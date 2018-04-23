Имя новорожденного принца пока не известно. Но вариантов не так много
В королевской семье прибавление: у герцога и герцогини Кембриджских родился третий ребенок и второй мальчик.
После того как пол младенца стал известен всем, возникает следующий вопрос: а как его назовут?
Разумеется, к имени третьего ребенка можно подойти творчески и расширить выбор за пределы традиционных монарших имен.
Однако эта королевская чета уже показала, что готова следовать традициям. С прабабушкой, Елизаветой II, конечно, проконсультируются, но предполагается, что напрямую вмешиваться она не будет.
Букмекеры вовсю принимают ставки на то, как назовут очередного королевского младенца.
Наиболее вероятным считается имя Артур, наименее - Джеймс.
Справедливости ради следует отметить, что если букмекеры правильно предсказали имя первого ребенка герцогской четы - Джорджа, то с Шарлоттой - вторым ребенком - крупно прокололись.
Все были уверены, что девочку назовут Алисой, Дианой, или Оливией. Ставок на Шарлотту почти не было.
Королевские имена в исторической перспективе
Короли и принцы существовали в британских королевствах на протяжении многих столетий, однако разнообразия в именах не было почти никакого.
Сквозь века, войны и революции уверенно прошагали Эдуард и Генрих.
Эдуард
- В Англии, а позднее в Соединенном Королевстве было восемь королей, носящих имя Эдуард (это не считая еще нескольких англосаксонских королей с таким именем до Нормандского завоевания)
- Первый Эдуард прославился военными талантами и завоеванием Уэльса и Шотландии. В историю он вошел под прозвищем "молот шотландцев"
- Второй король, носивший это имя, потерял корону и жизнь
- Третий сплотил страну и нарожал кучу детей
- Четвертый основал династию Йорков
- Пятый даже не был коронован, и, скорее всего, был убит в Тауэре собственным дядюшкой, который короновался как Ричард III
- Шестой был единственным сыном Генриха VIII и умер совсем молоденьким
- Седьмой был старшим сыном королевы Виктории и сумел приспособить монархию к современным реалиям
- Восьмой даже не дождался коронации и отрекся от престола, чтобы жениться на своей любовнице Уоллис Симпсон.
Таким же количеством монархов может похвастаться еще одно королевское имя.
Генрих
- Первый король, носивший это имя, был сыном Вильгельма Завоевателя
- Второй - первым королем из династии Плантагенетов, который под конец жизни умудрился перессориться с собственными сыновьями
- Третий почти все царствование воевал с собственными же баронами
- Четвертый вообще-то был узурпатором, лишившим трона законного короля Ричарда II. Говорят, что этот грех (низложенный Ричард был убит, возможно, уморен голодом) мучил его до самой смерти
- Пятый - победил французов в битве при Азенкуре
- Шестой был слегка сумасшедшим и погиб (скорее всего) от рук Эдуарда IV
- Седьмой был первым королем династии Тюдоров и страшным скопидомом
- Восьмой - и так все знают: шесть жен, из которых с двумя он развелся, двум отрубил голову, одна умерла после родов, а последней удалось его пережить
После этого с Генрихами было покончено, хотя, возможно, только временно, и они еще появятся.
Другие популярные имена
Среди королевских имен не следует забывать о Георгах, которые были излюбленным именем Ганноверской династии. В XVIII - XIX веках их шло целых четыре подряд.
После чего случился небольшой перерыв, и Георгом V был кузен Николая II, отказавшийся в марте 1917 года предоставить русскому царю убежище в Британии.
Георгом VI был отец нынешней королевы.
Первого сына герцога и герцогини Кембриджской, кстати, назвали Джорджем (Георгом), так что в перспективе у Британии может появиться и Георг VII.
У Британии было два Якова (Джеймса). Второго, последнего британского короля-католика, выгнали из страны, пригласив вместо него его же дочь.
Два Карла (Чарльза), и весьма вероятно, что появится третий, если нынешний принц Уэльский не пожелает взять себе другое имя для царствования.
И четыре Вильгельма: самый первый - Завоеватель, потом второй - его сын, третий - вообще был голландцем Вильгельмом Оранским, и четвертый - дядюшка королевы Виктории. Но пятый явно на подходе (нынешний герцог Кембриджский - второй в очереди на британский престол), что подтверждает преемственность монархии от XI века до наших дней.
Несчастливое имя
А вот с Ричардами покончили довольно давно. Первый, Львиное Сердце, умер от загноившейся раны в плече. Второго вроде бы уморили голодом. Третьего - убили во время битвы при Босворте и наскоро похоронили. Настолько наскоро, что его останки обнаружили всего несколько лет назад. Какое-то, прямо скажем, несчастливое имя.
Другие варианты
Впрочем, если королевская семья решит идти традиционным путем, то остаются еще Артур, Альфред и Альберт. У шотландцев можно позаимствовать Дэвида, а у валлийцев - Лливелина.
Можно назвать ребенка и в честь прадедушки Филипа или в честь двоюродного дедушки Эндрю. Особого значения это, скорее всего, иметь не будет, потому что нынешний младенец является только пятым в очереди на престол и третьим ребенком в семье.
Третьи дети становились королями всего два раза за всю историю страны. Так что можно с именем и порезвиться.