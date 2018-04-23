Имя новорожденного принца пока не известно. Но вариантов не так много

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На следующем фото они будут уже впятером! У герцога и герцогини Кембриджских родился еще один ребенок

В королевской семье прибавление: у герцога и герцогини Кембриджских родился третий ребенок и второй мальчик.

После того как пол младенца стал известен всем, возникает следующий вопрос: а как его назовут?

Разумеется, к имени третьего ребенка можно подойти творчески и расширить выбор за пределы традиционных монарших имен.

Однако эта королевская чета уже показала, что готова следовать традициям. С прабабушкой, Елизаветой II, конечно, проконсультируются, но предполагается, что напрямую вмешиваться она не будет.

Букмекеры вовсю принимают ставки на то, как назовут очередного королевского младенца.

Наиболее вероятным считается имя Артур, наименее - Джеймс.

Справедливости ради следует отметить, что если букмекеры правильно предсказали имя первого ребенка герцогской четы - Джорджа, то с Шарлоттой - вторым ребенком - крупно прокололись.

Все были уверены, что девочку назовут Алисой, Дианой, или Оливией. Ставок на Шарлотту почти не было.

Королевские имена в исторической перспективе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый Эдуард правил в XIII веке, последний - в XX

Короли и принцы существовали в британских королевствах на протяжении многих столетий, однако разнообразия в именах не было почти никакого.

Сквозь века, войны и революции уверенно прошагали Эдуард и Генрих.

Эдуард

В Англии, а позднее в Соединенном Королевстве было восемь королей, носящих имя Эдуард (это не считая еще нескольких англосаксонских королей с таким именем до Нормандского завоевания)

Первый Эдуард прославился военными талантами и завоеванием Уэльса и Шотландии. В историю он вошел под прозвищем "молот шотландцев"

Второй король, носивший это имя, потерял корону и жизнь

Третий сплотил страну и нарожал кучу детей

Четвертый основал династию Йорков

Пятый даже не был коронован, и, скорее всего, был убит в Тауэре собственным дядюшкой, который короновался как Ричард III

Шестой был единственным сыном Генриха VIII и умер совсем молоденьким

Седьмой был старшим сыном королевы Виктории и сумел приспособить монархию к современным реалиям

Восьмой даже не дождался коронации и отрекся от престола, чтобы жениться на своей любовнице Уоллис Симпсон.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption А вот с Генрихами все пока что закончилось на Восьмом. Очень уж он неоднозначную славу после себя оставил с многочисленными женами.

Таким же количеством монархов может похвастаться еще одно королевское имя.

Генрих

Первый король, носивший это имя, был сыном Вильгельма Завоевателя

Второй - первым королем из династии Плантагенетов, который под конец жизни умудрился перессориться с собственными сыновьями

Третий почти все царствование воевал с собственными же баронами

Четвертый вообще-то был узурпатором, лишившим трона законного короля Ричарда II. Говорят, что этот грех (низложенный Ричард был убит, возможно, уморен голодом) мучил его до самой смерти

Пятый - победил французов в битве при Азенкуре

Шестой был слегка сумасшедшим и погиб (скорее всего) от рук Эдуарда IV

Седьмой был первым королем династии Тюдоров и страшным скопидомом

Восьмой - и так все знают: шесть жен, из которых с двумя он развелся, двум отрубил голову, одна умерла после родов, а последней удалось его пережить

После этого с Генрихами было покончено, хотя, возможно, только временно, и они еще появятся.

Другие популярные имена

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Георг I был первым королем из Ганноверской династии и по-английски говорить так и не научился

Среди королевских имен не следует забывать о Георгах, которые были излюбленным именем Ганноверской династии. В XVIII - XIX веках их шло целых четыре подряд.

После чего случился небольшой перерыв, и Георгом V был кузен Николая II, отказавшийся в марте 1917 года предоставить русскому царю убежище в Британии.

Георгом VI был отец нынешней королевы.

Первого сына герцога и герцогини Кембриджской, кстати, назвали Джорджем (Георгом), так что в перспективе у Британии может появиться и Георг VII.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Карлов пока было только два, но, вполне вероятно, что появится и третий. Это - второй

У Британии было два Якова (Джеймса). Второго, последнего британского короля-католика, выгнали из страны, пригласив вместо него его же дочь.

Два Карла (Чарльза), и весьма вероятно, что появится третий, если нынешний принц Уэльский не пожелает взять себе другое имя для царствования.

И четыре Вильгельма: самый первый - Завоеватель, потом второй - его сын, третий - вообще был голландцем Вильгельмом Оранским, и четвертый - дядюшка королевы Виктории. Но пятый явно на подходе (нынешний герцог Кембриджский - второй в очереди на британский престол), что подтверждает преемственность монархии от XI века до наших дней.

Несчастливое имя

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ричардам повезло гораздо меньше. Тело убитого Ричарда II везут хоронить. Гравюра XIX века

А вот с Ричардами покончили довольно давно. Первый, Львиное Сердце, умер от загноившейся раны в плече. Второго вроде бы уморили голодом. Третьего - убили во время битвы при Босворте и наскоро похоронили. Настолько наскоро, что его останки обнаружили всего несколько лет назад. Какое-то, прямо скажем, несчастливое имя.

Другие варианты

Впрочем, если королевская семья решит идти традиционным путем, то остаются еще Артур, Альфред и Альберт. У шотландцев можно позаимствовать Дэвида, а у валлийцев - Лливелина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А еще принца можно назвать в честь мифического короля Артура, который правил не менее мифическим Камелотом

Можно назвать ребенка и в честь прадедушки Филипа или в честь двоюродного дедушки Эндрю. Особого значения это, скорее всего, иметь не будет, потому что нынешний младенец является только пятым в очереди на престол и третьим ребенком в семье.

Третьи дети становились королями всего два раза за всю историю страны. Так что можно с именем и порезвиться.