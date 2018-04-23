Нельзя терпеть человека десятилетиями: реакция Москвы на уход Саргсяна

Media playback is unsupported on your device "Люди ждали этого 10 лет": как Ереван встретил отставку Саргсяна

Армения - союзник России, ушедший в отставку Серж Саргсян - давний друг Владимира Путина, а смену власти у соседей после выступления оппозиции Кремль никогда не приветствовал. Однако отставку Саргсяна после многотысячных протестов российские официальные лица осуждать не стали.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку в понедельник днем, через час после того как из СИЗО был освобожден лидер оппозиционного движения "Елк", депутат парламента Армении Никол Пашинян. "Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - говорилось в заявлении Саргсяна, которое распространила его пресс-служба.

Еще шесть дней назад президент России Владимир Путин поздравлял Саргсяна с избранием на пост премьера.

Армения - партнер России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, союзник по ОДКБ, на территории страны расположена 102-я российская военная база с двумя гарнизонами - в Гюмри и Ереване.

В свое время Армения далеко зашла в переговорах с Евросоюзом, вспоминает источник Русской службы Би-би-си в российском правительстве: "Они на самом деле очень далеко продвинулись, но потом в 2013 году сделали выбор в пользу ЕАЭС. И они единственные, кто осознанно решил сделать такой выбор".

Серж Саргсян несколько раз обманул людей, в том числе когда обещал, что не будет претендовать на пост премьера, а армяне люди гордые, они такие вещи прощают с трудом Аркадий Дубнов, эксперт

Переговоры о присоединении к ЕАЭС и всю подготовку вела именно администрации Саргсяна, добавляет собеседник Би-би-си.

Протесты, проходившие с 13 апреля, Кремль комментировал сдержанно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в России внимательно наблюдают за Арменией, но считают это внутренним делом.

"Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать", - отвечал Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле ситуацию с протестами в Армении угрожающей стабильности в регионе.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию российских политиков и экспертов на отставку союзника России.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы (ЛДПР):

"Армянский народ дожал ситуацию, красавцы! Никто не хочет терпеть одного и того же человека во главе государства десятилетиями. Необходима сменяемость власти и партий!" (комментарий в "Фейсбуке").

Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии и Закавказью:

"Серж Саргсян несколько раз обманул людей, в том числе когда обещал, что не будет претендовать на пост премьера, а армяне люди гордые, они такие вещи прощают с трудом. В том числе молодежь сильно устала от невыполненных обязательств власти во главе с узурпировавшим ее Саргяном. Поэтому, когда у оппозиции появился лидер, он быстро смог сплотить вокруг себя в том числе и молодежь.

Видимо, в Кремле пришли к выводу, что если уход Саргсяна - выход, то почему бы ему не уйти Александр Караваев, эксперт

Наглость в поведении Саргсяна взвинтила ситуацию - он человек чрезвычайно властолюбивый и самоуверенный. Но его поведение показало, что уже вчера он не владел ситуацией в стране.

Саргсян армянин, и он не пошел на жесткие меры, потому что это угрожает армянам как нации.

Произошедшее не окажет существенного влияния на отношения Армении и России. Армения существенно зависит от России в экономическом плане, большая часть ее энергетики и ресурсов находится в руках российского капитала, а ресурсы для обеспечения безопасности вообще полностью" (комментарий Би-би-си).

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, - великий народ.

Армения, Россия всегда с тобой!" (комментарий в "Фейсбуке").

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS Image caption Отставку Саргсяна протестующие встретили как праздник

Вячеслав Володин, спикер Госдумы:

"Это суверенное дело государства" (цитата по Интерфаксу).

Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ:

"Серж Саргсян ушел в результате давления улицы, а также из-за понимания того, что если он сейчас будет цепляться за власть, значит, ему нужно будет привлекать и военные структуры, а значит, пролить кровь.

Он мог бы пойти и на это, он был в разных серьезных ситуациях и кровь лилась, но при этом он на это не пошел, понимая, что это не выход из положения.

Армения - маленькая республика, погруженная в серьезный экономический кризис, в котором сам Саргсян и повинен, потому что много-много лет руководил республикой, при этом геополитически страна в очень тяжелой ситуации, в частности, оторвана от товарных потоков.

Media playback is unsupported on your device Протесты в Армении: что митингующие думают о России?

Однако, при всем этом решение Саргсяна - это мужественный, достойный шаг с его стороны. Человек смог признать свои ошибки - и, с другой стороны, не пролить кровь.

Все равно все понимают, что с Россией Армению геополитически многое объединяет, и никто эту связь рвать не будет. С другой стороны, придет какой-нибудь экономически грамотный премьер. Скорее всего, в Армении выберут какого-то деполитизированного кандидата" (цитата по Интерфаксу).

Андрей Зубов, историк:

"События в Армении изначально казались Москве достаточно незначительными, на них не обращали внимания и считали, что внутренних сил хватит, чтобы разобраться с протестами - подавят как в 2011 году сами.

Очень быстро и неожиданно ситуация вышла из-под контроля, Москва не успела мгновенно отреагировать. Именно из-за быстроты отставка Саргсяна осталась "внутренним делом Армении" и не переросла во вмешательство России, как это было в случае с украинским Майданом" (комментарий Би-би-си).

Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН:

"Кремль научился реагировать нетипично. Каждая конкретная страна показывает уникальную картину, и российские интересы и присутствие там проявляется по-разному в разных сферах. Случай Армении уникален в том, что Армения глубоко находится в орбите влияния России - и экономическом, геополитическом.

Армения сильнейшим образом завязана на Россию, и в Москве это понимают - кто бы ни пришел к власти, если речь о правящей элите, а не о радикалах, он все равно окажется в жестких рамках конструкции российско-армянских связей.

В Москве ожидали отставки Саргсяна. Усиливающийся протест персонально в отношении одного руководителя неминуемо ставит под сомнение весь курс - видимо, в Кремле пришли к выводу, что если уход Саргсяна - выход, то почему бы ему не уйти.

Ошибка Саргсяна в том, что он не рассчитал последствия, не учел свой низкий рейтинг и степень недовольства граждан, решив остаться премьером.

Для Москвы уход Саргсяна в создавшемся положении выглядит как наименьшее зло. Если этот уход рассосет протестную волну, человек, который станет премьером, продолжит выполнять по отношении к России ту же роль, что и Саргсян.

Комбинация позволила избежать проекции ненависти и раздражения, которую вызывает Саргсян, на весь курс страны. Отставка - это вынужденное действие, чтобы протесты не переросли в нечто большее, чтобы не пострадала коалиция в парламенте, благодаря которой держится Республиканская партия, и курс Армении на сближение с Россией" (комментарий Би-би-си).