Как Прохоров помог вице-премьеру Хлопонину стать самым богатым чиновником

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption В прошлом году Хлопонин заработал больше, чем все остальные министры правительства

Как выяснила Русская служба Би-би-си, заработать рекордные 2,9 млрд рублей в 2017 году вице-премьеру Александру Хлопонину помог его друг Михаил Прохоров. Принадлежащий бизнесмену офшор купил итальянскую виллу чиновника, что, по версии представителя Хлопонина, и принесло ему указанный доход.

Вице-премьер и бывший бизнесмен Александр Хлопонин всегда демонстрировал высокий заработок в официальных отчетах. Но в этом году чиновник удивил своими финансовыми достижениями всех. Его доход за 2017 год, о котором он отчитывался, оказался рекордным за всю историю публикации деклараций правительства: семья вице-премьера заработала 2,9 млрд рублей.

Его представитель Наталья Платонова объяснила появление этих денег тем, что Хлопонины продали дом и участки земли в Италии. Вице-премьер в 2017 году также получил доходы от акций и депозитов, уточнила она, но небольшие: "Эта сумма в районе его зарплаты на работе. Большую часть дохода формирует сделка по продаже недвижимости", - сказала представитель вице-премьера.

Если предположить, что, работая в правительстве, в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько годом ранее (9,9 млн рублей), выходит, что чиновник мог продать свою недвижимость примерно за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ за 2017 год).

Что же это за дом?

Русский курорт

Image caption Вилла Хлопонина огорожена забором - самым высоким в квартале

Как следует из данных кадастровой палаты Италии, до 2017 года Александр Хлопонин, рожденный в 1965 году на Шри-Ланке, владел земельным участком и постройками в Форте-дей-Марми - приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии.

Это особо популярный у россиян курорт. Мэр города Умберто Буратти в 2010 году говорил, что русским в Форте-дей-Марми принадлежит около 2500 домов из семи тысяч в городе, а еще примерно 500 семей ежегодно арендуют виллы на лето.

Светский обозреватель Божена Рынска в 2010 году называла этот город в трех часах езды от Монако "лохотроном для олигархов" и писала, что на "берегах" городка была "зафиксирована явка" Хлопонина, а также бывшего министра Алексея Кудрина, экс-губернатора Бориса Громова и семьи первого президента России Бориса Ельцина.

Image caption Данные из выписки - дата и место рождения - полностью совпадают с биографией вице-премьера Хлопонина

Дом, который принадлежал Хлопониным, находится близко к центру города, в километре от берега моря. У Русской службы Би-би-си есть точный адрес виллы, но его раскрытие может противоречить закону о защите персональных данных.

Участок не гигантский по российским меркам - 8,2 тысячи квадратных метров (такая площадь указана в декларации), но большой по сравнению с окружающими виллами. На спутниковых снимках Google maps видны дом, две хозяйственные постройки, бассейн и благоустроенный сад. Участок обнесен забором - самым высоким в квартале - и живой изгородью.

Живущие по соседству Анна и Аида рассказали Би-би-си, что раньше виллой владели итальянцы, но несколько лет назад продали ее русским. Два года назад, уже после продажи, виллу отреставрировали, а на ее территории посадили высокие сосны. Аида сетует, что кроны сосен теперь мешают ей рассмотреть происходящее у соседей со второго этажа ее дома.

Въехавшие на виллу русские ведут себя скромно, не устраивают вечеринок и всегда привозят с собой на отдых собачку - судя по лаю, небольшую, рассказывает Аида.

Самих соседей Аида ни разу не встречала - и вообще она не видела выходящим с виллы кого-то кроме рабочих. В основном семья приезжает туда на лето. Сейчас на вилле только садовники, которые, вероятно, готовят дом к летнему сезону, предполагают соседки.

Image caption Поместье называется Villa Adriana - такая табличка висит у въезда на территорию.

Собеседник Би-би-си, близкий к властям Форте-дей-Марми, говорит, что Хлопонин и правда часто появлялся на курорте в последние годы.

Вилла появилась в собственности у Хлопонина в 2008 году, следует из данных кадастровой палаты Италии. Но в своей декларации о доходах за 2008 год, опубликованной годом позже (тогда Хлопонин работал губернатором Красноярского края), этого дома не указано: недвижимость в Италии упоминалась только как собственность его жены Натальи.

В следующей его декларации этот дом уже был указан как принадлежащий обоим супругам. "Возможно, в первый год виллы не было в декларации, потому что тогда у Александра Геннадьевича не было возможности физически присутствовать на сделке, и в права вступала его супруга. Потом они поделили имущество на доли", - предположила представитель вице-премьера.

