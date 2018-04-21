Музыканты о смерти диджея Avicii: "Тебе бы жить до 150"

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Музыканты со всего мира скорбят по поводу неожиданной смерти 28-летнего диджея Avicii.

Причина смерти музыканта пока не называется, хотя два года назад он объявил, что перестает гастролировать из-за проблем со здоровьем.

"Слишком рано ушел. У меня нет слов", - написала в "Твиттере" Рита Ора, которая недавно работала вместе с Avicii над песней Lonely Together.

Музыка Avicii "будет жить вечно", написал американский диджей и продюсер Diplo. По его словам, шведский диджей пробил дорогу другим продюсирующим музыку.

Ведущая молодежной станции Би-би-си Radio 1 Энни Мак начала свое шоу в пятницу вечером с того, что сказала проникновенные слова об ушедшем диджее, отметив, что это стало "огромной потерей для танцевальной музыки".

Avicii, он же Тим Берглинг страдал от острого панкреатита, во многом из-за чрезмерного употребления алкоголя. Из-за проблем со здоровьем в 2016 году он отказался от выступлений.

Однажды Avicii сказал в интервью: "Пьянство стало для меня обыденным делом, но одновременно делать турне и пить невозможно, потому что ты просто сломаешься".

Звезда электронной танцевальной музыки зарабатывал во время турне по 250 тыс. долларов за ночь.

Пропустить Twitter пост , автор: @RitaOra I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20 апреля 2018 г.

Рита Ора: "У меня нет слов. Я помню, как здорово было записывать вместе Lonely Together, и кажется, будто мы вчера с ним говорили. Соболезнования семье Avicii, его друзьям и фанатам, которые его поддерживали. Пусть земля ему будет пухом. Слишком рано ушел. Я в диком расстройстве. Раздавлена".

Diplo: "Ты стал примером для всех нас, продюсеров, раскрыл двери и задал тон. Настоящий пионер и авторитет для всех нас, коллег по цеху. Тебе бы надо было жить до 150...но твоя музыка будет жить вечно. Я не просто так это говорю...но ты единственный, который всегда производил неустаревающие песни. Ты - золотой стандарт. Ты заставил меня пытаться делать танцевальную музыку, когда я впервые услышал "seek bromance". И потом ты заставлял меня чувствовать себя полным дерьмом, потому что ты становился все лучше, а я даже малые барабаны замешать толком не мог...ты был лучшим из своего поколения. Настоящая суперзвезда🌟 Я знаю, что у тебя были свои тараканы и, может быть, тебе не всегда было хорошо во всем этом крутиться, но нам надо защищать настоящих музыкантов, как ты, любой ценой, потому что их не много осталось и мы теряем слишком многих...будь молодцом, Тим".

Правообладатель иллюстрации Muscat Hills Resort Image caption Одна из последних фотографий Avicii (в центре) на курорте Маскат с диджеем Мийтраем Джоши (слева)

Skrillex, сделавший ремикс хита Avicii Levels: "Ремикс, который я сделал с Levels, постоянно в моей обойме с тех пор, как я вернулся в 2011. Несмотря на то что мы не были "близкими друзьями", я чувствую колоссальную грусть из-за той связи, которая между нами возникла после записи этой песни. Тим был настоящий гений и инноватор и в то же время чувствительный и скромный. Эта индустрия может быть очень жесткой, я издали видел, что она забирает у него силы. Жаль, что мне не удалось его почаще поддерживать, говорить, что все будет хорошо. Твоя музыка всегда будет частью моей и частью жизни многих других. Может быть, ближе к бессмертию уже не подберешься. Я надеюсь, что твоя сущность, где бы во вселенной она ни оказалась, сейчас обрела покой. И если каким-то чудом ты это увидишь, то я надеюсь, ты будешь знать, что пока на земле будут оставаться человеческие существа, ты всегда будешь вдохновляющим примером. Спасибо тебе, Тим. Мир праху твоему".

Высказались в соцсетях и другие певцы и музыканты - Мадонна, Мартин Гаррикс, Лиам Пейн, Дуа Лупа, Калвин Харрис и Deadmau5.

Пропустить Twitter пост , автор: @CalvinHarris Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 апреля 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @deadmau5 my sincerest and most heartfelt condolences to the friends, fans and families of @Avicii :( Banter aside, nobody can deny what he has accomplished and done for modern dance music and im very proud of him. — Goat lord (@deadmau5) 20 апреля 2018 г.

Мадонна: "Так грустно....... Так трагично. До свидания, дорогой, милый Тим. 💙 Ушел слишком рано".

Британский диджей Пит Тонг: "Грустно слышать о смерти @Avicii. Начал скромно и пошел завоевывать мир, оказав большое влияние на американскую мейнстримовскую музыку, раскрыв ее для электронной танцевальной музыки. Для него главным всегда была музыка, а не вся эта шумиха. Да обретет покой его дух и душа. Слишком молодой".