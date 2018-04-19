14 новых русских миллиардеров - кто они?

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Российская версия журнала Forbes опубликовала юбилейный, 15-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России. По сравнению с прошлым годом число долларовых миллиардеров в нем увеличилось с 96 до 106.

В списке Forbes появились 14 человек, чье состояние впервые достигло или превысило отметку в 1 млрд долларов. Русская служба Би-би-си коротко рассказывает, кто они.

Алексей Репик

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Из тех, кто впервые стал миллиардером по версии Forbes, самое большое состояние сколотил председатель совета директоров фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

По оценке журнала, с прошлого года он увеличил свой капитал с 900 млн долларов до 2,1 млрд и поднялся в рейтинге сразу на 69 позиций - со 116-го места на 47-е.

До недавнего времени Репику принадлежало 100% акций "Р-Фарм", но феврале 2017 года стало известно, что японская корпорация Mitsui & Co. покупает 10% компании примерно за 200 млн долларов.

Компания "Р-Фарм" заняла 14-е место в рейтинге Forbes "Короли госзаказа-2018", получив, по подсчетам издания, подряды от государственных учреждений на поставку лекарств на 34 млрд рублей.

Иван Саввиди

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В марте Иван Саввиди (в центре) прославился, выбежав на футбольное поле с пистолетом

Владелец ростовской группы "Агроком" Иван Саввиди, состояние которого Forbes оценил в 1,9 млрд долларов (53-е место), не только впервые стал миллиардером по версии издания, но и впервые вошел в рейтинг богатейших россиян.

Еще осенью прошлого года Forbes оценивал его активы в 600 млн долларов. Однако в марте 2018 стало известно, что японская корпорация Japan Tobacco (JTI) покупает основной актив "Агрокома" - компанию "Донской табак", продающую сигареты "Донской табак", Richmond, Kiss и "Беломорканал". Японцы готовы отдать за него почти 1,6 млрд долларов.

В марте бизнесмен греческого происхождения и владелец греческого футбольного клуба ПАОК прославился, выбежав во время игры на поле с пистолетом в кобуре. СМИ писали, что на 90 минуте матча Саввиди не совладал с эмоциями и подбежал к арбитру, заявив ему: "Ваша карьера судьи закончилась!"

Действия российского бизнесмена осудила Международная федерация футбола (ФИФА), а греческая полиция выдала ордер на его арест.

Павел Дуров

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Основатель социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, дебютировавший в рейтинге Forbes в 2016 году с 600 млн долларов, в этом году занял 58-е место. Издание оценило его состояние в 1,7 млрд долларов.

Состояние Дурова стабильно растет последние три года, в прошлогоднем рейтинге он занимал 100-е место с 950 млн долларов.

Зимой Дуров объявил, что привлек на ICO 850 млн долларов для развития новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой.

После того как Роскомнадзор заблокировал в России Telegram, Дуров пообещал жертвовать на поддержку сервисов для обхода блокировок - прокси-серверов и VPN - "миллионы долларов" своих личных средств.

Константин Струков

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Президент группы компаний "Южуралзолото" и по совместительству вице-спикер законодательного собрания Челябинской области Константин Струков дебютировал в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes в 2011 году, но планку в 1 миллиард преодолел только теперь. На сегодняшний день издание оценивает его состояние в 1,7 млрд долларов.

В 2016 году Струков собирался баллотироваться в Госдуму, объясняя это желанием "выйти из бизнеса и заняться другими делами". Бизнесмен занял второе место на праймериз "Единой России", однако за три месяца до выборов неожиданно отказался от участия. По словам Струкова, в руководстве партии ему объяснили, что "люди, которые занимаются бизнесом, пускай им и занимаются".

В январе стало известно, что в челябинском офисе компании-золотодобытчика прошли обыски в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. В самой компании мероприятия, которые проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, назвали выездной налоговой проверкой.

