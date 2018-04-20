Протесты в Армении сравнивают с майданом. Сами протестующие не согласны

Image caption "Я не понимаю, что такое "майдан", - говорит протестующий Арам Арутюнян

Многотысячные митинги против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер министром привлекли внимание зарубежных СМИ, а в некоторых российских изданиях протесты в Ереване назвали армянским "майданом".

Митинги в столице Армении продолжаются уже больше недели. 17 апреля парламент страны большинством голосов одобрил кандидатуру Саргсяна на пост премьера, но протестующие решили не расходится. Оппозиционный депутат и один из лидеров протеста Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в Армении.

Организаторы митинга называют протест внутриармянским, отмечая, что в нем нет ни антироссийской, ни антизападной направленности.

Но в некоторых российских СМИ уже появились сравнения событий в Армении с "цветными революциями" на постсоветском пространстве, а также предположения об антироссийской подоплеке протестного движения в Армении.

О том, чего требуют протестующие и ждут ли они изменений в отношениях с Россией, Русская служба Би-би-си спросила у самих участников протеста в Ереване.

"Майдан как баба-яга"

Media playback is unsupported on your device Протесты в Армении: что митингующие думают о России?

"В первую очередь наше требование в том, чтобы Серж Саргсян заявил о своей отставке, потому что он должен слушать свой народ. А во-вторых, требование в том, чтобы правящий клан дал возможность народу нормально жить", - говорит один из участников протеста, студент юридического факультета Арам Арутюнян.

Арам, как и многие участники протестов, недоволен освещением некоторых СМИ происходящего в Армении, в том числе сравнениями с майданом акций протеста в Ереване.

"Такие заявления попадаются в российских СМИ, в СМИ, которые финансируются правительством. Я не понимаю, что такое "майдан". Вот, когда ребенку говорят, не делай плохого, а то баба-яга придет, вот такое cлово "майдан" для этого народа, - говорит он. - Мы не идем на майдан, мы хотим свое правительство, суверенное государство, которое принадлежит народу, и я не связываю это с каким-то майданом, или другими событиями".

С Арамом мы говорим в одном из парков в центре армянской столицы, в котором на некоторое время остановились участники протестного шествия. В руках он держит армянский флаг.

Шествия, в которых участвует преимущественно молодежь, в армянской столице проводятся с утра до вечера. Многие проезжающие мимо водители сигналят им в знак солидарности.

Протестующие время от времени пытаются блокировать здания государственных учреждений или перекрыть автомобильное движение на центральных улицах. В пятницу к блокированию движения на улицах Еревана подключились уже и грузовики.

Попытки перекрыть транспортное движение приводят к задержаниям десятков участников акций правоохранительными органами.

По вечерам в последние дни главной ареной протестов становилась площадь Республики. В центре площади в четверг были установлены динамики, из которых раздается вокал известного музыканта армянского происхождения Сержа Танкяна, который в социальной сети "Фейсбук" высказался в поддержку протестного движения, назвав протесты в Ереване забастовкой против несправедливой и коррумпированной правящей элиты.

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Музыку сменили выступления лидеров протеста, которые призывали население продолжить акции гражданского неповиновения, в том числе и блокирование движения на улицах столицы. При этом организаторы акций отмечают, что их принципом является отказ от насилия

Полиция говорит, что протестующие ограничивают реализацию прав других лиц, в том числе и права на свободу передвижения, и называет призывы организаторов протеста блокировать движение незаконными.

Правящая Республиканская партия призывает Никола Пашиняна к диалогу в парламенте. По словам пресс-секретаря правящей партии Эдуарда Шармазанова, власти готовы начать обсуждения с протестующими, но для этого у них должна быть повестка дня.

"Для того чтобы правительство пошло на уступки или компромисс, должна быть повестка дня. Но мы ее не слышали. У движения должна быть политическая повестка дня - вот в чем проблема… Власти и оппозиция не формируются на улице" - цитирует Шармазанова Радио Азатутюн.

Сам Саргсян, согласно агентству Новости-Армения, в интервью телеканалу "Шант", выразил надежду на то, что митингующие не перейдут разумные границы и правоохранительные органы не будут вынуждены применить силу.

При этом новоизбранному премьеру непонятны причины недовольства выдвижением его кандидатуры.

"Неясно, почему РПА [Республиканская партия Армении] не может выставить мою кандидатуру на пост премьера. Разве тут есть нарушение закона? Разве тут есть что-то противозаконное? Те, кто так считают, могли бы во время выборов получить больше голосов и выдвинуть на пост премьера ту кандидатуру, которая ими желаема", - заявил Саргсян.

