World Photography Awards: главный приз получили снимки паломниц

Объявлены победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards . Фотографом года жюри назвало британку Элис Томлинсон за серию снимк ов христианских паломников.
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Alys Tomlinson
43-летняя Томлинсон получила премию в 25 тысяч долларов за серию снимков, озаглавленную Ex-Voto, о жизни и ритуалах паломников-христиан в Лурде (Франция), Белливорни (Ирландия) и Грабарке (Польша).
Жюри отметило в снимках Томлинсон "прекрасное исполнение, техническое совершенство и чуткое отражение паломничества как пути, исполненного открытий и жертвенности высшей силе".
"Паломники оставляют приношения - часто анонимно и в тайне от других - в знак благодарности и надежды. Это создает зримую связь между верой, личностью и географией", - комментирует свои работы Элис Томлинсон.
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Alys Tomlinson
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"Паломники оставляют приношения - часто анонимно и в тайне от других - в знак благодарности и надежды", - комментирует свои работы Элис Томлинсон
Среди других снимков-победителей - фотографии природы, культурных и политических событий в мире.
Мы отобрали для вас самое интересное.
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Balazs Gardi
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Снимок Балаша Гарди с матча по бузкаши - традиционного развлечения в Афганистане - занял первое место в категории "Спорт". Команды наездников борются за обезглавленную тушу козленка, которой нужно забить гол в ворота противника
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Fredrik Lerneryd
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Фото Фредерика Лернерида с занятий по балету в кенийской школе получило первую премию в категории "Современные проблемы"
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Luca Locatelli
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Лука Локателли снял каменоломню Калаката Боргини в итальянской деревне Торано, где добывают мрамор. Фото, которое автор называет "самостоятельной вселенной белого - одновременно индустриальной и естественной", получило первый приз в категории "пейзажи"
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Antonio Gibotta
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Антонио Гиботта снял экшн-сцену во время "Яично-мучной битвы" в испанском городе Иби в провинции Аликанте. Ежегодный фестиваль-сражение проводится в декабре в День Простаков, отмечаемый в память о младенцах, убитых иудейским царем Иродом.
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Mitch Dobrowner
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Митч Доброунер снял небо Канзаса и получил второе место в номинации "природа и животный мир"
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Rasmus Flindt Pedersen
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Бойцы иракского "Золотого дивизиона" спецназначения эвакуируют пожилую женщину из прифронтовой зоны в условиях чрезвычайной жарв - снимок Расмуса Флиндта Педерсена занял третье место среди новостных фото
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Tomasz Padło
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Томаш Падло запечатлел своеобразную "оптическую иллюзию" в Казахстане. Как утверждает автор, это его комментарий к попыткам властей "изменить негативный имидж Казахстана, популяризируя, среди прочего, его природу"
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Andrew Quilty
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Снимок девятилетнего афганца Атикуллы с лыжами наперевес в мечети деревни Ауб Бала принес Эндрю Куилти третье место в категории "портрет".
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Wiebke Haas
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Ради этой фотографии под названием "идеальный парик" жеребенка Антона пощекотали за ухом, чтобы он потряс головой и его грива стала похожа на парик. При работе над этой серией немецкий фотограф Вибке Хаас "сконцентрировался на поразительном облике и гармоничной хореографии волос".
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