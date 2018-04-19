Температура воздуха в некоторых частях Лондона в четверг превысила 28 градусов Цельсия. Это был самый жаркий апрельский день в Британии с 1949 года.
Причиной столь необычной погоды стала сформировавшаяся над Атлантикой область низкого давления, в то время как над Западной Европой давление оставалось высоким, что и притянуло горячий воздух на Британские острова.
Рекордная для апреля в Британии температура плюс 28,8°C была зафиксирована днем в четверг, 19 апреля, на авиабазе Нортхолт на северо-западе Лондона.
В последний раз так жарко в британской столице было в апреле 1949 года, когда столбики термометров поднялись до отметки 29,4°C - это абсолютный рекорд температуры в Британии для этого весеннего месяца, и побить его пока не удалось.
При этом средняя максимальная температура воздуха в Британии в апреле составляет плюс 11,9 градусов.
По словам синоптиков, подобная необычная погода продержится над Британскими островами еще несколько дней.
Это уже вызвало беспокойство у организаторов Лондонского марафона, который состоится в ближайшее воскресенье. Участников забега призвали готовиться к жаре: не исключено, что этот забег окажется самым знойным в истории.
Для участников марафона будут подготовлены дополнительные запасы воды, которые будут размещены на протяжении всего маршрута.