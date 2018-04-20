World Photography Awards: главный приз получили снимки паломниц

Объявлены победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards. Фотографом года жюри назвало британку ЭлисТомлинсон за серию снимков христианских паломников.

Правообладатель иллюстрации Alys Tomlinson

43-летняя Томлинсон получила премию в 25 тысяч долларов за серию снимков, озаглавленную Ex-Voto, о жизни и ритуалах паломников-христиан в Лурде (Франция), Белливорни (Ирландия) и Грабарке (Польша).

Жюри отметило в снимках Томлинсон "прекрасное исполнение, техническое совершенство и чуткое отражение паломничества как пути, исполненного открытий и жертвенности высшей силе".

"Паломники оставляют приношения - часто анонимно и в тайне от других - в знак благодарности и надежды. Это создает зримую связь между верой, личностью и географией", - комментирует свои работы Элис Томлинсон.

Правообладатель иллюстрации Alys Tomlinson Image caption "Паломники оставляют приношения - часто анонимно и в тайне от других - в знак благодарности и надежды", - комментирует свои работы Элис Томлинсон

Среди других снимков-победителей - фотографии природы, культурных и политических событий в мире.

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