Андрей Андреев

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В 2018 году на 63-м месте рейтинга Forbes оказался создатель сайта онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев. Его состояние увеличилось ровно на миллиард - с 500 млн долларов в 2017 году до 1,5 млрд долларов в 2018 году. В рейтинге 2017 года он занимал 185-ю позицию.

Андреев также известен как создатель еще одного портала онлайн-знакомств Mamba и других интернет-сервисов, которые он удачно продавал. В 2014 году Андреев вместе с американским партнером Уитни Вулф Херд запустил приложение для знакомств Bumble, которое также быстро набирает популярность.

Однако, по данным Forbes, основным его активом остается Badoo. По итогам 2017 года, на сайте Badoo было зарегистрировано 370 млн анкет.

Игорь Рыбаков

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В этом году в список миллиардеров попал совладелец корпорации "Технониколь" Игорь Рыбаков с 1,2 млрд долларов. Он занял в списке 84-е место.

Бизнесмен Рыбаков впервые оказался в списке Forbes в 2015 году с 450 млн долларов, но в этом году его состояние впервые превысило 1 млрд долларов. В прошлом году он занимал 117-ю строчку рейтинга с 900 млн долларов.

Рыбаков и Сергей Колесников, который в этом году также впервые стал миллиардером, в 1992 году основали компанию "Технониколь". Компания производит строительные материалы: кровельные, а также для гидро-, звуко- и теплоизоляции. Согласно сайту компании, у нее есть производственные площадки не только в России и странах СНГ, но и в Италии, Германии, Британии, Чехии и Литве.

В 2015 году, по данным Forbes, Рыбаков отошел от оперативного управления компанией и вместе с женой Екатериной учредил "Рыбаков Фонд", в который семья вложила 1 млрд рублей. Фонд создает различные площадки для поддержки и взаимодействия предпринимателей, молодежи, женщин.

Сергей Колесников

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Партнер Рыбакова по компании "Технониколь" Сергей Колесников тоже впервые стал миллиардером. С 1,2 млрд долларов он занял 80-ю строчку рейтинга. В 2017 году состояние Колесника оценивали в 900 млн долларов, тогда он находился на 114-м месте.

В отличие от Рыбакова, Колесников всё еще занят бизнесом: он сейчас занимает пост президента "Технониколи".

С 2015 года Колесников возглавляет комитет по антимонопольному законодательству общественной организации "Деловая Россия", он также входит в комитет по развитию конкуренции РСПП.

Колесников вкладывает личные средства в развитие биатлона в Ульяновске и Рязани. Сам он долгие годы занимается этим видом спорта.

Михаил Шелков

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Заместитель председателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков дебютировал в рейтинге богатейших бизнесменов России в прошлом году на последнем, 200-м месте с 500 млн долларов. Сейчас он занимает 89-е место с 1,2 млрд долларов.

По данным Forbes, Шелков - один из ключевых сотрудников в команде главы "Ростеха" Сергей Чемезова. Сам Шелков рассказывал "Ведомостям", что благодаря Чемезову он попал на работу в структуры "Рособоронэкспорта". Шелков был участником команды, которая выкупала для "Ростеха" у частных бизнесменов 66% акций крупнейшего в мире производителя титана "ВСМПО-Ависма". Доля выкупалась на кредиты Сбербанка и ВТБ.

В 2012-2014 годах Шелков и его партнеры выкупили контрольный пакет "ВСМПО-Ависма" у "Ростеха", контролирующими акционерами производителя титана снова стали частники. После сделки у новых владельцев образовались долги, на покрытие которых идет основная часть дивидендов компании.

Шелков также занимается девелоперскими проектами. Весной 2017 года "Ведомости" писали, что компания Шелкова владеет трехэтажным особняком в Кривоарбатском переулке. По данным риелторов, на тот момент дом был самой дорогой "квартирой" выставленной на продажу в Москве. Владелец просил за дом 4,19 млрд руб.

