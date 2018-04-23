"Крупнейшее в истории коррупционное дело": почему его не могут распутать?

В министерстве юстиции США это дело называют "крупнейшим международным коррупционным скандалом в истории".

После того как бразильский мультинациональный концерн Odebrecht признал вину в деле о незаконных выплатах в обмен на контракты в 12 странах, в компании обещали пересмотреть свое поведение.

Сегодня бразильские власти все еще пытаются проникнуть в зашифрованную систему, которую Oderbrecht использовали для проведения незаконных платежей.

Здание управления бразильской полиции по штату Парана в южном городе Куритиба почти не исчезает из новостей. В июне 2015 года сюда привезли бывшего главу Odebrecht Марселу Одебрехта, который сейчас отбывает срок по делу о коррупции.

Не так давно в это здание привезли бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, приговоренного к 12 годам тюрьмы в рамках крупнейшего антикоррупционного расследования, известного как "Операция Автомойка". Расследование ведет полицейское управление в Куритибе.

Внутри здания, в одном из просторных, отделанных плиткой коридоров, напротив обычной компьютерной лаборатории находится комната, запертая на сложный электронный замок. Ее стены укреплены дополнительным слоем бетона, как в бункере.

"Эта комната абсолютно изолирована от внешнего мира: там нет интернета и телефона. Даже я, менеджер, не имею права туда заходить", - рассказывает глава инженерной службы Фабио Сальвадор.

Внутри восемь полицейских и представитель компании Odebrecht с сентября пытаются взломать одну из компьютерных систем компании Mywebday.

Прокуроры "без дара речи"

Дело в отношении Odebrecht было возбуждено в 2016 году министерством юстиции США в сотрудничестве с правоохранительными органами Бразилии и Швейцарии. В Odebrecht и ее "дочке", нефтехимической компании Braskem, признали дачу взяток на сумму около 778 млн долларов и согласились выплатить рекордный штраф в 3,5 млрд долларов.

Строительный концерн, как оказалось, платил взятки политикам и партиям, представителям госкомпаний, адвокатам, банкирам и координаторам, для того чтобы получать прибыльные заказы в Бразилии и за рубежом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Марселу Одебрехт отбывает оставшуюся часть своего 19-летнего срока на дому

История Odebrecht, помимо того, что является, крупнейшим в истории международным коррупционным скандалом, примечательно еще тем, что в компании был создан особый департамент исключительно для проведения сделок по "откатам". Такого прокуроры в Бразилии и США раньше не видели.

"В деле Odebrecht многое заставляет потерять дар речи", - говорит Делтан Далланьол, старший прокурор, работающий над делом.

"То, что компания смогла создать отдельную систему только для выплаты взяток, и то, сколько публичных людей было в это вовлечено. В этом деле замешаны примерно треть бразильских сенаторов и почти половина губернаторов".

"Одна-единственная компания платила взятки 415 бразильским политикам и 26 политическим партиям. По сравнению с этим, Уотергейт был игрой в песочнице", - добавляет прокурор.

Сети коррупции протянулись и в Африку, и через латиноамериканский регион.

В конце марта на фоне обвинений, связанных с Odebrecht, вынужден был подать в отставку президент Перу Педро Кучински. Вице-президент Эквадора отбывает тюремный срок.

Политики и чиновники из 10 латиноамериканских стран продолжают гибнуть под катком дела Odebrecht.

Теневой бюджет

Компания Odebrecht изначально не находилась в центре расследования. "Операция автомойка" - масштабное расследование, закончившееся тюремными сроками для богатых и влиятельных, включая бывшего президента Лулу - началось в 2014 году как операция против отмывания денег.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В других латиноамериканских странах ведут свои расследования работы Odebrecht

Через некоторое время расследование сосредоточилось на бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, топ-менеджеры которой назначались находившимися у власти политическими партиями. Следователи обнаружили признаки картельного сговора между несколькими связанными с Petrobras инженерными компаниями, включая Odebrecht. Эти компании подавали завышенные заявки на тендеры и платили взятки, чтобы получать контракты по завышенным ценам.

