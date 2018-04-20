Почему в самолетах не бывает стоячих мест
В росийской прессе циркулируют слухи о том, что авиакомпания лоукостер "Победа" задумалась о введении на своих рейсах стоячих мест. Источник слухов предпочел остаться анонимным, но то, что мировые лоукостеры мечтают о таком нововведении, известно давно.
Более того, такие кресла уже существуют. Итальянское дизайнерское бюро Aviointeriors представило их еще несколько лет назад. В них пассажир будет находится в полусидячем положении - стоять на ногах, но опираться на мягкую спинку и небольшой выступ, на который можно слегка присесть.
По словам производителей, новые кресла в два раза легче обычных и позволят уплотнить рассадку настолько, что пассажировместимость увеличится на 20%.
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"Победа", если только она действительно всерьез рассматривает такую возможность, не первый перевозчик, который хочет поставить пассажиров. Раньше подобные идеи высказывали китайская компания Spring Airlines и ирландская Ryanair.
Сторонники нововведений считают, что такие кресла, которые сочетают в себе "удобство" стенки и велосипедного седла, тем не менее будут достаточно комфортными для тех, кто хотел бы сильно сэкономить на рейсах продолжительностью час-два. Они утверждают, что дешевые стоячие места сделают перелеты доступными для тех, кто не мог себе этого позволить.
Логика авиаперевозчиков понятна - увеличение вместимости на 20% окупит расходы по переоборудованию самолетов. Но у этой идеи есть несколько отрицательных сторон, и эти проблемы нужо будет решать.
Недостатков больше чем достоинств?
Главной проблемой введения таких кресел являются законы. В России действующие федеральные авиационные правила требуют иметь на всех воздушных судах кроме аэростатов "кресло или спальное место для каждого лица старше двух лет", а на кресле "поясной привязной ремень для каждого члена экипажа и пассажира, а также удерживающие ремни на каждом спальном месте".
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Стоячие места сложно оборудовать ремнем, и на представленных прототипах этот ремень не смонтирован. Это главная проблема внедрения подобных кресел: ремни безопасности - вопрос безопасности пассажира, и поступаться такими требованиями вряд ли решится хоть одно авиационное агентство.
Ремни нужны не только в ситуациях, когда самолет совершает аварийную посадку. Во время полета на эшелоне лайнеры попадают в зоны турбулентности, порой - довольно сильной. Так, год назад, десятки пассажиров рейса "Москва - Бангкок" из-за сильнейшей турбулентности получили травмы, у некоторых пострадавших были диагностированы множественные переломы.
Генеральный директор компании "Инфомост-Консалтинг" Борис Рыбак в разговоре с Би-би-си пояснил, что даже если авиакомпания захочет получить самолеты с такими местами, ей как минимум придется добиться того, чтобы самолетостроительные корпорации сертифицировали такие "кресла". Те, в свою очередь, столкнутся с очень серьезными проблемами.
"Сертификация таких посадочных, или, вернее, "стояночных" мест займет от пяти до семи лет. Быстрее никак не сделать. Аналогов нет, сертифицирующие органы совершенно к этому не готовы. Я думаю, они будут стеной стоять против", - сказал эксперт.
"За 105 лет развития авиации этого не случилось, и для того, чтобы это случилось, нужно предпринять неимоверные усилия, и уж конечно не "Победе". Производитель самолетов, будь то Boeing или Airbus, начнет разговор о таком проекте, если будет заказчик от тысячи самолетов", - считает Рыбак.
По его словам, шансов на то, что такое нововведение будет когда-нибудь принято, очень мало - ведь даже в рейсовом междугороднем автобусе запрещается стоять, что уж говорить о самолете.
О нецелесообразности введения стоячих мест агентству РИА Новости заявила и российская авиакомпания "ЮТэйр".
"ЮТэйр" провел замеры салона и выяснил, что в стоячих креслах пассажирам будет мешать багажник для ручной клади. При этом самый экономичный тариф "Лайт" включает ручную кладь 10 килограммов, и авиакомпания не планирует отказывать пассажирам в провозе ручной клади", - заявил президент авиакомпании Павел Пермяков.