Как подготовиться к авиакатастрофе? Инструкция для пассажиров
Часто летающие пассажиры нередко считают демонстрацию правил безопасности перед полетом скучной обязательной процедурой: они и так знают их наизусть.
Авиакатастрофы происходят не так уж часто. Тем не менее во вторник, 17 апреля, пассажирка американской Southwest Airlines погибла из-за аварийной ситуации на борту.
Самолет, на борту которого находилось 149 пассажиров, совершил успешную экстренную посадку. Однако видеозаписи и фотографии, сделанные на борту, вызывают опасения, поскольку на них видно, что многие пассажиры неправильно воспользовались кислородными масками.
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Некоторые сотрудники авиакомпаний, уставшие от того, что пассажиры совершенно игнорируют их разъяснения перед полетом, начали писать в соцсетях, почему всем нам стоит начать обращать внимание на инструктаж безопасности.
Один из твитов, написанный бывшим бортпроводников Бобби Лори, пользователи переопубликовали больше 10 тысяч раз.
Бобби Лори в "Твиттере": "ЛЮДИ: Слушайте ваших бортпроводников! ПОЧТИ ВСЕ на этой фотографии с рейса @SouthwestAir #SWA1380 сегодня надели маски НЕПРАВИЛЬНО. Отложите телефон, прекратите делать селфи... и ПОСЛУШАЙТЕ. Закрывайте [маской] НОС и РОТ".
Лори проработал в американских авиакомпаниях 10 лет и помогал в разработке некоторых обучающих брошюр по чрезвычайным ситуациям, которые использует American Airlines.
Он рассказал Би-би-си, что, увидев видеозаписи с рейса, он первым делом обратил внимание на маски: "Конечно, все оказались в ситуации, которой не ожидали, и все паникуют. Но ведь демонстрация правил безопасности проводится в начале каждого полета по всему миру!"
Насколько важны рекомендации по безопасности в полете?
Если постараться ответить на этот вопрос одним словом, то это будет слово "очень", говорит опытный пилот и эксперт по авиационной безопасности Фил Краучер.
"Авиакомпания не может сделать за вас все. На пассажира тоже возлагается ответственность, - говорит он. - Даже если это скучно, обязательно найдется что-то, что вы пропустили раньше, и вам это запомнится".
Он также твердо убежден в том, что употребление алкоголя на борту нужно запретить, чтобы уберечь пассажиров и не затуманивать их рассудок.
Если бортпроводников игнорировать, их работа может сильно усложниться. Бобби Лори считает, что улучшение безопасности полетов сделало пассажиров более самонадеянными.
"Это одна из наиболее фрустрирующих составляющих в этой работе. Ты стоишь перед людьми, пытаясь донести до них, как они могут спасти себе жизнь в экстренной ситуации, а они переписываются, делают селфи, надевают наушники или даже спят! Ты знаешь, что они все пропустили мимо ушей - и это ты должен будешь вывести их из самолета в ситуации, угрожающей жизни".
Что важнее всего?
Инструктаж - будь то видео или живая демонстрация силами бортпроводников - содержит информацию о том, что делать в случае маловероятной, но все-таки возможной чрезвычайной ситуации.
Андреа Таллос в "Твиттере": "Сегодня мне напомнили, почему так важна подготовка бортпроводников. Что угодно может случиться в любой момент. Пожалуйста, просматривайте инструктаж по безопасности и, пожалуйста, помните, что наша работа - куда больше, чем просто разливать кока-колу на высоте 30 000 футов".
У каждой авиакомпании и каждой модели самолета - свои процедуры и оборудование для эвакуации, поэтому, говорят эксперты, важно просматривать каждую.
Ремни безопасности
Рекомендуется всегда сидеть с застегнутым ремнем безопасности - на случай, если произойдет что-то необычное, например, внезапная турбулентность.
Один из рейсов, которые обслуживал Бобби Лори, среди ясного неба неожиданно попал в зону сильной турбулентности. Он сам и другие пассажиры в хвостовой части самолета ударились о потолок лайнера.
"Знак "Пристегните ремни!" был включен, но люди все равно выстроились в очередь в туалет, хотя их предупреждали, что вставать со своих мест нельзя, - говорит он. - А такое может случиться в любой момент - даже экипаж не всегда может это предсказать".
Кислородные маски
В ряде чрезвычайных ситуации применяются кислородные маски. Зачастую они требуют активации после сбрасывания в салон, и их нужно надеть, закрыв ими нос и рот.
"Если маска не закрывает нос и рот, то это все равно что нырять с аквалангом, только в воздухе: нужно постоянно держать в голове, что можно дышать только через рот", - объясняет Лори.
Маски важны, поскольку давление в салоне значительно выше, чем за бортом, на высоте полета.
В случае аварии вроде той, что случилась 17 апреля на Southwest Airlines, происходит внезапная разгерметизация салона, и из него начинает резко выходить воздух.
Безопасная поза при аварийной посадке
При любой аварийной посадке бортпроводники объяснят пассажирам, как правильно принять безопасную позу и даже отработают ее на практике, пока самолет снижается.
Оба эксперта объясняют, что данная поза разработана таким образом, чтобы минимизировать напряжение в теле и вероятность получить травму в ходе снижения и удара воздушного судна.
Оставить личные вещи
Как бы безумно это ни звучало, но были случаи, когда в аварийной ситуации люди пытались забрать с собой сумки и обувь прежде чем покинуть самолет.
Пилот Фил Краучер объясняет, что самолеты сконструированы таким образом, чтобы все пассажиры имели возможность эвакуироваться в течение 90 секунд, и любая необоснованная задержка может быть смертельной.
"Люди в панике, они отпихивают друг друга локтями, затаптывают друг друга. В этой давке можно погибнуть. Выход должен быть абсолютно дисциплинированным", - объясняет он.
Вещи необходимо оставлять и еще по одной причине.
"Если вы берете с собой сумку, она может проткнуть аварийный трап, - говорит Бобби Лори. - Он похож на огромный воздушный шарик - дизайн вашего чемодана не разрабатывался на случай эвакуации. Как же будут спасаться все остальные?".
Еще советы?
Несчастные случаи и ЧП в авиации крайне редки. Но дополнительные предосторожности - вроде того, чтобы прикинуть сколько рядов от вас до аварийного выхода, - могут сильно помочь, если что-то маловероятное все же произойдет.
"Скорее всего, полет будет безопасным и комфортным, - говорит Лори. - Но в любой момент все может перемениться. Так что уделите свободную минуту и просмотрите карточки по технике безопасности, найдите, где находятся выходы, и освежите в памяти, как надевать кислородную маску. А потом уже надевайте наушники и делайте свои селфи!"