СМИ России: Москва вооружает Дамаск

В обзоре российских газет 23 апреля:

"Коммерсант": на безвозмездной основе

Как стало известно газете "Коммерсант", Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию.

Первые заявления об этом, отмечает издание, прозвучали уже через несколько часов после нанесения США, Великобританией и Францией 14 апреля массированного ракетно-бомбового удара по Сирии.

После апрельского удара России надо было как-то ответить США и их союзникам, и, по всей видимости, был выбран вариант с показательной поддержкой Башара Асада. "Коммерсант"

Газета пишет, что еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство. На этот раз, по данным газеты, поставку "Фаворитов" планируется осуществить на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Но газета отмечает, что скорее всего это будет бывшая в употреблении техника.

Эксперты считают, что реакция израильских военных на такой шаг будет предсказуемо негативной, а некоторые не исключают нанесения ими удара по местам дислокации С-300.

В Тель-Авиве отреагируют на поставки С-300 в Сирию очень нервно, но сейчас в Сирии "каждый ловит свою рыбку в мутной воде", убежден директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: "После апрельского удара России надо было как-то ответить США и их союзникам, и, по всей видимости, был выбран вариант с показательной поддержкой Башара Асада".

При этом, по сведениям "Коммерсанта", в местах развертывания систем ПВО на первых порах будут находиться российские военные советники, которым предстоит координировать действия сирийских специалистов. И если тот же Израиль примет решение нанести по местам дислокации С-300 ракетные удары, то последствия, по убеждению источников газеты, "для всех сторон будут катастрофическими".

"Ведомости": новый орган в правительстве

О том, как государство готово помочь компаниям, попавшим под санкции США, в свежем номере рассказывает газета "Ведомости". Со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова газета пишет, что компании запросили в капитал "немаленькую сумму, порядка сотни миллиардов". Но государство не собирается "давать денег в капитал", сообщил глава минфина, а ликвидность компаниям может предоставить Промсвязьбанк.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил ранее, что один из предложенных вариантов поддержки - временная национализация пострадавших компаний, но минфину такая идея не нравится.

Кроме того, по словам Силуанова, государство может поддержать компании госзакупками и авансами из бюджета.

Деньги на помощь компаниям в бюджете есть, пишут "Ведомости" со ссылкой на главного аналитика БКС Владимира Тихомирова, для этого даже не нужно менять бюджетное правило.

По данным "Ведомостей", чтобы координировать помощь, чиновники создадут специальный орган при одном из министерств, его сотрудники будут находиться в постоянном контакте с компаниями, изучать их потребности и готовить предложения для правительства.

РБК: кандидаты на реновацию

Министерство строительства назвало города-кандидаты на проведение реновации по опыту Москвы.

"Опыт реновации может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи", - рассказал министр строительства России Михаил Мень РБК 20 апреля на Ялтинском экономическом форуме.

Впрочем, эксперты скептически относятся к этой идее. Вряд ли в других городах хватит средств на осуществление программы, подобной столичной, сказал РБК экс-глава НИИПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Поэтапно процедура реновации, изъятия и замены жилья пока не проработана, утверждает гендиректор консалтинговой компании Key Capital Сергей Камлюк. "Для регионов эта программа тоже интересна, но пока еще московская программа сырая", - считает эксперт.

Опыт реновации в самой Москве пока недостаточный, согласен руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов.

"Принципиальное отличие реновации в Москве от сноса аварийного жилья в регионах в комплексном развитии территории. Не просто увеличивается плотность застройки, но меняется окружение, транспортная структура, создается качественная среда. Для застройщиков и жильцов это более выгодно, - уверен Соколов. - В целом по всей стране реновацию провести сразу не получится, но в больших городах это вполне возможно".

"Известия": интерес к загранице

В этом году россияне стали получать загранпаспорта почти в полтора раза чаще, чем в прошлом, пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику МВД. В январе-марте 2018 года было выдано более 1 миллиона документов, а в те же месяцы 2017-го - 732 тысячи.

Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта, так как курс рубля довольно длительное время оставался относительно стабильным, считает начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ Валерий Коровкин.

Повышению интереса граждан к зарубежным поездкам способствовали открытие чартерных рейсов в Турцию, а также возобновление авиасообщения с Египтом, считает глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров РФ Дмитрий Горин. Уже в прошлом году в Турцию поехало 4,7 млн россиян, а в этом власти Турции ожидают 6 млн туристов из России. В числе популярных туристических маршрутов - Греция, Болгария, Тунис, Индия, Таиланд, Вьетнам, Испания, ОАЭ.

Увеличению спроса на загранпаспорта также способствовало упрощение их оформления: теперь паспорт на 10 лет можно оформить в многофункциональных центрах, минуя миграционный центр или МВД.

Но основной мотивацией для оформления заграничного паспорта все же является увеличение интереса россиян к зарубежным поездкам, полагает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си