"Ничего антироссийского"

Многие из протестующих говорят, что требования и претензии протеста адресованы нынешним властям Армении и связаны с коррупцией, тяжелым социальным положением и безработицей внутри страны. В митингах нет антироссийской направленности и не звучит антироссийских лозунгов, отмечают они.

"Здесь ничего антироссийского нет. Я где-то даже читала, что кто-то говорил, что сжигали российский флаг. Это все неправда. На самом деле, людей сейчас не волнует внешняя политика. Людей волнует, что происходит внутри. Люди хотят жить здесь, не уезжать, не эмигрировать. Все, что сейчас происходит - это касается того, что происходит внутри страны. Никто не выступает против России или за Россию. Вообще никто не говорит о России", - говорит одна из участниц протеста, Ани Оганесян.

Image caption Ани Оганесян долго жила в России и там тоже ходила на оппозиционные митинги

При этом Оганесян, которая большую часть жизни провела в России и переехала в Ереван всего полгода назад, видит определенное сходство между Россией в Арменией.

"Армянская система в точности повторяет российскую систему, и все происходящее очень похоже. Мои друзья в Москве так же ходят на митинги, и я тоже ходила на митинги. Поэтому с точки зрения того, что происходит, и того же недовольства, нам нужно что-то менять",- считает она.

"Мы, в первую очередь, ждем изменения системные в стране. Здесь, конечно, основные лозунги звучат против Сержа Саргсяна. Люди просто хотят изменений, хотят видеть другого лидера, других людей, другие действия, не хотят видеть одного и того же человека на протяжении 10 лет. […] Люди хотят, чтобы, как и в любой нормальной демократической стране, они избирали человека, чтобы он приходил, чтобы он менялся по истечении, там, четырех лет", - говорит она.

"Армянский протест"

Предположения о том, что победа протестующих приведет к смене курса Армении и акции в Армении носят антироссийский характер, высказывались в ряде СМИ.

К примеру, политолог Сергей Марков в интервью интернет-газете "Взгляд" заявил, что в событиях в Ереване есть все признаки майдана, а организаторы протестов ориентированы на то, чтобы Армения заняла враждебную России позицию.

Между тем, на акции протеста в Ереване приходят как те, кто является сторонником изменения внешней политики Армении и прозападного курса Армении, так и те, кто лояльно относится к Москве.

"Армения является сателлитом России и уже пора присоединиться к цивилизованному, свободному миру", - считает участник протеста Карен Атаян.

Для жительницы Еревана Гаянэ Манукян, пример соседней Грузии, где за последние 10 лет сменился президент, является показательным. При этом она уверена, что нынешний протест в Армении связан сугубо с внутренними проблемами в стране.

"Молодежь хочет хорошо жить. Здесь сугубо наши интересы [...]. Если человек не работает хорошо, работает во вред народу, значит, его надо менять. Все…. Я у себя в стране за 10 лет хочу хотя бы раз поменять президента. Я живу 20 лет в одной квартире, и мне это надоедает - хочется поменять обстановку, чтобы потом чуть лучше себя чувствовать. Новая обстановка, новые ощущения, ожидания, мысли, более здравые. Прямо старьем пахнет уже, надоело все это", - говорит Манукян.

Что касается отношений с Россией, то, по ее словам, Армения дружит со всеми странами, которые уважают ее национальные интересы и достоинство.

"На сегодняшний день я не замечала особого какого-то плохого отношения России к Армении. Если такое произойдет, мое отношение изменится", - говорит она.

Арам Арутюнян считает, что вопросы внешней политики Армении, в том числе и отношения с Россией, требуют определенных изменений, и проблемы в этом плане также связаны с нынешними властями.

"С Россией Армения не должна прерывать отношения, но Армения должна дать России понять, что, если она стратегический союзник, то она должна быть на своем месте, - говорит он.- Внешнеполитические вопросы тоже связаны с безнадежностью этого правительства. Если правительство будет работать для народа, то внешняя политика наладится".

Между тем, выступая на митинге в четверг, Никол Пашинян заявил, что протестное движение не руководствовалось и не будет руководствоваться интересами США, Евросоюза или России, сообщает Sputnik Армения.

"Как ранее я говорил, наше движение находится в центре внимания ведущих мировых СМИ. И сейчас в этом информационном буме некоторые ищут "прозападность" или "пророссийскость". Но я хочу сказать, что нынешний политический процесс не имеет какого-либо геополитического контекста", - заявил он.