Глобальный опрос: Европа более разделена, чем 10 лет назад

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Большинство европейцев считают, что в их странах сейчас существует больше социальных разногласий, чем 10 лет назад, а 47% полагают, что их страны стали менее толерантными.

Как свидетельствуют данные интернет-опроса, проведенного по заказу Би-би-си иследовательской компанией Ipsos MORI в 27 странах, 66% жителей Европы ощущают, что их страны более разделены - это самый высокий процент в мире.

Главной причиной социальной напряженности во всех странах люди называли политику - 44% из всех 19 428 респондентов.

Половина опрошенных британцев отметила разногласия между иммигрантами и коренными жителями британских островов.

В Британии проблемы взаимоотношений между местными и переселенцами стали главной причиной разногласий, затем следуют религия (47%), этническая принадлежность (41%) и политические взгляды (40%).

Результаты в глобальном масштабе показывают, что 75% респондентов согласны с тем, что их общество разделено, при этом одна треть из них полагает, что "очень разделено".

Разлом, как полагают, лишь увеличивается, поскольку явное большинство высказалось за то, что их страна сейчас более поляризована, чем 10 лет назад. Лишь 16% опрошенных думают, что общественные трения сегодня менее выражены.

Европейская картина

В ходе опроса была собрана информация в 10 странах Европы: Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Испании, Швеции, Сербии и Соединенном Королевстве, а также в частично европейских России и Турции.

В Сербии острее всего воспринимается общественное несогласие: 93% опрошенных сказали, что их страна либо очень, либо существенно разделена.

"Вся Европа показывает одинаковую тенденцию, когда по крайней мере трое из четырех респондентов говорят, что их страна очень или существенно разделена", - отмечает Гленн Готтфрид из Ipsos MORI, отвечавший за сбор информации в ходе опроса.

По словам Готтфрида, европейцы полагают, что разделение в обществе стало более заметно в последние годы.

"Это может быть отражением политического климата и сдвигом вправо [к более консервативным политическим взглядам], что мы наблюдаем в некоторых частях этого континента, или по крайней мере существующий политический климат может быть результатом того, что люди ощущают большую напряженность. Но это все взаимосвязано", - говорит социолог.

Как и в Британии, респонденты в Германии и Франции чаще всего называли главной причиной расслоения в обществе разногласия между иммигрантами и родившимися в стране.

Однако, по словам Готтфрида, присутствуют и более традиционные представления о социальных разногласиях.

"Напряженность, основанная на классовой принадлежности или доходах, по-прежнему существует. В Британии, например, порядка трети опрошенных ощущают напряженность между богатыми и бедными, а в Венгрии велик процент тех, кто видит, что напряженность между богатыми и бедными выше, чем по отношению к иммигрантам", - поясняет социолог.

НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ Восприятие разногласий по всему миру 44% считают, что больше всего их между людьми с разными политическими взглядами

36% видят их между богатыми и бедными

30% - между иммигрантами и соотечественниками

27% - между различными религиозными группами

25% - между людьми различной этнической принадлежности

11% - между старыми и молодыми / мужчинами и женщинами Getty

Богатые и босяки Сербии

Дежан Анастасиевич

Сербская служба Би-би-си

Около 80% населения страны - это православные христиане, так что почвы для резких этнических или религиозных расхождений нет.

Однако Сербия на первом месте среди европейских стран в том, что касается социального расслоения, о чем говорят данные прошлогоднего коэффициента Джинни.

Четверть населения живет за чертой бедности, тогда как богатейшие 20% зарабатывают в 10 раз больше, чем 20% беднейших сербов. В ЕС это соотношение составляет 1:5. За последние пять лет пропасть между богатыми и бедными лишь увеличилась.

В политическом смысле есть резкие расхождения по поводу [статуса] Косова, отделившегося от Сербии в 2008 году. Принятие независимости этой территории (без официального признания) - это предварительное условие для вступления Сербии в ЕС.

Однако несмотря на то, что большинство сербов хотят членства в Евросоюзе, они также хотят получить назад Косово. Так что споры не сбавляют накала.

