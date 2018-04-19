Правообладатель иллюстрации PA Image caption Отдых на берегу Темзы

Температура воздуха в некоторых частях Лондона в четверг превысила 28 градусов Цельсия. Это был самый жаркий апрельский день в Британии с 1949 года.

Причиной столь необычной погоды стала сформировавшаяся над Атлантикой область низкого давления, в то время как над Западной Европой давление оставалось высоким, что и притянуло горячий воздух на Британские острова.

Правообладатель иллюстрации @CI_Style Image caption Необычно теплой для апреля погодой наслаждаются не только люди, но и животные

Рекордная для апреля в Британии температура плюс 28,8°C была зафиксирована днем в четверг, 19 апреля, на авиабазе Нортхолт на северо-западе Лондона.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Обитатели Ричмонда - города в составе Лондона

В последний раз так жарко в британской столице было в апреле 1949 года, когда столбики термометров поднялись до отметки 29,4°C - это абсолютный рекорд температуры в Британии для этого весеннего месяца, и побить его пока не удалось.

При этом средняя максимальная температура воздуха в Британии в апреле составляет плюс 11,9 градусов.

Правообладатель иллюстрации Woburn Safari Park Image caption Амурские тигры Мишка и Милашки охлаждаются в водах сафари-парка Уоберн (графство Бедфордшир)

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Жители Британии наслаждаются редкой в это время года жарой

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Многочисленные лондонские парки в эти дни переполнены

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Многие фруктовые деревья приступили к бурному цветению

Правообладатель иллюстрации Zoological Society of London/PA Wire Image caption Саймири (она же беличья обезьяна) ест фруктовое мороженое в зоопарке Лондона

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Традиционные лодочные прогулки пользовались популярностью в Кембридже

Правообладатель иллюстрации Phyl Crawley Image caption Пес Монти в городе Шрусбери (графство Шропшир)

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Лондонцы устремлись в парки за бесплатным загаром

Правообладатель иллюстрации West Midland Safari Image caption Нечастая радость для обитателей сафари-парка Вест-Мидландс - ощутить себя почти как дома

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Самые большие смельчаки не только загорали, но даже отваживались искупаться в водах Северного моря

По словам синоптиков, подобная необычная погода продержится над Британскими островами еще несколько дней.

Это уже вызвало беспокойство у организаторов Лондонского марафона, который состоится в ближайшее воскресенье. Участников забега призвали готовиться к жаре: не исключено, что этот забег окажется самым знойным в истории.

Для участников марафона будут подготовлены дополнительные запасы воды, которые будут размещены на протяжении всего маршрута.

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