции на улицах. Новое руководство "Единой России" - в частности, Андрей Турчак - как раз выходцы из МГЕР, напоминает газета и, ссылаясь на источник в партии, указывает, что на новую инициативу будут выделяться бюджетные средства.

"Был НОД, потом SERB, сейчас такой сорт титушек - какая разница, - комментирует соратник Алексея Навального Леонид Волков. - Вопрос же в организации и людях, а людей у них нет. Поэтому они освоят деньги - и все".

Российские власти это уже проходили в 2005 году, когда ради борьбы с цветной революцией из бюджета "начали тратить миллионы долларов на кремлевские молодежные движения", напоминает оппозиционер Илья Яшин в своем Facebook: "Они надували щеки, обещали костьми лечь за Путина, драться с оппозицией насмерть, если потребуется. И где они все теперь?"

Член высшего совета "Единой России" политолог Дмитрий Орлов называет инициативу Давыдова "механизмом реагирования на локальный протест".

Не исключено, что это личная инициатива Турчака, допускает политолог Аббас Галлямов: "Он судорожно пытается накачать политические мускулы и демонстрирует самостоятельность. Но качество его инициатив ограничено его пониманием логики политического процесса. Создать боевые дружины для уличных схваток с оппозицией - это как раз для него".

Но на уличное противостояние молодогвардейцы не способны, уверен эксперт, ведь на протяжении долгих лет в МГЕР осуществлялась негативная селекция: наверх поднимались карьеристы, которые хорошо улавливают настроения начальства и профессионально составляют красивые отчеты, но начисто лишены способности к реальному действию.

Это желание продемонстрировать, что у оппозиции нет монополии на молодежь, и воспользоваться появившимся после выборов президента представлением о лоялистских настроениях молодого поколения, считает политолог Михаил Виноградов.

Но партийцам предстоит ответить на несколько вопросов, полагает он: например, как избежать ассоциируемых с властью негативных для молодежи информповодов (прежде всего в части регулирования интернета) и какие сигналы дать молодым о том, что "Единая Россия" и МГЕР - свои для интернет-аудитории.

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Обзор подготовил Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си