Правообладатель иллюстрации Topfoto

Как следует из недавно найденных документов, детский психиатр Ганс Аспергер, именем которого называется одна из форм аутизма, активно сотрудничал с программой нацистов по "эвтаназии".

Факты сотрудничества зафиксированы в архивах нацистской партии и медицинских архивах.

Как следует из документов, доктор Аспергер снискал доверие партии, рекомендуя пациентов для печально венской клиники "Ам Шпигельгрунд", куда отправляли детей, признанных неизлечимо больными и умственно или физически неполноценными.

В клинике этих детей систематически убивали. В "Ам Шпигельгрунд" в военное время в рамках нацистской программы умерщвления под кодовым названием Т4 были убиты 789 детей.

Сам Аспергер в прошлом заявлял, что, наоборот, защищал своих пациентов от преступлений нацистского режима.

Инкриминирующие архивы нашел австрийский историк медицины Эрвиг Чех. О его находке сообщается в научном журнале Molecular Autism.

Профессор Аспергер, пишет Чех, "сумел оказаться полезным нацистскому режиму и получал карьерные возможности в обмен на демонстрацию лояльности".

Журнал также поместил комментарий, написанный несколькими учеными из Кембриджского университета, в котором говорится, что Аспергер "по доброй воле стал шестеренкой в нацистской машине смерти" и "был глазами и ушами Третьего Рейха".

Сам Аспергер в нацистской партии не состоял.

В своей речи в Венском университете в 1980 году, незадолго до смерти в возрасте 74 лет, Аспергер говорил, что за ним охотилось гестапо из-за того, что он отказывался передавать секретной полиции данные детей-пациентов.

Media playback is unsupported on your device Профессор Шор: как сделать жизнь с аутизмом нормой, а не чудом

Что такое синдром Аспергера?

Синдром Аспергера был впервые описан профессором Аспергером в 1944 году, но до 1981 года использовался термин "аутистическая психопатия".

Это расстройство аутистического спектра.

Люди, страдающие синдромом Аспергера, испытывают трудности в социальном взаимодействии: им трудно говорить о том, как они себя чувствуют, и понимать, что чувствуют другие люди и о чем они думают.

Хотя у синдрома есть сходство с классическим аутизмом, страдающие синдромом Аспергера все же испытывают не столь сильные проблемы с коммуникацией, а уровень их интеллектуальных способностей, как правило, средний или выше среднего.

"Ни один страдающий синдромом Аспергера человек не должен ощущать на себе никаких последствий этой темной истории", - считает даректор центра аутизма Британского национального сообщества аутизма Кэрол Поуви.