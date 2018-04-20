СМИ России: гудбай, Америка? Авиасообщание с США под угрозой

В обзоре российских газет за 20 апреля:

"Газета.ru": визовая проблема

Авиасообщение между Россией и США может быть приостановлено. Это следует из заявления Российского МИДа, о котором пишут центральные СМИ. Причина - проблема с выдачей американских виз российским пилотам.

"Аэрофлот" - единственная компания, которая совершает регулярные прямые рейсы между Россией и США, - может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", - говорится в официальном сообщении министерства, на которое ссылается, в частности, интернет-издание Газета.ru.

Впрочем, по словам представителя "Аэрофлота", экипажи авиакомпании сталкиваются с этими трудностями в первую очередь в связи "с невозможностью записи на собеседования". Однако эта проблема общая для всех жителей России, добавил он.

В консульстве США эти проблемы объясняют нехваткой персонала. В сентябре по решению Москвы - в ответ на высылку российских дипломатов из США - из России были высланы 755 сотрудников дипслужбы Соединенных Штатов. После этого получение американской визы в России стало практически невозможным, пишет Газета.ru. С осени прошлого года россияне для оформления американской визы ездят в соседние страны. После закрытия американского консульства в Санкт-Петербурге в марте нагрузка на столичный визовый центр еще больше возросла.

"У нас нет намерений препятствовать работе "Аэрофлота", используя визы. И мы так не делаем. И тут все тоже упирается в вопрос нашей пропускной способности: есть очень значительное количество людей, которые хотят пройти, образно говоря, сквозь очень узкое игольное ушко", - приводит Газета.ru слова генконсула США в России Лоуренса Тоби.

Российский же МИД парирует, что при "уравнивании дипломатического присутствия", речи о сокращении числа работников именно визовых служб не было. Это якобы решение Вашингтона.

"Так что визовой работе ничего не мешает - было бы желание, а его у США явно нет", - цитирует Газета.ru заявление российского МИДа.

"Ведомости": под прессингом негативных новостей

Сразу после выборов президента рейтинг доверия к Владимиру Путину стал снижаться. За месяц, отмечает газета "Ведомости" со ссылкой на данные ВЦИОМ, он упал на 7%. При этом у других лидеров рейтинга - например, Шойгу или Лаврова - такого тренда нет.

Снижение уровня доверия - естественный процесс, под выборы он растет, а после, обычно не сразу, начинает снижаться, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

"Полстраны можно назвать аполитичными, они включаются в политические темы только во время больших выборных кампаний или экстремальных событий. Поэтому процесс снижения уровня доверия привычный", - считает социолог. Но добавляет, что беспокоиться не о чем, поскольку впереди еще много информационных поводов и рейтинг Путина отыграет вверх.

Снижение рейтинговых показателей после выборов предсказуемо, о тенденции можно будет говорить лишь через полгода, считает руководитель экспертного совета близкого к Кремлю ЭИСИ Глеб Кузнецов.

"Никакие события на снижение доверия не повлияли. Времена суток меняются вне зависимости от погоды. Рейтинг политика всегда снижается после выборов - это железное правило", - считает политолог.

Происходит такой "отходняк" после предвыборной мобилизации и мощной концовки кампании, наступает расслабленность по отношению к президенту, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

"Общественное мнение отмеряет новый срок с выборов, а не с инаугурации. И начался он символическим образом с ошеломительных событий - пожара в Кемерове, отравления детей и протестов в Волоколамске, событий вокруг отравления Скрипаля, санкций против России, бомбардировки США Сирии. Это эффект психологически тяжелого для нации начала нового срока", - считает Колесников.

Кроме того, мобилизационный эффект, связанный с антизападной риторикой, становится рутиной, прессинг негативных новостей начинает раздражать - возможно, падение связано и с этим, добавляет он.

"РГ": никаких секретов

По данным официальной "Российской газеты", министерство юстиции приступило к разработке законопроекта, который обяжет банки открывать для судебных приставов больше информации. Теперь, если закон будет принят, банкиры будут обязаны, например, сообщать приставам о банковских ячейках, арендованных должниками. А также об электронных кошельках должников.

Как пояснила "РГ" юрист Юлия Лысенко, это не означает, что теперь приставы смогут вскрывать банковские ячейки без участия должников. Просто судебные исполнители теперь будут знать, что в таком-то банке у должника есть ящик, в котором что-то лежит. Но что именно - пока неизвестно.

"О содержании сейфа не знают даже сотрудники банка, - говорит Юлия Лысенко. - Вполне возможно, что там лежат какие-то документы, важные для должника, но не имеющие материальной ценности. Но есть и большая вероятность, что там лежит что-то ценное. Что будут делать приставы, получив такую информацию? Думаю, всю процедуру их действий необходимо прописать в законе". Но первое, что сделают приставы, предполагает юрист, - это арест ячейки.

Аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Станислав Волков отмечает, что банковские ячейки традиционно выступали и выступают способом хранения значительных объемов наличных, в том числе в иностранной валюте.

"Высокий уровень конфиденциальности - одно из ключевых преимуществ такого способа хранения. Без него спрос на аренду ячеек действительно может снизиться", - полагает он.

"Коммерсант": другим пример

По данным Всемирной организации здравоохранения, россияне стали значительно реже употреблять алкоголь, рассказывает газета "Коммерсант". Главным фактором снижения, по мнению экспертов, является грамотная политика российского минздрава - ограничение времени и мест продажи спиртных напитков, их рекламы в СМИ. Российская практика, по мнению ВОЗ, может в перспективе стать примером для многих других стран со схожими проблемами.

"Сокращение потребления спиртных напитков, которое произошло в России за последние годы, является одним из важнейших результатов для нас в этом регионе. В перспективе мы хотели бы сделать опыт РФ доступным для других стран со схожими вызовами", - рассказала в разговоре с "Коммерсантом" глава программы "Алкоголь и запрещенные наркотики" Европейского офиса ВОЗ Карина Феррейра-Боргес.

По данным ВОЗ, в 2016 году уровень потребления алкоголя в РФ составил 11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет: в 1991 году этот показатель составлял 12,2 л. Пик потребления, по данным ВОЗ, пришелся на 2006 год - 17,1 л на человека в год.

"Известия": за год до свадьбы

Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака. Уже готов соответствующий законопроект, который, по мнению газеты "Известия", скорее всего, будет принят. Сейчас заявление подается, как правило, за месяц-два до заключения брака, но из-за большого количества желающих назначить день бракосочетания на знаменательную дату, выбрать ее удается не всем.

В Москве в 2017 году такими датами стали Красная горка [первое воскресенье после Пасхи], День города, День матери. Возможность запланировать точную дату регистрации брака заранее понравится и россиянам, которые хотят провести церемонию в других странах, считают "Известия".

"Некоторые настроены на официальную свадьбу и венчание за рубежом, но многие просят организовать им символическую церемонию - то есть официально брак регистрируется в ближайшем паспортном столе, а само торжество проходит, например, на берегу океана или в другом романтичном месте", - прокомментировала газете генеральный директор компании "Свадьба-Тур" Ирина Малыгина.

При этом за счет раннего бронирования отеля и перелета, особенно если молодожены едут на церемонию с гостями, получится существенная экономия, подчеркнула Ирина Малыгина.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си