Petrobras превратился в огромную "копилку", из которой брали деньги главы компании, политики и партии. По некоторым оценкам, за время существования этой схемы было выплачено около 2 млрд долларов в "откатах", а Petrobras из-за завышенных цен по контрактам потеряла около 14 млрд долларов.

В 2014 году следователи обратили внимание на самого влиятельного члена картеля, которым была Odebrecht.

"Департамент взяток" компании, прозаично названный "Отделом структурных операций", управлял собственным теневым бюджетом.

В ходе переговоров с прокурорами Марселу Одебрехт рассказал, что всем топ-менеджерам компании было известно о том, что от 0,5% до 2% доходов компании не учитывалось в официальной бухгалтерии.

"Мы говорим о компании с доходом 100 млрд реалов в год. Если речь идет о двух процентах, это около двух млрд реалов", - сказал глава Odebrecht.

Другими словами, до 600 млн долларов в год уходило на незадекларированные расходы. "Отдел структурных операций" платил взятки через сложную и многослойную систему подставных и офшорных компаний.

В Бразилии наличные адресатам часто доставляли "долейро", участники валютного черного рынка, или "мулы", перевозившие брикеты наличных под одеждой. Политикам как правило платили наличными. У некоторых также были тайные счета в банках.

Коррупционная машина

Это была организованная преступность - очень хорошо организованная. Вся финансовая активность систематизировалась с помощью двух специально созданных и работающих параллельно систем.

Image caption "Операция автомойка: борьба с коррупцией в Бразилии", - говорится на этом рекламном плакате

Первая система служила для коммуникации внутри компании и позволяла связаться с внешними финансовыми операторами. Вторая система - та, к которой следствие еще пока так и не получило полный доступ - использовалась для проведения платежей.

Однако ничего этого в начале расследования известно не было. Судьба исправно работавшей коррупционной машины Odebrecht окончательно решилась в ходе обыска в доме секретаря.

К 2015 году у следствия было достаточно улик для задержания не желавшего сотрудничать главы компании Марселу Одебрехта. К началу 2016 году полиции удалось получить доступ к личному электронному ящику одного из старших сотрудников "Отдела структурных операций".

Там они обнаружили письма с хроникой финансовых транзакций и таблицу, созданную секретарем отдела, Марией Луизой Таварес. Дом Таварес обыскали.

В шкафу у секретарши нашли распечатки из системы Mywebday с перечислением незаконных выплат. Таварес сделала их для своего начальника, а когда над Odebrecht начали сгущаться тучи, спрятала. Ее работой в отделе было проводить платежи.

"Я не знала, кто получатели. Мы пользовались кодом, но мне никогда не говорили, кто на самом деле эти люди, и мне это было неинтересно", - сказала прокурорам Таварес.

Странно, что ее не заинтересовало, кто скрывается под именами "Дракула", "Виагра" и "Шукрут".

Уничтожение улик

Многих из скрывавшихся за прозвищами политиков и чиновников сегодня опознали. Многих, но не всех, говорит глава полиции штата Парана Маурисиу Валейшу.

"Мы надеемся установить личность тех, кто нам неизвестен. О других нам понадобится больше информации, потому что знать только прозвище, например, недостаточно", - говорит он. "Нам нужно понимать, за что кому-то могли заплатить двести тысяч долларов", - говорит полицейский.

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В рамках дела Odebrecht ожидаются новые аресты, говорит шеф полиции, особенно после того как систему Mywebday все-таки взломают. Но почему это так сложно?

"В телефоне Марселу Одебрехта была информация о приказе уничтожить улики, очистить носители данных", - рассказывает прокурор Делтан Далланьол.

"Кажется, приборы, содержавшие файлы с помощью которых можно получить доступ к системе, были уничтожены. Мы пытались разными способами воссоздать систему", - говорит он.

"Мы попросили о помощи ФБР. Оказалось, что нам понадобилось бы множество компьютеров и более ста лет для того, чтобы нам повезло".

Но глава инженерной службы полиции Фабио Сальвадор не сдается. В конце февраля его команда совершила прорыв в расшифровке.

"Это великая битва для бразильских криминологов. И мы победим", - уверен он.