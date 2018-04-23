Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Президент Макрон станет первым иностранным лидером официально посетившим Вашингтон при президенте Трампе

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посетит Вашингтон, став первым зарубежным лидером, прибывшим в США с государственным визитом за время президентства Дональда Трампа. К удивлению обозревателей, между двумя лидерами установилось добрые личные отношения. Что стоит за этой связью и что она значит для французских интересов и влияния страны на международной арене?

То, как Макрон выстраивает свои отношения с окружающими, уже не раз вызывали удивление у наблюдателей.

Спустя всего несколько недель после избрания на президентский пост он проигнорировал ближайших союзников Франции, первым делом пригласив посетить Париж с официальным визитом российского президента Владимира Путина.

В мае Макрон отправляется в Москву, несмотря на то, что он же распорядился об авиаударах по союзнику России - Сирии.

Его желание всех помирить и объединить уже приводило к дипломатическим осложнениям - например, с Турцией, которая с негодованием ореагировала на его слова о том, что Франция могла бы помочь Анкаре, став посредником между Турцией и курдами.

Но ничто не может затмить его тесной, практически братской дружбы с Дональдом Трампом.

Между двумя президентами огромная разница в возрасте, у них весьма разные политические взгляды и ценностные установки, образование, стиль управления, интересы или взаимоотношения с прессой.

Но тем не менее, Елисейский дворец называет отношения Макрона и Трампа очень близкими. Известно, что оба президента часто и откровенно общаются по телефону, и, судя по всему, у них и в самом деле установились искренние отношения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Похоже, между двумя лидерами сложились добрые и искренние отношения

В результате Франции удалось оттеснить Германию и Британию, став для США самой близкой страной в Европе.

Макрону помогли две вещи - "брексит", а также политика Берлина в области международной торговли и иммиграции.

"Брексит" ослабил позиции Британии в Европе, а политика Ангелы Меркель не нравится Трампу. И теперь именно Макрон станет первым иностранным лидером, приглашенным с официальным визитом в Вашингтон при президенте Трампе. Там его ждет официальный банкет, а также выступление в конгрессе.

Но для этого нового франко-американского союза есть и причины персонального характера.

Оба лидера резко преобразили политический ландшафт в своих странах. Оба не стесняются высказывать свою точку зрения, оба любят создавать имидж сильного политика.

Кроме того, как говорят некоторые американцы, не вредит Макрону в глазах Трампа и тот факт, что он мужчина, и к тому же считающийся обаятельным человеком.

Франции также легче приспособиться к президентству Трампа именно потому, что, в отличие от Британии и Германии, у нее не было столь тесных отношений и взаимопонимания с предыдущими американскими президентами.

Франция относится к своим отношениям с Вашингтоном прагматически. С точки зрения Парижа, это альянс, основанный на общих интересах, а не на общем мировоззрении.

Во главе общих интересов стоят вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. Как говорят вашингтонские аналитики, в вопросе военной поддержки США считают Францию наиболее надежным союзником, так как после войны в Ираке Великобритания стала с опаской подходить к военным операциям за рубежом.

Взгляды Дональда Трампа на проблемы международной безопасности также помогают Эммануэлю Макрону. Американский президент со всей прямотой дал понять, что странам Европы необходимо начать играть более активную роль в обеспечении собственной безопасности и тратить не менее 2% своего ВВП на нужды обороны.

Эммануэль Макрон пообещавший, что этой двухпроцентной планки Франция достигнет к 2025 году, хочет, чтобы Европа проводила более активную оборонную политику. Он продвигает идею "европейской интервенционной инициативы", в рамках которой европейские страны стали бы совместно использовать свой оборонный потенциал и разрабатывать совместную оборонную стратегию. Это позволило бы ЕС проводить собственные военные операции за рубежом, как это уже сейчас делает Франция.

Но, учитывая настроения во французском обществе, чересчур тесная близость с американским президентом может быть политически опасной для президента, и Эммануэлю Макрону понадобится продемонстрировать более серьезные результаты своей политической дружбы с Трампом.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Учитывая настроения во французском обществе, чересчур тесная близость с американским президентом может быть политически опасной для президента

Не так давно Макрон заявил, что смог убедить Дональда Трампа продолжать заниматься Сирией, хотя Белый дом сразу же это опроверг.

На данный момент не просматривается никаких признаков того, что французский президент оказывает какое бы то ни было влияние на Дональда Трампа по таким вопросам, как изменение климата, договоренность с Ираном по вопросу его ядерной программы, или же статус Иерусалима.

Франция надеется, что в рамках визита Макрона в Вашингтон ему удастся подписать так называемый "свод рекомендаций" прежде, чем президент Трамп, как ожидается, выйдет из соглашения с Ираном по вопросу о ядерной программе этой страны.

Макрон также обсудит с Трампом его намерение повысить тарифы на европейские сталь и алюминий, конфликт в Сирии, а также спорное решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля с переносом туда американского посольства.

Но даже если по всем этим вопросам не будет достигнуто никакого прогресса, тесные отношения с Дональдом Трампом полезны для Эммануэля Макрона.

Став президентом, Эммануэль Макрон заявлял, что намерен восстановить статус Франции на международной арене. Его тесные отношения с Дональдом Трампом, даже не принося прямого результата, повышают престиж и влияние Франции.

Отличительная черта Эммануэля Макрона - тесные личные отношения с лидерами других стран, невзирая на очевидные политические разногласия - это деликатная и сложная политическая эквилибристика.

Отношения Трампа с другими людьми могут быть непредсказуемы, и аналитики отмечают, что президент Макрон до сих пор не позволил себе ни одного критического выпада в его сторону. Но если те или иные решения Трампа в чем-либо ущемят французские интересы, то Макрону придется самому стать объектом критики, и при этом куда более опасной - со стороны его собственных избирателей.

В этом случае отношения с американским президентом, резко повышающие его реноме на международной арене, могут одновременно стать для него губительными в своей родной стране.