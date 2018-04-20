Арест яхты Ахмедова: Лондон подтвердил статус "столицы разводов"

На этой неделе британский суд арестовал яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, стоимостью 492 млн долларов, по иску его бывшей жены.

Россиянки, желающие отсудить компенсацию после развода, уже давно предпочитают обращаться в британские суды, самих же миллиардеров решения лондонских судей обычно не радуют. Русская служба Би-би-си вспоминает, кто еще из российских олигархов судился в Лондоне и почему.

Мегаяхта и циничные адвокаты

По оценкам агентства Блумберг, бракоразводный процесс Фархада Ахмедова (69 место в российском списке Forbes) и его жены Татьяны стал одним из самых дорогих в истории Британии.

Год назад Высокий суд Лондона присудил Ахмедовой компенсацию более чем в полмиллиарда долларов, однако денег она так и не получила.

Судья Чарльз Хэддон-Кейв заявил на заседании в четверг, что Ахмедов в последние дни судебного процесса о разделе имущества перегнал яхту в Дубай, думая, что там она будет "далеко за пределами досягаемости английского суда". Он также пытался скрыть яхту, перерегистрировав ее на другие компании.

На яхте, купленной им у другого российского миллиардера, Романа Абрамовича, есть, среди прочего, две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн и небольшая подводная лодка.

Сам миллиардер настаивал, что обеспечивал жену после расторжения брака в России. Он осудил "циничных адвокатов", которые позже подали иск о разводе уже в Лондоне, а также нашел политическую подоплеку в решении суда.

"Может ли быть совпадением, что все это происходит, в то время как из заявлений британского министра иностранных дел Бориса Джонсона четко следует, что Британия стремится наложить арест на активы богатых россиян", - цитирует Блумберг заявление Ахмедова.

Однако на самом деле решения не в пользу олигархов во время бракоразводных процессов британские суды принимали и раньше.

Кто разводился в Лондоне

Борис Березовский и Галина Бешарова

В 2010 году на развод в Лондоне подала супруга предпринимателя Бориса Березовского Галина Бешарова.

Согласно документам дела, причиной иска 52-летней Бешаровой было названо "неблагоразумное поведение" ее 64-летнего супруга. Березовский не оспаривал иск и согласился оплатить все судебные издержки.

В итоге вопрос о разводе был урегулирован, однако точная сумма выплат Бешаровой не разглашалась. По оценкам СМИ, она могла составить от 165 млн до 220 млн фунтов.

Аркадий и Наталья Ротенберги

Высокий суд Лондона в июле 2016 года вынес решение по делу "R v R". Как выяснили СМИ, речь шла о выплате компенсации Наталье Ротенберг, которая оформила развод с мужем в 2013 году.

В ноябре 2017 года она рассказала изданию The Bell, что согласилась получить недвижимость и имущество для личного пользования.

"Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период", - заявила она.

Илья и Елена Голубовичи

Впрочем, нельзя сказать, что британские суды всегда встают на сторону менее состоятельного партнера. В 2010 году жена 24-летнего российского миллионера Ильи Голубовича подала иск в лондонский суд, так как надеялась на более щедрые отступные.

Судья не только поддержал решение московского суда, но и раскритиковал пару за то, что они тратят время британских судов.

"Я задаюсь вопросом, не должно ли быть более жесткое распределение судебного времени по поводу таких дел, когда стороны не имеют прямого отношения к нашей юрисдикции, и где размер их финансовых ресурсов позволяет выдвигать большие требования к нашей юридической системе", - заявил он.

Почему Лондон превратился в столицу разводов

Поток бракоразводных дел олигархов - прямое следствие их массового переезда в Британию за последние годы. Еще один фактор - привлекательность бракоразводных процессов в Британии для их жен, писала газета Times в начале марта.

"В России финансовая компенсация за развод, как правило, мала и предполагает только право на совместно нажитое имущество и минимальные алименты. В Британии брак расценивается как партнерство, плоды которого следует делить поровну", - рассказывал изданию специализирующийся на разводах адвокат Джон Оксли.

Разбирательство в Лондоне дает менее состоятельному партнеру сразу несколько плюсов.

По наблюдениям экспертов, английские суды часто встают на сторону менее защищенной стороны. Даже если пара заключила брачный контракт, его условия для английского суда не будут иметь обязательного характера. Судья прежде всего проверит, насколько контракт удовлетворяет потребности обоих партнеров.

Как пояснял юрист по семейному праву Нил Рассел, английские суды регулярно выносят решения о заморозке активов в начале разбирательства, поэтому олигархам становится сложнее вывести деньги их Великобритании.

При этом суды требуют от обоих участников процесса полного раскрытия своих активов, то есть скрыть доходы с помощью офшорных компаний не удастся.

Эксперт Бетани Халифакс из агентства PR-сопровождения судебных разбирательств поясняет, что изначальная позиция для суда - разделение состояния пополам, а дальше решение принимается, исходя из конкретных обстоятельств.