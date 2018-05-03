Го не, ке-ке-ке и эщкере: откуда взялись эти слова и что они значат?

В языке постоянно появляются новые слова. Какие-то из них мы понимаем сразу, о смысле других приходится опрашивать друзей и знакомых. Язык, говорят филологи, живет по законам океана: приливы, отливы и круговорот воды в природе.

Как не утонуть в этом море новых малопонятных слов? Полистав молодежные паблики, Русская служба Би-би-си выбрала самые яркие и до сих пор не всем понятные слова и выражения и попросила рассказать о них людей знающих. Но не только экспертов-филологов, но и тех, кто использует эти слова в повседневной жизни и получает от них удовольствие.

Нам не только объяснили непонятные слова и выражения, которые мы уже знали, но и рассказали о новых.

Знакомьтесь, Ирина Яковлева, гейм-дизайнер, японофил и человек, получивший четверку в Тотальном диктанте за две пунктуационные ошибки, и Дмитрий Грин, гейм-дизайнер в третьем поколении, профессионал русского языка, близзардофил и ламберсексуал.

Ирина Яковлева: Good luck have fun - удачи, повеселимся. Игровой этикет предписывает желать удачи в начале чего-нибудь: катки в [компьютерной игре] доте (так вот и называют одну партию - катка), рейда или чего-то такого. А в конце, конечно же, нужно поблагодарить соперника: gg wp, good game well played, хорошая игра, неплохо сыграно.

Дмитрий Грин: Не молодой уже термин, пошел из компьютерной игры, о которой говорила Ирина. "Удачи, хорошей игры и веселья". Сейчас используется многими людьми, как простое пожелание удачи, ну или что-то саркастическое и насмешливое (мол, удачи, хех). Пример: "Пойду попробую сдать экзамен. - ЛОЛ, ГЛХФ", "Нам надо расстаться, я тебя больше не люблю. - ГЛГЛ".

"ГЛГЛ" - такое же пожелание, просто игрокам в старкрафт было откровенно лень вбивать на клавиатуре полный вариант, и они дважды вбивали glgl.

Ирина Яковлева: "Го не" - на самом деле не то чтобы очень базовый мем, я думаю, все началось с "го, я создал". Многие игровые хорошие мемы утекают в большой мир. "Го не" - так говорят, но говорят еще и "го обедать", "го в доту (я создал)".

Го можно куда угодно и что угодно, потому что это просто "давай (сделаем что-то)", "пойдем (куда-то)". И "го не" становится равнозначным полувопросительному "давай не".

Дмитрий Грин: Вообще что-то не очень понятное, обычно говорят "го", когда что-то начинают делать, типа: "Го катку в доту? - Го", простой ответ - заменитель нескольких слов: "пошли", "давай" и иных, побуждающих к действию.

Ирина Яковлева: Зашквар вообще пришел из тюремного жаргона. Зашквариваться нельзя, позорно. Слушать [рэпера] Фэйса в определенных кругах считается зашкваром, например.

Дмитрий Грин: Тюремное словечко, пришедшее чуть раньше, чем АУЕ. Например, "есть мамкин суп - зашквар", "пососаться с той телкой - зашквариться", обычно имеет очень грубый эмоциональный посыл.

Ирина Яковлева: Базовая основа: японский именной суффикс "тян" (должно произноситься "чян"). Этот суффикс японцы используют, говоря о милых девочках и даже милых мальчиках, и еще детях. В нашем с вами современном русском тянки - это девушки. "Тян не нужны", говорят в интернете, и они, конечно, неправы.

Соответственно, винишко-тян - это такое особенное поколение девушек с каре, очками, Палаником или Кантом в лапке, богатым внутренним миром, а главное, с нежной любовью к винишку. Недорогое, но вкусное винишко течет в венах винишко-тян.

Дмитрий Грин: Определение девушки, которая считает себя девушкой с высокой культурно-эмоциональной организацией, они слушают грустенькие песни, постят грустные пикчи с определенным содержанием.

Внешне выглядят достаточно типично (хотя пытаются быть не как все, однако так пытаются выглядеть очень многие, из-за чего получается достаточно забавная группа девушек), на ум не сильно одаренные, любят вписочки и смазливых мальчиков, все как и всегда - обычно и конъюнктурно с заявкой на высоту полета мысли.

Ирина Яковлева: Кажется, это зародилось само по себе. Просто некоторые вечеринки - огонь, а некоторые - УГ ("унылое говно"). Или некоторые мемы огонь, так что с них орёт (то есть, они вызывают сильный эмоциональный отклик) даже моя мама, а некоторые - так себе.

Дмитрий Грин: По-моему, достаточно понятное слово, обычно означает что-то крутое, например: "Как дела? - Огонь", однако я бы не назвал это слово новоязом, так как еще в моей школе использовалось что-то подобное.

Сейчас в обороте слова "годно", "годнота", что в принципе, означает примерно то же самое, что и "огонь". Что-то хорошее, приятное и нравящееся тому, кто это говорит: "Блин, тачка годная и т.д."

Ирина Яковлева: Это совершенно бессмысленное звукосочетание, которое, тем не менее, отчего-то здорово звучит. Ударение на второй слог. Его ввел в обиход Фэйс, клауд-рэп исполнитель. И как он рассказал на интервью у Дудя, слово "эщкере" он придумал не сам, а благополучно перенял у Lil Pump, у которого звучало "Let's get it". Если повторять его быстро и много раз, оно сольется в эщкере. А потом его принес нам в современный язык Фэйс.

Дмитрий Грин: "Lets get it" - используется рэпером Фэйсом и его поклонниками (обязательное ударение на второй слог). Слово не несет никакой смысловой нагрузки, так сказать - боевой клич.

Ирина Яковлева: Нуб - неопытный, новичок, это просто английское слово newbie.

Дмитрий Грин: Обозначение новичка в игре (деле), не обязательно оскорбительное, но зачастую именно так и используется, в повседневной жизни не так часто используется.

И еще несколько слов и выражений, которые вы, возможно, либо не слышали, либо не поняли.