Почему в самолетах не бывает стоячих мест

Правообладатель иллюстрации Aviointeriors.it Image caption Итальянское дизайнерское бюро Aviointeriors разработало стоячие места для самолетов

В росийской прессе циркулируют слухи о том, что авиакомпания лоукостер "Победа" задумалась о введении на своих рейсах стоячих мест. Источник слухов предпочел остаться анонимным, но то, что мировые лоукостеры мечтают о таком нововведении, известно давно.

Более того, такие кресла уже существуют. Итальянское дизайнерское бюро Aviointeriors представило их еще несколько лет назад. В них пассажир будет находится в полусидячем положении - стоять на ногах, но опираться на мягкую спинку и небольшой выступ, на который можно слегка присесть.

По словам производителей, новые кресла в два раза легче обычных и позволят уплотнить рассадку настолько, что пассажировместимость увеличится на 20%.

"Победа", если только она действительно всерьез рассматривает такую возможность, не первый перевозчик, который хочет поставить пассажиров. Раньше подобные идеи высказывали китайская компания Spring Airlines и ирландская Ryanair.

Сторонники нововведений считают, что такие кресла, которые сочетают в себе "удобство" стенки и велосипедного седла, тем не менее будут достаточно комфортными для тех, кто хотел бы сильно сэкономить на рейсах продолжительностью час-два. Они утверждают, что дешевые стоячие места сделают перелеты доступными для тех, кто не мог себе этого позволить.

Media playback is unsupported on your device Последствия турбулентности на борту "Аэрофлота"

Логика авиаперевозчиков понятна - увеличение вместимости на 20% окупит расходы по переоборудованию самолетов. Но у этой идеи есть несколько отрицательных сторон, и эти проблемы нужо будет решать.

Недостатков больше чем достоинств?

Главной проблемой введения таких кресел являются законы. В России действующие федеральные авиационные правила требуют иметь на всех воздушных судах кроме аэростатов "кресло или спальное место для каждого лица старше двух лет", а на кресле "поясной привязной ремень для каждого члена экипажа и пассажира, а также удерживающие ремни на каждом спальном месте".

Стоячие места сложно оборудовать ремнем, и на представленных прототипах этот ремень не смонтирован. Это главная проблема внедрения подобных кресел: ремни безопасности - вопрос безопасности пассажира, и поступаться такими требованиями вряд ли решится хоть одно авиационное агентство.

Ремни нужны не только в ситуациях, когда самолет совершает аварийную посадку. Во время полета на эшелоне лайнеры попадают в зоны турбулентности, порой - довольно сильной. Так, год назад, десятки пассажиров рейса "Москва - Бангкок" из-за сильнейшей турбулентности получили травмы, у некоторых пострадавших были диагностированы множественные переломы.

За 105 лет развития авиации этого не случилось. И для того, чтобы это случилось, нужно предпринять неимоверные усилия, и уж конечно не "Победе" Борис Рыбак, Авиационный эксперт

Генеральный директор компании "Инфомост-Консалтинг" Борис Рыбак в разговоре с Би-би-си пояснил, что даже если авиакомпания захочет получить самолеты с такими местами, ей как минимум придется добиться того, чтобы самолетостроительные корпорации сертифицировали такие "кресла". Те, в свою очередь, столкнутся с очень серьезными проблемами.

"Сертификация таких посадочных, или, вернее, "стояночных" мест займет от пяти до семи лет. Быстрее никак не сделать. Аналогов нет, сертифицирующие органы совершенно к этому не готовы. Я думаю, они будут стеной стоять против", - сказал эксперт.

"За 105 лет развития авиации этого не случилось, и для того, чтобы это случилось, нужно предпринять неимоверные усилия, и уж конечно не "Победе". Производитель самолетов, будь то Boeing или Airbus, начнет разговор о таком проекте, если будет заказчик от тысячи самолетов", - считает Рыбак.

В стоячих креслах пассажирам будет мешать багажник для ручной клади. Павел Пермяков, Президент "ЮТэйр"

По его словам, шансов на то, что такое нововведение будет когда-нибудь принято, очень мало - ведь даже в рейсовом междугороднем автобусе запрещается стоять, что уж говорить о самолете.

О нецелесообразности введения стоячих мест агентству РИА Новости заявила и российская авиакомпания "ЮТэйр".

"ЮТэйр" провел замеры салона и выяснил, что в стоячих креслах пассажирам будет мешать багажник для ручной клади. При этом самый экономичный тариф "Лайт" включает ручную кладь 10 килограммов, и авиакомпания не планирует отказывать пассажирам в провозе ручной клади", - заявил президент авиакомпании Павел Пермяков.