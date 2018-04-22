Жара, кнопка для королевы и другие факты о Лондонском марафоне

Правообладатель иллюстрации CARL COURT Image caption Организаторы марафона предупреждают участников, что температура воздуха к полудню может достичь плюс 23 градусов

В это воскресенье в Лондоне проходит традиционный ежегодный марафон. Он начался в Гринвиче, а закончится у Букингемского дворца. В нем участвуют более 40 тысяч человек.

В этом году, в виду феноменально теплой погоды, принимаются особые меры безопасности. Ожидается, что к полудню температура может достичь +23 градусов. Поэтому на пути следования бегунов будут установлены дополнительные души, киоски с водой и льдом.

Рекордная жара была зафиксирована в 2007 году - тогда она достигала в центре Лондона 22,6 градусов. Именно в тот год один из участников марафона умер от перегрева, а 73 человека попали в больницу.

В этом году особая опасность угрожает участникам, которые пытаются войти в книгу рекордов Гиннеса, выступая в марафоне в различных чудных костюмах - рыцарей, медвежонка Паддингтона и прочих (их более ста человек).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бегунов, собирающихся участвовать в Лондонском марафоне в причудливых костюмах, попросили "хорошенько подумать", уместен ли их наряд в жаркую погоду

Среди участников этого года - команда пожарных, которые участвовали в тушении пожара высотного дома Гренфелл-тауэр, а также полицейский, который получил ножевую рану в ходе нападения экстремистов на Лондонском мосту.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 2007 году 73 участника марафона попали с перегревом в больницу

10 фактов о Лондонском марафоне

1. Этот марафон проводится с 1981 года. Впервые он состоялся по инициативе Криса Брашера и Джона Дисли — британских призеров Олимпийских игр в стипль-чезе. Тогда стартовали 6747 бегунов, финишировали 6255. В 2016 году на Лондонском марафоне был зарегистрирован миллионный участник.

2. Поскольку бегунов очень много, стартуют они из трех точек в районе Гринвичского парка. Каждая стартовая зона имеет свой цвет — красный, синий и зеленый. Лишь через 5 км три людских потока сливаются в один. Маршрут проложен по берегам Темзы, мимо Тауэра, Биг-Бена и других туристических достопримечательностей. Финиш — возле Букингемского дворца.

3. Попасть на Лондонский марафон весьма непросто. Регистрация заявок (а их может быть более 100 тысяч) заканчивается в течение нескольких часов после ее открытия. Затем проводится лотерея, которая отбирает 35 тысяч участников. Еще несколько тысяч мест бронируют благотворительные фонды.

4. Трасса Лондонского марафона считается одной из самых быстрых в мире. Перепад высот здесь — в пределах 40 метров, а погода в апреле, как правило, хорошая.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фавориты женского забега — две самые быстрые женщины современности Мэри Кейтани и Тирунеш Дибаба

Не удивительно, что в Лондоне неоднократно устанавливались мировые рекорды. В 2002 году американец Халид Ханнуши показал лучший результат среди мужчин — 2:05:38. Женские рекорды здесь били Грете Вайц, Ингрид Кристиансен, дважды Пола Рэдклифф. Ее результат 2003 года - 2:15:25 - до сих пор лучший в мире.

С прошлого года мировой рекорд для марафона без участия мужчин держит Мэри Кейтани — 2:17:01. Попутно она обновила лучшее мировое достижение на дистанции 30 км — 1:36:05. Это была третья победа Мэри в Лондоне. Чаще здесь выигрывала только Ингрид Кристиансен — четырежды. По три победы также на счету Полы Рэдклифф и Кэтрин Дорре-Хейниг.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На рассвете в воскресенье начался элитный забег женщин в рамках марафона

5. В 2015-м и 2016 годах в Лондоне побеждал Элиуд Кипчоге. В последний раз — со вторым на тот момент временем в истории марафонов и ныне действующим рекордом трассы — 2:03:05. Это всего на восемь секунд медленнее мирового рекорда. В 2017 году победителем неожиданно стал 24-летний Даниэль Ванжиру, на 9 секунд опередивший легендарного эфиопа Кененису Бекеле — 2:05:48.

6. Самым успешным спортсменом в истории Лондонского марафона стал в прошлом году британец Дэвид Уэйр. Он в седьмой раз подряд выиграл гонку на инвалидных колясках — 1:31:07. У женщин швейцарка Мануэла Шер установила рекорд трассы —1:39:57. Предыдущее достижение с 2014-го принадлежало Татьяне Макфадден — 1:41:14.

7. В Лондонском марафоне дважды побеждали легкоатлеты из России. В 1991 году первым финишировал Яков Толстиков (2:09:17), а в 2010-м женский зачет выиграла Лилия Шобухова (2:22:00).

8. В 1995 году был создан клуб Ever Presents, в который вошли спортсмены, пробежавшие все Лондонские марафоны, начиная с 1981 года. На тот момент таких людей было 42. По итогам марафона-2017 их осталось 11. Женщин среди членов Ever Presents нет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники марафона прибывают к месту старта с раннего утра

9. Старт Лондонскому марафону 2018 года дала королева Елизавета, нажав кнопку в Виндзорском дворце. 110 лет назад мужской марафон на Олимпийских играх открывала ее бабушка. В 1988 году это делала принцесса Диана. В 2017 году в открытии забега участвовали герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри.

10. В Лондонском марафоне этого года участвуют великие бегуны Элиуд Кипчоге, Кенениса Бекеле, Мо Фара, на троих у которых - 8 золотых медалей Олимпиад. Фавориты женского забега — две самые быстрые женщины современности Мэри Кейтани и Тирунеш Дибаба.