Как сербские актеры завоевывают российский кинорынок

Правообладатель иллюстрации Film "Dovlatov"/"Led" Image caption Успех к Милану Маричу (слева) и Милошу Биковичу пришел в России

Российская киноиндустрия на подъеме, и все больше сербских актеров снимаются в российских фильмах.

Минувший февраль был особенно успешным для российского кино. Вышедший в прокат 14 февраля фильм "Лёд" - о любовном треугольнике на льду между профессиональными фигуристами - побил голливудский блокбастер "Пятьдесят оттенков свободы" по объемам кассовой выручки, собрав всего за два дня 8 млн долларов.

Три дня спустя единственный представленный Россией фильм в официальной программе Берлинского кинофестиваля "Довлатов" Алексея Германа-младшего очаровал критиков. А главные роли в обеих картинах сыграли сербские актеры: Милош Бикович и Милан Марич.

Российская киноиндустрия переживает в последнее время своего рода бум. Наряду с весьма успешными фильмами, которые показываются на престижных кинофестивалях, она стала производить все больше и больше просто крепких коммерческих картин, нацеленных на массовую аудиторию.

Этот огромный рынок привлекает стареющих голливудских звезд, таких как Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас и Джон Малкович, а с другой стороны, дает возможность молодым сербским актерам поработать в России.

Правообладатель иллюстрации Film "Led" Image caption Милош Бикович сыграл одну из главных ролей в фильме "Лёд" (в кадре вместе с Аглаей Тарасовой)

Начало этой тенденции положил Милош Бикович, сначала снявшийся у Никиты Михалкова в "Солнечном ударе", а затем получивший главную роль в триллере "Духлесс-2". Впечатлившись его "убедительной игрой", режиссер Олег Трофимов и продюсер Александр Андрющенко пригласили его на одну из главных ролей в фильме "Лёд".

Его герой - лучший фигурист в стране, настоящая звезда - красивый и уверенный в себе.

"Все женщины хотели бы с ним сниматься. В нем есть что-то такое, что его выделяет среди всех российских актеров. Он - голливудский типаж", - сказал Сербской службе Би-би-си Александр Андрющенко.

По его мнению, впереди у Биковича успешная карьера в России, потому что он очень тщательно подходит к роли и в то же время обладает шармом европейского актера.

Правообладатель иллюстрации STAS Image caption Гордана Милевчич из кастингового агентства "ГМ Продакшн"

"Мост между Россией и Европой"

Гордана Милевчич из хорватского города Сплит живет в России с 1978 года и в течение последних восьми лет возглавляет кастинговое агентство. До этого она была продюсером нескольких кино- и телефильмов и по просьбе нескольких актеров стала их агентом.

Поначалу она работала с актерами из бывшего Советского Союза, однако сейчас представляет интересы целого ряда актеров из бывшей Югославии, таких как Катарина Радивоевич, Себастьян Кавацца и Горан Богдан.

Она говорит, что актеры из бывшей Югославии востребованы, поскольку считается, что, будучи выходцами с Балкан, они "понимают русскую душу" и в то же время знают, как принято вести себя в Европе, так что представляют собой своего рода "мост между Россией и Европой".

К тому же актерская школа в Сербии основана на методе Станиславского, что очень ценят российские режиссеры.

Главная роль в фильме "Довлатов" стала первой серьезной проверкой для Милана Марича, который получил ее по чистой случайности. Его коллега, живущая в Санкт-Петербурге, увидела пьесу "Голод", в которой играл Марич, и уговорила его послать свои фотографии в кастинговое агентство.

Несмотря на то, что он не говорил по-русски, режиссер Алексей Герман-младший решил взять его на эту роль. У Марича было три месяца на то, чтобы выучить язык и набрать 15 кг - для внешнего сходства с Довлатовым.

В ходе подготовки к съемкам Марич погрузился в книги Довлатова и был ими полностью очарован из-за умения писателя "быть остроумным, способным раскусить человека и описать его в двух предложениях".

Марич считает, что ему повезло поработать с таким творчески одаренным режиссером, как Герман, который работает со многими актерами не из России. А что касается проблемы акцента, то в России она решается с помощью дубляжа. У актера, который дублировал Марича в этом фильме, очень похожий голос.

Авторы фильма "Лёд" сделали то же самое, даже несмотря на то, что Милош Бикович свободно говорит по-русски и хотел, чтобы в фильме звучал его собственный голос. Однако поскольку в фильме он играет известного русского фигуриста, то, как полагает режиссер Андрющенко, даже самый незначительный акцент все равно будет заметен.

Как поясняет агент по кастингу Горана Милевчич, российские кинорежиссеры поняли, что сербские актеры, которые обычно хорошо говорят по-английски, очень быстро осваивают русский и потому опережают на российском рынке других европейских и голливудских актеров.

Image caption Милан Марич получил первую заметную роль в фильме "Довлатов"

Вместо традиционных злодеев - в герои

Обычно попытки актеров из Восточной Европы сделать карьеру на Западе оканчиваются чередой одинаковых ролей злодеев - или бандитов из России, или полевых командиров. В этом смысле примеры Биковича и Марича показывают, что можно выбиться и в главные герои, правда, на другом меридиане.

Еще одна причина того, почему российское кино привлекает сербских актеров, по мнению Милана Марича, состоит в том, что каждый год примерно сто молодых актеров оканчивают институт, и всем найти работу в Сербии или в других странах по соседству просто невозможно.

"Ты можешь попытаться выучить английский и говорить на прекрасном уровне, но у тебя все равно будет акцент", - говорит он.

Марич считает, что его выбрали на роль Довлатова, потому что Герман снимает артхаусное кино и обладает большей свободой выбора, чем режиссеры блокбастеров.

Но сравнить съемочные условия очень сложно, поскольку даже небольшие, артхаусные картины получают хорошие дотации от российского министерства культуры.

"Когда видишь, насколько культура важна для русских, то удивляешься, почему мы это не переняли, ведь мы себя воспринимаем братским России народом?" - говорит Марич, добавляя, что у него развеялись все стереотипы о России.

Дальнейший успех этому актеру обеспечен, учитывая две награды, которые получил "Довлатов" в Берлине, и того факта, что компания Netflix купила права на показ этого фильма.

Есть и другие примеры - Небойша Дугалич (снявшийся в российском сериале "Молодёжка" о судьбе хоккейной команды) и Иван Босильчич ("Гостиница "Россия") оба получили роли в российских телесериалах, тогда как в сербско-российском боевике "Балканский рубеж" снялась целая плеяда сербских актеров: Милена Радулович, Александар Сречкович, Миодраг Радонич, Андрей Шепетковски, Небойша Милованович, Аня Алач, Дэниэл Ковачевич, Милена Якшич и Лада Имамович.

Возможно, кто-то из них добьется известности, как юные актеры, снявшиеся в 1977 году в югославской подростковой драме "Безумные годы", Риалда Кадрич и Владимир Петрович.