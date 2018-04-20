Женщины, готовые на всё: истории легендарных летчиц

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Раймонда де Ларош считается первой в мире женщиной, получившей авиалицензию

Одной из героинь этой недели стала Тэмми Джо Шульц - командующая судном Southwest Airlines, которой удалось совершить экстренную посадку после взрыва одного из двигателей.

Тэмми Джо Шульц выполняла из Нью-Йорка в Даллас, но была вынуждена приземлиться в Филадельфии.

Осколки взорвавшегося двигателя разбили один из иллюминаторов, и в него частично засосало сидящую рядом женщину. Остальным пассажирам удалось втащить ее обратно на борт, однако позднее пострадавшая все же скончалась, став единственной погибшей на рейсе.

До прихода в гражанскую авиацию Шульц летала на истребителе.

Правообладатель иллюстрации Military Fly Moms Image caption Шульц провела 10 лет в составе военно-морских силах США, где была пилотом истребителя

Героическая посадка Филадельфии вдохновила нас на рассказ о нескольких удивительных женщинах, стоявших у истоков авиации.

История мировой женской авиации началась в преддверии Первой мировой войны, когда лицензии получили француженка Раймонда де Ларош (в 1910 году), бельгийка Элен Дютриё (в том же году), а годом позже, в Российской империи, Лидия Зверева. Но судьбы у трёх героинь сложились очень по-разному.

Де Ларош через пять месяцев после получения удостоверения врезалась в дерево на самолёте, после чего два года залечивала травмы.

Во время войны она стала армейским водителем, поскольку командование неодобрительно относилась к летчицам.

Уже в 1919, менее чем через год после окончания Первой мировой войны, пионерка авиации погибла в авиакатастрофе, где была пассажиркой.

Лицензию Элен Дютриё получила в родной Бельгии, и уже через год побила рекорд женщины-пилота по длительности полёта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лицензию Элен Дютриё пришлось получать в родной Бельгии, поскольку её французский документ признали недействительным

Ещё до Первой Мировой войны она стала первой летчицей кавалером Ордена почётного легиона во Франции, а после войны стала вице-президентом женской секции Французского аэроклуба.

Лидия Зверева же в 1913 году организовала свои мастерские по ремонту самолётов в Риге вместе с мужем, авиатором Владимиром Слюсаренко.

С началом войны они перебрались в Петроград, где женщина умерла от тифа в возрасте всего 26 лет.

Ей приписывают первое одиночное выполнение ряда сложных трюков - например, пикирование с выключенным мотором.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Амелия Эрхарт была одной из самых известных женщин в мире

Американка Амелия Эрхарт начала летать в 1921 году и стала одной из самых известных летчиц межвоенного времени.

Мировую славу ей принёс трансатлантический перелёт 1928 года, когда у машины отказал ряд приборов, но она смогла ее посадить. В начале 1930-х она ещё несколько раз пересекала океан.

Помимо полётов, Амелия прославилась также своими книгами, описывавшими её многочисленные приключения.

Ее самолет бесследно пропал в 1937 году, когда она пыталась облететь земной шар. Энтузиасты безуспешно пытаются понять, что же именно произошло со знаменитой летчицей.

В марте этого года появились новые подробности её исчезновения, что позволило специалистам говорить, что они приблизились к разгадке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В честь Сабихи Гёкчен назван второй по величине аэропорт Стамбула; первый - крупнейший в Турции - Ататюрк - носит имя её приёмного отца

Одна из самых удивительных биографий у Сабихи Гёкчен - девочки из бедной семьи в турецкой Бурсе. В 12-летнем возрасте ее удочерил первый президент страны - реформатор Мустафа Кемаль, более известный как Ататюрк.

В 1935 году девушка поступила в лётную школу, а через два года стала первой военной лётчицей в стране.

Впоследствии она работала главным тренером лётной школы при Аэронавигационной ассоциации Турции, продолжая летать по миру.

В честь Гёкчен назван аэропорт в азиатской части Стамбула.

Женщины в полете

Сегодня лётчицы иногда устраивают акции в память первопроходцев.

Так, пару лет назад британская летчица Трейси Кертис-Тейлор завершила одиночный перелет длиной в 20 тысяч километров на биплане с открытой кабиной 1942 года производства.

Правообладатель иллюстрации PETER PARKS/GETTY Image caption Трейси празднует окончание авиапутешествия из Англии в Австралию рядом со своим героем - самолетом Boeing Stearman 1942 года

В октябре 2015 года 53-летняя Тейлор вылетела из города Фарнборо в английском Хэмпшире. Конечным пунктом путешествия был австралийский Сидней. За три с лишним месяца Тейлор пересекла воздушное пространство 23 стран, 50 раз приземлившись для дозаправки. Свое прибытие она отметила бокалом шампанского.

Этот маршрут впервые в 1930-м году годах проделала другая женщина-авиатор, Эми Джонсон. В ходе своего перелета Тейлор пыталась как можно детальнее воссоздать условия, в которых летела Джонсон: она летела по старым приборам и с открытой кабиной.

"На безымянной высоте"

Советские летчицы Марина Раскова, Лидия Литвяк, Евгения Руднева и многие другие во время Второй мировой войны прославились своим мастерством и героизмом. Но после войны женщин в советской авиации не жаловали.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Марина Раскова во время Второй мировой сформировала женский авиационный полк

Удивительным образом, только в конце августа прошлого года одно Краснодарское авиационное училище в России начало принимать девушек.

Media playback is unsupported on your device Полёт — это счастье: женщины-пилоты об авиации

Однако российские летчицы не унывают. В прошлом году Русская служба Би-би-си познакомилась с российскими летчицами, чья мотивация и решимость вызывают уважение.