Новый владелец

В 2017 году семья Хлопониных продала эту недвижимость. Как следует из кадастровой выписки, сейчас вилла принадлежит уже не физическому лицу.

Image caption Нынешний владелец "виллы Хлопонина" - кипрская компания FDM Real Estate LTD

Участок зарегистрирован на компанию FDM Real Estate LTD. Юридическое лицо с таким же названием Би-би-си удалось обнаружить в реестре кипрских компаний. Ей владеет также кипрская компания Neptolino Holdings.

Как следует из данных кипрского реестра, Neptolino Holdings принадлежит владельцу ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову, занимающему тринадцатую строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes. Об этой компании Прохорова было известно и раньше: через нее он владеет активами в России, например долей в сети "Обувь России". Оба офшора зарегистрированы по одному и тому же адресу - на восьмом этаже офисного центра Nicosia Tower Center в кипрском городе Никосия.

Представитель ОНЭКСИМ подтвердил Би-би-си, что бизнесмен купил указанную виллу, но от дальнейших комментариев отказался. Представитель вице-премьера не стала комментировать личность покупателя дома. "Информация о том, кому он продал [дом в Италии], разглашаться не будет. Это частные вопросы, они не имеют отношения к деятельности Александра Геннадьевича в правительстве", - сказала представитель Хлопонина. Имя покупателя знает только семья Хлопонина, уверена она.

Прохоров и Хлопонин - близкие друзья. Бизнесмен и чиновник учились в одной группе на факультете международной экономики Московского финансового института. "В свое время в студенческом стройотряде я дружил с Михаилом Прохоровым, тогда тоже студентом, мы с ним вообще всегда рядом были, он два метра ростом, а я метр с кепкой. Это, на самом деле, очень удобно: я всегда в институте говорил - если хотите найти меня, смотрите под потолок, а потом резко вниз - и там буду я. Это был очень хороший ориентир", - рассказывал Хлопонин в 2006 году.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Хлопонин и Прохоров учились вместе и вместе работали в бизнесе

Именно Прохоров когда-то предложил заняться Хлопонину коммерцией, писал журнал "Профиль" в 2000 году.

После этого будущий чиновник стал первым зампредом правления банка "Международная финансовая компания", который Прохоров создал вместе со своим партнером Владимиром Потаниным. Затем Хлопонин долгое время работал в структурах, связанных с Потаниным и Прохоровым, в том числе возглавлял "Норильский никель" и был его акционером. Когда Хлопонин был губернатором Красноярского края, Прохоров получил постоянную регистрацию в красноярском поселке Еруда Северо-Енисейского района и платил налоги в краевой бюджет.

Как следует из кипрского реестра, FDM Real Estate LTD, которой сейчас принадлежит вилла Хлопонина, раньше имела название Magora Trading Limited. Компания с таким названием, согласно базе данных СПАРК-Интерфакс, раньше владела долей в зарегистрированной в Красноярском крае деревообрабатывающей компании "Лесосибирский ЛДК №1". Кроме того, это же юридическое лицо было совладельцем угледобывающей компании "Колмар". Ее гендиректором и основным владельцем до недавнего времени был Сергей Цивилев, сменщик Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области.

Выгодная сделка

Сколько на самом деле офшор Прохорова заплатил зa Villa Adriana, неизвестно: сумма сделок в реестре не отображается. Представители ОНЭКСИМ и пресс-секретарь вице-премьера на вопросы о сумме сделки не ответили.

Форте-дей-Марми известен высокими ценами на недвижимость, но дом стоимостью выше 40 млн евро даже там найти непросто.

Вилла напротив продается по цене 4 тысячи евро за квадратный метр, сказали Би-би-си в местном агентстве недвижимости Marco Polo, но бывшая вилла Хлопониных, возможно, дороже. "Она уникальна, ее недавно ремонтировали, цена может быть около 7-8 тысяч евро за квадратный метр и даже выше", - уточнили в агентстве.

Площадь итальянской недвижимости Хлопонина, которую он указывал в декларациях, 818 квадратных метров. Исходя из оценки в 8 тысяч евро за метр, стоимость дома такой площади могла составить 6,5 млн евро.

Би-би-си также попросила оценить Villa Adriana несколько риелторов, занимающихся сделками в Европе.

Кликните Итальянская вилла, принадлежавшая Александру Хлопонину Июль 2017 Сентябрь 2009

Эксперт по недвижимости компании "Юргенева Риэлти" Елена Юргенева назвала "справедливой рыночной ценой" такой виллы 15 млн евро. Она предположила, что стоимость недвижимости могла дойти и до 20 млн евро, поскольку "в Форте завышенные цены на все". Возможная цена в 44 млн евро Юргеневу удивила, но, по ее информации, еще в 2008 году Хлопонин мог заплатить за эту виллу около 30 млн евро.

