"Удар изнутри": в Госдуме предложили наказывать за соблюдение санкций

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для тех компаний, которые будут исполнять санкции Запада. Эксперты предупреждают, что так Россия нанесет удар по собственной экономике.

Неожиданное предложение спикер Госдумы выдвинул после встречи депутатов с представителями бизнеса и экспертами, которые обсуждали законопроект об ответных мерах на санкции США.

"Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств", - процитировала Володина пресс-службы Думы. В заявлении также было отмечено, что для этого может быть предусмотрена ответственность, "вплоть до уголовной". "В России мы должны жить по российским законам", - резюмировал спикер Госдумы.

Что это значит?

Страны Запада начали вводить санкции против России в 2014 году - после того как Россия аннексировала Крым. Санкции предусматривали арест активов и ограничение на получение виз для физических лиц, вошедших в санкционные списки, ограничивали поставки в Россию технологий и оборудования для нефтяного и военно-промышленного секторов.

Санкции неоднократно расширялись. Последний на данный момент пакет санкций был принят 6 апреля 2018 года в США и ударил по российским частным компаниям, в том числе по "Русалу" и другим активам бизнесмена Олега Дерипаски. Это привело к обвалу рынков и курса рубля.

За что именно и как предлагается наказывать компании, Володин не уточнил. Депутаты и эксперты, присутствовавшие на встрече, также рассказали, что не знают подробностей предложения Володина.

"Нет, я не думаю, что Вячеслав Викторович это имел в виду", - ответил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов на вопрос Би-би-си о том, какой именно механизм уголовной ответственности подразумевал спикер.

"Пока я не готов это комментировать, мы сегодня это не обсуждали", - сказал Би-би-си вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Член Совета федерации Дмитрий Мезенцев в ответ на вопрос Би-би-си рассказал, что пока предложения Володина не были в полной мере обсуждены, подготовлены и, тем более, не были вынесены на публичное обсуждение.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Чепа также не смог объяснить, что именно имелось в виду, но горячо поддержал предложение спикера. "Раз эти компании работают на нашей территории, в России, естественно они должны выполнять наши законы. Как они собираются выполнять законы в своих странах, это в большей степени касается их самих", - сказал Чепа.

Глава Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин рассуждал о необходимости иметь "механизм принуждения к миру", но все же попытался защитить иностранные компании. "Надо учитывать, что компании из этих стран в некотором смысле наши сторонники в том плане, что они тоже выступают против санкционных режимов", - заявил он журналистам. Он призвал не мешать в этом иностранным компаниям.

Как это может работать?

Эксперты полагают, что юридических проблем с введением такой ответственности не будет. "Если есть представительство какой-либо компании на территории России, то эта компания является российским юридическим лицом, к ней применимы все законы Российской Федерации, которые мы придумаем", - объясняет Директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

Профессор РЭШ Наталья Волочкова сравнивает это с законопроектом об иностранных агентах, под которых попали даже те общественные организации, которые не ведут политическую деятельность. "Это может затронуть любую компанию, про которую кто-то что-то сказал или что-то кто-то заподозрил", - предупреждает она.

Причем, по словам Волчковой, санкционный режим соблюдают и чисто российские компании, которые работают на зарубежном рынке, так как от соблюдения санкционного режима зависит их дальнейшая деятельность.

"Речь идет о том, что не должно быть такого, чтобы российские юрлица на территории России следовали экстерриториальности американского права. Потому что в логике их санкций даже российские юрлица обязаны соблюдать санкции, иначе будут наказаны. Грубо говоря, российские банки не будут проводить платежи "Русала", - рассказал Би-би-си один из участников совещания, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседника Би-би-си, международные корпорации не должны действовать на территории России, исходя из санкционного режима. "Если PepsiCo покупала жестяную банку у "Русала", который попал под санкции США 6 апреля, то она должна продолжать это делать", - пояснил участник встречи. Но он допустил, что в теории компании могут обойти этот запрет, сказав, что отказались от сотрудничества с компаниями из санкционного списка, например, потому что у их конкурентов товары дешевле, а не из-за санкций.

Какие последствия для экономики?

Эксперты предупреждают, что если такой запрет будет введен, то иностранные компании в России будут работать под двойной нагрузкой. С одной стороны, они должны исполнять американские санкции, чтобы избежать наказания со стороны властей США. С другой стороны, за соблюдение санкций их могут наказать власти России.

"Это будет способствовать более быстрому уходу иностранных компаний", - полагает Кнобель. Однако эксперт оговаривается, что пока не ясно, как это будет работать, будет ли это простое декларирование намерений или дойдет до реальных мер.

Би-би-си отправила запрос в несколько филиалов международных корпораций в России, но пока не получила ответа.

"Это вообще страшно, это такой удар по бизнес-климату, который делается не извне, а изнутри", - предупреждает Волчкова. Она полагает, что предложения Володина негативно отразятся на деятельности компаний, инвестициях и экономики в целом.