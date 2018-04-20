Нет, Би-би-си ничего не говорила о конце света

Правообладатель иллюстрации Benchmark Assessment Image caption Актёр Марк Райз сыграл роль ведущего Би-би-си в фейке

Юзеры мессенджера WhatsApp по всему миру пересылают друг другу видео, где говорится о будто бы начинающейся ядерной войне. Это фейк.

В вирусно разлетевшемся по соцетям ролике есть логотип BBC News, и говорится там про начало термоядерного конфликта.

Многие пользователи интернета поспешили связаться с телерадиокомпанией, уверенные, что это может быть правдой.

Но компания, выложившая видео, изначально настаивала на нереальности всего запечатлённого, а затем видеохостинг заблокировал её аккаунт.

Тем не менее, внутри WhatsApp видео циркулирует безо всякого предупреждения о его постановочном характере, из-за чего некоторые пользователи поверили, что это правда.

Что в ролике

Правообладатель иллюстрации Benchmark Assessment Image caption Это - точно не образ конца света

Всё начинается с заставки Би-би-си и кадров "ньюсрума корпорации", где "ведущий новостей" с серьёзнейшим выражением лица зачитывает объявление о "серьёзном инциденте между Россией и НАТО".

"Детали происходящего пока неясны, но по первичным данным, российский разведывательный самолёт попал под обстрел с судов альянса", - говорит изображающий ведущего актёр.

Далее в "репортаже" утверждается, что российские боевые корабли нанесли удар по целям НАТО, королевскую семью Британии доставили в "убежище судного дня", а в "экстренном включении" утверждалось, что война уже вышла из-под контроля, и немецкие города Майнц и Франкфурт-на-Майне попали под ядерный удар.

Итак, перед нами лишь плод воображения сценаристов: он хорошо снят, но есть несколько ключевых "но".

Как можно быть уверенным, что это - чистой воды постановка

Логотип Би-би-си ненастоящий: ни шрифт, ни стиль, ни разметка не совпадают с оригиналом.

Плюс к тому, если б юзеры WhatsApp, поверившие фейку, поискали бы видео по ключевым словам на сайте Би-би-си, они бы, конечно, не нашли ничего и близко похожего.

В том крайне маловероятном случае, если ядерная война бы разразилась, о ней бы сообщили все мировые СМИ - само собой, не попавшие под бомбардировку.

Кто и зачем сфабриковал ролик

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Аккаунт в YouTube, с которого всё началось, уже заблокирован

Актёр Марк Райз снялся в ролике ирландской компании Benchmarking Assessment Group ещё в 2016 году.

"Benchmarking Assessment Group придумала это видео в качестве психологического теста - посмотреть, как её клиенты станут реагировать на сценарий катастрофы", - сказал профессионал в интервью Би-би-си.

"В первоисточнике, выложенном на видеохостинге YouTube, чётко говорилось, что речь идёт о постановке. Там ничто не выглядит, как достоверный репортаж Би-би-си, и не должно. Будучи актёром, я снялся на фоне зелёного экрана, и не принимал никакого участия в монтаже и постпродакшне клипа", - добавил Райз.

По словам ирландца, он послал свои пробы члену руководства компании Дэвиду Рингвуду.

Согласно сайту аналитической фирмы, она была основана в 2006 году в Ирландии и работает с клиентами для разработки "экспертизы в управлении талантами".

Сам Рингвуд не ответил на запрос Би-би-си.

Что говорит Би-би-си

В четверг пресс-службы вещательной корпорации опубликовала запись в "Твиттере", где отметила, что знает о существовании "видео с псевдорепортажем BBC News о НАТО и России, которое широко распространилось".

"Видео, предположительно, появилось на YouTube, где было размещено предупреждение о его постановочном характере. Однако, эту информацию не повторяют те, кто копируют эту запись себе, поэтому мы и написали твит", - добавил пресс-служба в своём следующем сообщении.

Видеофейк до России не дошёл, но...

В России этот фейк виральным не стал, но обсуждение предполагаемой ядерной войны в последнее время занимает многие умы на фоне ухудшения отношений Кремля с Западом.

Так, оппозиционный политик Алексей Навальный в своём еженедельном обращении в прошлый четверг вспомнил времена своего детства, когда он готовился к ядерной войне в школе.

"Постоянно думалось: какое счастье, что я маленький советский мальчик - меня не заставляют работать на фабрике, как эти гады делают в Америке. Главное - чтобы был мир, чтобы не было войны", - отметил оппозиционер, заметив, что импульсивное поведение президента США Дональда Трампа подогревает слухи о грядущем военном противостоянии.

При этом Навальный выразил уверенность, что никакого открытого конфликта не будет.

Вне зависимости от политических взглядов, большинство активных пользователей Рунета придерживается той же точки зрения - что ядерная война крайне маловероятна.

Более того, сам термин зачастую используется с легковесными - если не ироническими - коннотациями: например, иркутское онлайн-СМИ "БезФормата.Ru" отозвалось на будоражащее российские умы противостояние Роскомнадзора и мессенджера Telegram заголовком "В борьбе с Telegram начата "ядерная война в интернете".