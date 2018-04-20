Как подготовиться к авиакатастрофе? Инструкция для пассажиров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники авиакомпаний жалуются, что пассажиры игнорируют их рекомендации.

Часто летающие пассажиры нередко считают демонстрацию правил безопасности перед полетом скучной обязательной процедурой: они и так знают их наизусть.

Авиакатастрофы происходят не так уж часто. Тем не менее во вторник, 17 апреля, пассажирка американской Southwest Airlines погибла из-за аварийной ситуации на борту.

Самолет, на борту которого находилось 149 пассажиров, совершил успешную экстренную посадку. Однако видеозаписи и фотографии, сделанные на борту, вызывают опасения, поскольку на них видно, что многие пассажиры неправильно воспользовались кислородными масками.

Некоторые сотрудники авиакомпаний, уставшие от того, что пассажиры совершенно игнорируют их разъяснения перед полетом, начали писать в соцсетях, почему всем нам стоит начать обращать внимание на инструктаж безопасности.

Один из твитов, написанный бывшим бортпроводников Бобби Лори, пользователи переопубликовали больше 10 тысяч раз.

Бобби Лори в "Твиттере": "ЛЮДИ: Слушайте ваших бортпроводников! ПОЧТИ ВСЕ на этой фотографии с рейса @SouthwestAir #SWA1380 сегодня надели маски НЕПРАВИЛЬНО. Отложите телефон, прекратите делать селфи... и ПОСЛУШАЙТЕ. Закрывайте [маской] НОС и РОТ".

Лори проработал в американских авиакомпаниях 10 лет и помогал в разработке некоторых обучающих брошюр по чрезвычайным ситуациям, которые использует American Airlines.

Он рассказал Би-би-си, что, увидев видеозаписи с рейса, он первым делом обратил внимание на маски: "Конечно, все оказались в ситуации, которой не ожидали, и все паникуют. Но ведь демонстрация правил безопасности проводится в начале каждого полета по всему миру!"

Насколько важны рекомендации по безопасности в полете?

Если постараться ответить на этот вопрос одним словом, то это будет слово "очень", говорит опытный пилот и эксперт по авиационной безопасности Фил Краучер.

"Авиакомпания не может сделать за вас все. На пассажира тоже возлагается ответственность, - говорит он. - Даже если это скучно, обязательно найдется что-то, что вы пропустили раньше, и вам это запомнится".

Он также твердо убежден в том, что употребление алкоголя на борту нужно запретить, чтобы уберечь пассажиров и не затуманивать их рассудок.

Если бортпроводников игнорировать, их работа может сильно усложниться. Бобби Лори считает, что улучшение безопасности полетов сделало пассажиров более самонадеянными.

Правообладатель иллюстрации Bobby Laurie Image caption Бортпроводник со стажем Бобби Лори стал экспертом по путешествиям и журналистом

"Это одна из наиболее фрустрирующих составляющих в этой работе. Ты стоишь перед людьми, пытаясь донести до них, как они могут спасти себе жизнь в экстренной ситуации, а они переписываются, делают селфи, надевают наушники или даже спят! Ты знаешь, что они все пропустили мимо ушей - и это ты должен будешь вывести их из самолета в ситуации, угрожающей жизни".

Что важнее всего?

Инструктаж - будь то видео или живая демонстрация силами бортпроводников - содержит информацию о том, что делать в случае маловероятной, но все-таки возможной чрезвычайной ситуации.

Андреа Таллос в "Твиттере": "Сегодня мне напомнили, почему так важна подготовка бортпроводников. Что угодно может случиться в любой момент. Пожалуйста, просматривайте инструктаж по безопасности и, пожалуйста, помните, что наша работа - куда больше, чем просто разливать кока-колу на высоте 30 000 футов".

Пропустить Twitter пост , автор: @andrrea_marriie Today I was reminded why our flight attendant training is so important. Anything can happen at any given time. Please watch the safety demo and please know that our jobs are so much more than just pouring cokes at 30,000 ft. — Andrea Tullos (@andrrea_marriie) 18 апреля 2018 г.

У каждой авиакомпании и каждой модели самолета - свои процедуры и оборудование для эвакуации, поэтому, говорят эксперты, важно просматривать каждую.

Ремни безопасности

Рекомендуется всегда сидеть с застегнутым ремнем безопасности - на случай, если произойдет что-то необычное, например, внезапная турбулентность.

Один из рейсов, которые обслуживал Бобби Лори, среди ясного неба неожиданно попал в зону сильной турбулентности. Он сам и другие пассажиры в хвостовой части самолета ударились о потолок лайнера.

"Знак "Пристегните ремни!" был включен, но люди все равно выстроились в очередь в туалет, хотя их предупреждали, что вставать со своих мест нельзя, - говорит он. - А такое может случиться в любой момент - даже экипаж не всегда может это предсказать".

Кислородные маски

В ряде чрезвычайных ситуации применяются кислородные маски. Зачастую они требуют активации после сбрасывания в салон, и их нужно надеть, закрыв ими нос и рот.

"Если маска не закрывает нос и рот, то это все равно что нырять с аквалангом, только в воздухе: нужно постоянно держать в голове, что можно дышать только через рот", - объясняет Лори.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Особенности спасательных процедур у каждого самолета разные

Маски важны, поскольку давление в салоне значительно выше, чем за бортом, на высоте полета.

В случае аварии вроде той, что случилась 17 апреля на Southwest Airlines, происходит внезапная разгерметизация салона, и из него начинает резко выходить воздух.

Безопасная поза при аварийной посадке

При любой аварийной посадке бортпроводники объяснят пассажирам, как правильно принять безопасную позу и даже отработают ее на практике, пока самолет снижается.

Оба эксперта объясняют, что данная поза разработана таким образом, чтобы минимизировать напряжение в теле и вероятность получить травму в ходе снижения и удара воздушного судна.

Оставить личные вещи

Как бы безумно это ни звучало, но были случаи, когда в аварийной ситуации люди пытались забрать с собой сумки и обувь прежде чем покинуть самолет.

Пилот Фил Краучер объясняет, что самолеты сконструированы таким образом, чтобы все пассажиры имели возможность эвакуироваться в течение 90 секунд, и любая необоснованная задержка может быть смертельной.

"Люди в панике, они отпихивают друг друга локтями, затаптывают друг друга. В этой давке можно погибнуть. Выход должен быть абсолютно дисциплинированным", - объясняет он.

Вещи необходимо оставлять и еще по одной причине.

"Если вы берете с собой сумку, она может проткнуть аварийный трап, - говорит Бобби Лори. - Он похож на огромный воздушный шарик - дизайн вашего чемодана не разрабатывался на случай эвакуации. Как же будут спасаться все остальные?".

Еще советы?

Несчастные случаи и ЧП в авиации крайне редки. Но дополнительные предосторожности - вроде того, чтобы прикинуть сколько рядов от вас до аварийного выхода, - могут сильно помочь, если что-то маловероятное все же произойдет.

"Скорее всего, полет будет безопасным и комфортным, - говорит Лори. - Но в любой момент все может перемениться. Так что уделите свободную минуту и просмотрите карточки по технике безопасности, найдите, где находятся выходы, и освежите в памяти, как надевать кислородную маску. А потом уже надевайте наушники и делайте свои селфи!"