Вражда внутри Латинской Америки

В ходе опроса в Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Мексике, Чили и Перу - по меньшей мере 75% респондентов ощущают большие расхождения - в основном в политических вопросах, но также и между богатыми и бедными.

Ощущение общественной напряженности на самом высоком уровне в Аргентине: там 92% респондентов сказали, что их страна "очень" или "весьма" разделена, и почти 40% высказали предположение, что ситуация за последние 10 лет ухудшилась.

Около 70% аргентинцев назвали основной причиной этого политические взгляды.

"Это очень, очень высокий процент, - говорит Гленн Готтфрид. - Если не учитывать Малайзию, то Аргентина оказывается первой [в списке стран] в том, что касается восприятия политических расхождений как наиболее превалирующей проблемы".

Этот опрос дает основания полагать, что расхождения по поводу политики в Латинской Америке даже более выражены, чем в Европе, где более половины назвали эту причину в качестве основной в поляризации общества.

Вместе с тем, тогда как 68% европейцев ощущают, что эти расхождения за последние 10 лет лишь усилились, в странах Латинской Америки, где проводился опрос, эта цифра оказалась ниже - 59%.

Политический раскол в Аргентине

Президент Маурисио Макри в своей предвыборной кампании в 2015 году обещал покончить с la grieta - "трещиной", возникшей в обществе в период правления администрации левого толка президентов Нестора и Кристины Киршнер (2003-2015 годы).

Тем не менее, этот раскол, ставший частью ежедневной риторики в Аргентине и постоянно упоминающийся в местных СМИ, далек от исчезновения при консервативной администрации президента Макри; напротив, раскол еще более увеличился, учитывая, что почти 40% опрошенных Ipsos MORI ощущают, что их страна сейчас еще более разделена, чем была 10 лет назад.

"Интересно, что люди воспринимают раскол как недавний феномен", - отмечает социолог Мартин Гендлер из Университета Буэнос-Айреса.

"На самом деле наша страна была основана на целом ряде разногласий и двоевластии, которые присутствовали с самого начала образования нашей нации, даже в более выраженном виде, чем в других странах. [Они] за долгие годы были переосмыслены и переоценены, но они всегда по большому счету вращались вокруг столкновения популизма с антипопулизмом", - говорит ученый.

Этот толерантный, толерантный, толерантный мир?

Опрос также выявил и положительные тенденции, говорит Гленн Готтфрид.

Две трети опрошенных согласились с тем, что люди по всему миру имеют между собой больше общих точек соприкосновения, чем расхождений.

"Только небольшое число людей полагают, что смешение людей разного происхождения и разных культур или взглядов создает конфликт", - говорит Готтфрид.

Треть опрошенных сказали, что общение подобного рода может порой привести к недоразумениям, однако они легко преодолимы, а 40% считают, что это на самом деле ведет к лучшему пониманию друг друга и уважению.

Около 74% канадцев сказали, что их общество очень или достаточно толерантно по отношению к людям иного происхождения или взглядов; за ними следуют китайцы - 65% и малайцы - 64%.

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"Гармоничный" Китай

Юй Вень У

Китайская служба Би-би-си

В то время как в других странах политические, религиозные или гендерные расхождения могут проявляться в жестких спорах или протестах, в Китае диссидентство не приветствуется.

Жесткий госконтроль над СМИ не позволяет возникнуть сколь-нибудь вдумчивой и открытой политической дискуссии. В результате социальные расхождения зачастую затушевывают. Лишь 7% опрошенных Ipsos MORI полагают, что наше общество "очень разделено".

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао выступал за "гармоничное общество" - справедливое и честное, где главенствует закон и люди доверяют друг другу. Этот девиз звучал повсюду. Но когда люди сталкиваются с тем, что их посты убирают из соцсетей, потому что они показались цензорам обидными, они говорят: "Мой пост был "гармонизирован".

И все же китайское руководство признает, что отраженная в коэффициенте Джинни степень расслоения общества говорит о высокой степени имущественного неравенства. "Китайская мечта" нынешнего председателя КНР Си Цзиньпиня по процветанию нации, несомненно, вдохновила многих китайцев, но совершенно определенно можно сказать, что не всех.

Наглядная статистика разработана Уильямом Дальгрином, Отдел визуальной журналистики Би-би-си