"Вероятно, он вложил пару миллионов в реновацию и затем удачно перепродал дом", - предполагает Юргенева. "Может быть, там внутри все антиквариатом обставлено и творения Микеланджело и Леонардо да Винчи включены в цену", - шутит она.

Гендиректор агентства Golden Brown Real Estate Татьяна Бурлаковская предположила, что рыночная цена похожей виллы в таком месте составляет от 7 до 10 млн евро. Но добавила, что стоимость зависит от инфраструктуры, соседей и внутреннего наполнения дома, и ее оценка не может быть окончательной.

По версии агентства "Эксклюзивная недвижимость в Форте-дей-Марми", такая вилла может стоить 15-20 млн евро. Представитель агентства предположила, что эта недвижимость могла быть продана и дороже.

Зачем продавать дом?

Представители Хлопонина и Прохорова не ответили на вопросы Би-би-си о том, зачем им понадобилась такая сделка и довольны ли они ее результатом.

Однако самолет, который ранее следовал по маршруту командировок вице-премьера, продолжал прилетать в те края и после того, как Хлопонины продали виллу.

Сайт Superyachtfan, который отслеживает владельцев частных самолетов и яхт, связывал с именем Хлопонина джет Bombardier Global Express с бортовым номером OY-LNA.

Как следует из данных сайта FlightAware, за последние месяцы этот борт неоднократно летал в Италию в ближайшие к Тоскане аэропорты - в Пизу и Болонью - из московского Внуково. Например, владелец джета провел в Италии праздники с 28 декабря по 7 января. Всего с конца декабря прошлого года Bombardier летал в Италию три раза.

14 февраля тот же борт летал в Сочи. В этот день там проходил очередной Российский инвестиционный форум, на котором был и Хлопонин.

А 26 февраля самолет летал в Грозный, тогда там состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа во главе с премьером Дмитрием Медведевым. В заседании, следует из стенограммы на сайте правительства, участвовал и Хлопонин.

Представитель вице-премьера затруднилась ответить на вопрос, пользуется ли Хлопонин указанным бортом. "Он передвигается разными транспортными средствами. Номер борта - это техническая информация, она в ведении транспортной компании", - сказала представитель чиновника.

Image caption Владелец джета с бортовым номером OY-LNA регулярно бывал в Италии

Airbus A319 с бортовым номером M-RBUS, который СМИ связывали с Михаилом Прохоровым, напротив, в Италию за последнее время не летал, а бывал во Франции и на испанских островах, свидетельствуют данные Flightradar24.

"Чиновники сейчас избавляются от иностранной недвижимости, потому что есть гласные и негласные рекомендации не иметь имущества за рубежом - это не антикоррупционная, а внешнеполитическая тенденция, - сказала Би-би-си заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Елена Панфилова. - Идет битва за расстановку сил на последнем сроке: одни бегут быстрее, другие медленнее, пытаются угадать, что важно для руководства".

По словам Панфиловой, схема реализации виллы может вызывать вопросы, но они не имеют правовой перспективы - это скорее вопросы общественной значимости: "Сам факт продажи чего-то близкому другу даже по завышенной цене кроме изумленно приподнятых бровей никаких последствий не влечет".

Нарушение закона могло бы быть в случае, если госслужащий продолжал бы пользоваться недвижимостью, но не указывал это в декларации. Среди российских чиновников распространена практика, когда свою недвижимость они оформляют на людей, которым доверяют, говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Однако она подчеркивает, что факт пользования недвижимостью надо доказать: должны быть подтверждения того, что, например, семья Хлопониных часто появляется в этом доме.

Структура, аффилированная с бизнесменом Михаилом Прохоровым, покупающая у вице-премьера Александра Хлопонина недвижимость по цене предположительно в два раза дороже рыночной - это многогранная история, говорит заместитель гендиректора "Трасперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов.

Image caption На Villa Adriana сейчас, в основном, садовники: они готовят участок к лету

Во-первых, Прохоров на момент сделки владел акциями компании "Русал", которая находится в зоне ответственности вице-премьера Хлопонина, курирующего российские природные ресурсы. "Это очень сильно похоже на конфликт интересов, поскольку принятие решений в отношении компании, c акционером которой у тебя существуют обязательства или права, может повлиять на объективность принятие решений чиновником", - говорит Шуманов.

Сделкой могут заинтересоваться европейские правоохранители, поскольку ее стоимость отличается от средней цены на рынке, и это может быть квалифицировано как попытка отмывания денег, обращает внимание эксперт.

По словам Шуманова, дополнительно для Хлопонина такая сделка могла бы гарантировать защиту от потенциальных санкций со стороны ЕС, которые могли бы привести к заморозке его зарубежных активов.