Владимир Коган

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Предприниматель Владимир Коган, чье состояние Forbes оценил в 1,1 млрд (91-е место), поднялся в рейтинге на 10 строчек, увеличив капитал на 150 млн долларов по сравнению с прошлым годом.

Коган начинал бизнес в 1990-е в Петербурге. Сначала у него была торговая компания, а потом бизнесмен стал акционером петербургского Промстройбанка, кредитовавшего промышленность. Небольшой пакет банка - меньше 1% - принадлежал Владимиру Путину, возглавлявшему тогда комитет мэрии Петербурга по внешним связям.

Коган был "банкиром города", рассказывал Forbes его знакомый.

Вместе с бизнесменом Олегом Дерипаской Коган участвовал в корпоративном конфликте вокруг группы "Илим", который в прессе называли "лесной войной". Конфликт закончился мировым соглашением в 2004 году. К середине 2000-х Коган распродал активы и устроился в минрегион, где отвечал за строительство "дамбы Путина" - комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. В этот период Когана часто упоминали в прессе как "самого богатого чиновника".

В 2010 году Коган вернулся в бизнес. Его компания купила у структур Дерипаски Афинский НПЗ. В 2015 году Коган стал владельцем контрольного пакета банка "Уралсиб", победив в конкурсе ЦБ на выбор санатора для финорганизации. По данным Forbes, Коган еще в 1990-х подружился с Алексеем Кудриным, Дмитрием Козаком и Сергеем Нарышкиным, которые впоследствии стали ключевыми членами команды Путина.

Игорь Ротенберг

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Председатель совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг" Игорь Ротенберг - сын Аркадия Ротенберга и племянник Бориса Ротенберга, которые считаются приближенными к президенту Путину бизнесменами.

Игорь Ротенберг впервые попал в список Forbes в 2015 году с состоянием в 500 млн долларов. Сейчас его капитал оценивается в 1,1 млрд долларов, он занимает в рейтинге 95-е место.

Представители "ЭнПиВи Инжиниринг" активно участвуют в алкогольном бизнесе - топ-менеджеры компании входят в советы директоров крупных ликеро-водочных заводов, писал РБК.

По данным "СПАРК", Игорю Ротенбергу также принадлежат 78,71% акций сервисной компании "Газпром бурение", которая строит скважины на месторождениях "Газпрома". В списке заказчиков компании - "Роснефть", "Новатэк", "Газпром нефть", "Башнефть".

Игорь Ротенберг владеет половиной компании "РТ-Инвест Транспортные системы", которая является оператором системы взимания платы с грузовиков "Платон".

6 апреля 2018 года "ЭнПиВи Инжиниринг" и "Газпром бурение" попали под санкции США. В "черном" списке оказался и сам Игорь Ротенберг.

Борис Зингаревич

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Предприниматель Борис Зингаревич - совладелец лесообрабатывающей группы "Илим" и бывший член совета директоров "Россетей". Его состояние Forbes оценил в 1 млрд долларов ровно, бизнесмен занимает в рейтинге издания 101-е место.

Борис Зингаревич развивает бизнес вместе со своим братом Михаилом. Оба они входят в совет директоров группы "Илим".

Предпринимательством также занимается сын Бориса Зингаревича Антон, возглавлявший компанию "Энергостройинвест-холдинг". В декабре 2017 года его приговорили к четырем годам колонии по делу о хищении кредитов на 2,5 млрд руб. у банка "Глобэкс" и МТС-банка. Зингаревич-младший на тот момент находился в США, ранее он был объявлен в международный розыск, писал "Коммерсант".

Игорь Кудряшкин

Коммерческий директор "УГМК-Холдинга" Игорь Кудряшкин занял 103-е место в рейтинге с 1 млрд долларов. В прошлом году он находился на 115-м месте с 900 млн долларов.

Согласно сайту УГМК, Кудряшкин с 2002 года занимает пост коммерческого директора компании и входит в состав ее совета директоров. По данным Forbes, он владеет 7,5% акций компании.

