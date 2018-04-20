Археологи: варяги пришли на Русь раньше, чем мы думали

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Современные технологии позволяют достаточно точно определить время жизни и место рождения людей, умерших тысячелетия назад

"Повесть временных лет" и все последующие историки до сих пор связывали появление варягов на Руси с призванием Рюрика в Новгород в 862 году: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; приходите и владейте". Новые археологические находки и современные методы исследования могут скорректировать устоявшееся мнение.

На территории Центрального поселения археологического комплекса "Гнёздово" в верховьях Днепра в 12 километрах западнее Смоленска ученые обнаружили два женских черепа.

Раскопки в Гнёздово ведутся с 1867 года. Это крупнейший в России и хорошо изученный памятник эпохи викингов. Традиционно время существования древнего поселения историки относили к X - началу XI веков.

Где и как среди разноплеменного населения нашей равнины могла загореться искра государственной, исторической жизни? Эта искра была принесена со стороны. Варяжский элемент вошел живой, освежающей струей в эту неподвижную бесцветную массу Василий Ключевский, историк

Однако, по крайней мере, один из двух черепов примерно на 100 лет старше.

Данные анализа соотношения изотопов стронция 87Sr и 86Sr в костной ткани с высокой вероятностью указывают, что женщина скончалась между 807 и 894 годами, а родом была из Средней Швеции, возможно, из Бирка - важного центра эпохи викингов.

Изотопный анализ - мощный инструмент для исследования степени мобильности древних людей. Данные, полученные в результате изучения эмали зубов, говорят о местности, где прошло раннее детство индивида. Если впоследствии он переместился и был похоронен в местности с другим геологическим контекстом, показатели будут отличаться от локальных, и, таким образом, выдавать иноземное происхождение.

За последние годы в Гнёздове путем радиоуглеродного датирования ископаемых костей и деревянных предметов уже были получены данные, позволяющие ставить вопрос о его более раннем существовании. Теперь возникло новое сильное доказательство.

"Это очень интересный и важный результат. Данные летописей, составленных столетия спустя, не всегда достоверны. Исследование археологических материалов естественно-научными методами - единственный путь, позволяющий выстраивать корректную хронологию как для отдельного памятника, так и для всей эпохи образования древнерусского государства и освоения трансконтинентального торгового пути "из варяг в греки" - говорит руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнёздово", кандидат исторических наук Василий Новиков.

Особое значение имеет принадлежность черепа женщине, которая в те времена не могла быть воином, торговцем или случайным путешественником.

Кем же она была? Вероятно, постоянной жительницей Гнёздова из первой волны скандинавских поселенцев. Выходит, те появились не только на северо-западе Руси, но и южнее существенно раньше, чем мы думали.

Путем эволюции

В свете новых данных призвание варягов в Новгород предстает не революционной переменой, а одним из эпизодов формирования древнерусской народности и государства.

"Это не одномоментное завоевание или переселение, а длительный процесс освоения ключевых пунктов для контроля над торговлей, - поясняет Василий Новиков. - В IX веке еще не было государственности, а были обособленные поселения, управлявшиеся группами людей, чаще всего выходцами из Скандинавии, на основе, вероятно, некоего договора с местным славянским населением. Так, должно быть, возникло и Гнёздово".

"Важно понимать, что скандинавы не приходили на пустое место, а вступали во взаимоотношения с местными племенами, а затем формировали уже и элиты", - указывает исследователь.

Происходящее походило на образование кристаллов в насыщенном растворе, а катализатором послужил путь "из варяг в греки", вокруг которого было удобно и государство собирать, и обогащаться.

"Слово "русь" в конце IX - начале X века обозначало команду гребцов на корабле, пришедшем с севера, а затем постепенно трансформировалось в термин, который стал обозначать местную вооруженную элиту, в которую входили как скандинавы, так и славяне. Затем термин распространился на весь народ. Еще в XI веке торговцы из Великого Новгорода, когда ехали в Смоленск, Киев, Чернигов, то говорили, что едут "на Русь". В X веке, при Игоре и Ольге, произошло укрепление княжеской власти под единым центром", - говорит ученый.

Наиболее распространенная ныне гипотеза происхождения слова "рус" связывает его с финским ruotsi - гребцы. Русские, в буквальном переводе, "народ гребцов".

Загадочная личность

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Условный портрет князя Рюрика из "Царского титулярника" XVII века

Помимо Рюрика и его потомков в формировании древнерусского государства участвовали и другие выходцы из Скандинавии - например, Аскольд и Дир, которые обосновались в Киеве и вели самостоятельную политику, пока не были свергнуты и убиты преемником Рюрика Олегом. Можно сказать, что Рюриковичам, в конце концов, просто повезло подвинуть остальных соперников и основать династию.

Кстати, ряд авторов считают двоевластие маловероятным и предполагают, что в Киеве правил один человек по имени Аскольд, а "Дир" - его прозвище от древнескандинавского "дюр" - "зверь". Но доказательств этому нет, и вряд ли они когда-то будут получены.

То же относится и к основателю древнерусского государства. Мы не знаем ни происхождения Рюрика, на даты его рождения, ни того, существовали ли его таинственные братья Синеус и Трувор, или путаница возникла из-за древнескандинавской фразы Rurik sine hus tru vor, означавшей "Рюрик и его верные люди".

Авторы многочисленных публикаций на основании косвенных данных отождествляют Рюрика с разными скандинавскими конунгами той эпохи, но это версии и догадки.

"Рюрик - историко-героический персонаж, окруженный мифами. "Повесть временных лет" не дает указаний, кто это конкретно был. Дополнительные научные данные будут получены, только если удастся найти его погребение, и эксперты смогут поработать с костным материалом. Но вряд ли это случится, поскольку тело Рюрика, вероятнее всего, сожгли по языческому обряду. Любые построения на этот счет всегда будут дискуссионными", - говорит Василий Новиков.

Больная тема

В СССР роль пришлого элемента в становлении Древней Руси в массовых учебниках истории не отражалась, а при Сталине по подозрению в "норманизме" отправляли в ГУЛАГ.

Сейчас портретная галерея правителей России в резиденции президента в Кремле открывается изображением Рюрика.

Основатель Французского королевства Хлодвиг был не галлом, а вождем германского племени салических франков. Английский престол в 1066 году захватил Вильгельм Завоеватель - такой же норманн, как Рюрик, только предварительно офранцузившийся. И это не мешает французам и британцам гордиться своей историей.

Варяги превосходили славян воинственностью и организованностью, но не культурой, и быстро ассимилировались.

"Скандинавы принимали важное участие, но не играли первую скрипку. На пустом неподготовленном месте ничего не возникает. Это были совместные усилия пришлой элиты и местного населения", - считает Василий Новиков.