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку Кудряшкиным и его коллегами по УГМК Андреем Козицыным и Андреем Бокаревым (оба также входят в рейтинг Forbes) 74,99% радиохолдинга "Европейская медиагруппа". В холдинг входят радиостанции "Европа Плюс", "Дорожное радио" и другие. "Ведомости" писали, что у совладельцев УГМК также есть сеть региональных радиостанций.

По данным Forbes, дочь Кудряшкина - певица Настя Кудри.

Захар Смушкин

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Состояние петербуржского бизнесмена Захара Смушкина Forbes оценил в 1 млрд долларов (105-е место). По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 300 млн долларов.

Смушкин с 2006 года возглавляет совет директоров лесопромышленной группы "Илим". Компания была основана в 1992 году, тогда она называлась "Илим Палп Энтерпрайз". Одним из учредителей и главным юристом "Илим Палп Энтерпрайз" был Дмитрий Медведев.

"Илим" производит пиломатериалы, фанеру, картон, целлюлозу и бумагу. Это крупнейший целлюлозно-бумажный холдинг в России.

Также Смушкин вместе с бизнесменом Филиппом Крыловым основал сеть товаров для дома - супермаркеты "Старт". Впоследствии Смушкин выкупил долю у партнера. Сеть была переименована в "Домовой".

Эдуард Чухлебов

Еще одним новым миллиардером, связанным с УГМК, стал Эдуард Чухлебов. Он вошел в рейтинг ровно с 1 млрд долларов. В этом году он оказался на 106-м месте рейтинга, а в 2017 году занимал в нем 119-е место с 900 млн долларов.

О Чухлебове известно немного. По данным Forbes, его основной актив - миноритарная доля в 7,5% "Уральской горно-металлургической компании", самом крупном в России производителе меди. По данным издания, с 1999 года он возглавлял торговое представительство УГМК в Москве.

По данным Forbes, Чухлебову принадлежит ресторан Follow Me Café в туристическом комплексе "Роза Хутор" в Сочи. Согласно СПАРКу, Чухлебов является совладельцем нескольких компаний, включая инвестиционный бизнес и стрелковый клуб.

Кто больше всех потерял?

Трое миллиардеров прошлого года обеднели настолько, что в рейтинге 2018 года для них места не нашлось. Это Микаил Шишханов, теперь уже бывший основной акционер Бинбанка, экс-президент "Росгосстраха" Данил Хачатуров и акционер O1 Group Борис Минц.

Шишханов занимал 44-е место с состоянием 2,3 млрд долларов. Потерю его состояния Forbes назвал главным фиаско 2017 года - Бинбанк пережил санацию, и 99,9% акций выкупил Банк России. Шишханов признавался, что чувствует вину перед своим дядей Михаилом Гуцериевым, которому принадлежало около трети акций банка. "Я сильно переживаю, что это с его именем связано. И мне перед ним стыдно", - говорил он в интервью "Ведомостям". Состояние Гуцериева уменьшилось на четверть до 4,8 млрд долларов, он занимает 24-е место рейтинга.

Данил Хачатуров занимал в рейтинге 48 место с состоянием 2 млрд долларов. Он потерял контроль над страховщиком "Росгосстрахом", которым управлял 15 лет. По его версии, финансовые проблемы у компании возникли из-за высоких выплат по ОСАГО, Михаил Задорнов, новый глава совета директоров компании, заявлял потом, что причина - в плохом менеджменте и воровстве.

Борис Минц, занимавший 72 место (1,3 млрд долларов) пострадал из-за санации банка "ФК Открытие". Его НПФ "Будущее" в 2017 году терпел убытки из-за вложения в бумаги "Открытия", а также в бумаги "Росгосстраха". Сейчас Минц ищет покупателя на этот актив. Кроме того, компании группы "Открытие" сейчас судятся с О1 Group Минца. В ходе разбирательств акции Минца в O1 "Пропертиз лимитед" были арестованы по требованию новой администрации "ФК Открытие".