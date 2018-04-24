СМИ России: Google загоняют в угол

В обзоре российских газет 24 апреля:

"Коммерсант" и "Ведомости": санкционный нонсенс

Одной из самых обсуждаемых тем в центральных российских СМИ стало смягчение позиции США в отношении "Русала": с компании могут снять санкции, если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

Санкции США в отношении "Русала" де-факто признаны ошибкой, пишет газета "Коммерсант". После визита в Вашингтон российского министра финансов Антона Силуанова и обращения чиновников Евросоюза минфин США объявил о резком смягчении своей позиции.

Теперь работать с "Русалом" можно до 23 октября или даже дольше. Однако это касается только самой компании, и условия жесткие: Олег Дерипаска должен в той или иной форме отказаться от контроля.

"Коммерсант" отмечает, что это заявление уже опустило цены на алюминий на 7%, смягчив ажиотаж на рынке.

Впрочем, по замечанию издания, главный вопрос сейчас состоит в том, подчинится ли Москва требованию Вашингтона и в какой форме.

Управляющий партнер юрфирмы Borenius Андрей Гусев указывает, что национализация не поможет: "Должна быть проведена честная сделка любым рыночным способом, а утрата Олегом Дерипаской контроля - прозрачной и понятной. Формальная схема смены контроля, думаю, нереализуема".

О том, кто бы мог перехватить контроль в "Русале", собеседники "Коммерсанта" не говорят, а совладелец компании Виктор Вексельберг также под санкциями.

Олег Петропавловский из БКС отмечает, что реакция ЕС на санкции в отношении "Русала", нехватка сырья и времени для поиска альтернативного алюминия в США, а также рост цен на металл могут привести к тому, что Олег Дерипаска, напротив, займет жесткую позицию и не пойдет даже на разрыв акционерного соглашения.

"Дискуссия о выведении компании из-под санкций через пару недель после их введения - нонсенс. Ситуация нарушает принцип универсальности применения законов", - приводит газета "Ведомости" мнение партнера консалтинговой компании Urus Advisory Алексея Панина.

По его мнению, если послабления для "Русала" еще как-то можно объяснить тем, что санкции против этой компании затронули европейские рынки, то что делать остальным компаниям, попавшим под санкции, непонятно.

"Коммерсант": забанить все?

Роскомнадзор хочет расширить свои возможности ограничения доступа к сайтам. Как стало известно газете "Коммерсант", Роскомнадзор предлагает ввести новое основание для блокировок - решение суда по делу об административном правонарушении. Оно вошло в новую версию подзаконного акта, который позволит блокировать в том числе VPN и анонимайзеры.

Опрошенные газетой эксперты считают, что документ должен ввести в легальное поле действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.

То, что предпринимала надзорная служба на протяжении прошлой недели, внося в реестр все новые и новые IP-адреса, используемые Telegram, было неоднозначно с правовой точки зрения, говорят они.

"После серии блокировок подсетей многие отраслевые юристы обращали внимание на то, что правовая база для таких действий Роскомнадзора отсутствует, - рассуждает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. - Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и, таким образом, подвести правовую базу под свои действия".

Это "показывает, в какой бардак превратился весь блок законодательства, посвященный ограничению доступа", категоричен глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

РБК: интернет-шантаж?

О другой проблеме, связанной с действиями Роскомнадзора, пишет газета РБК: в попытках остановить работу Telegram Роскомнадзор внес в реестр ресурсов, доступ к которым в России запрещен, IP-адреса Google.

Газета пишет о перебоях в работе сервисах Google в крупных российских городах. Днем 23 апреля, по данным гендиректора хостинг-провайдера Diphost Филиппа Кулина, в реестре запрещенных ресурсов было 118 IP-адресов Google из 600 известных, к вечеру того же дня - 118 IP-адресов из 1002 известных.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев пояснил РБК, что проблемы с доступом к сайтам Google вызваны тем, что Роскомнадзор хочет препятствовать передаче push-уведомлений, которые Telegram использует для обхода блокировки.

По его словам, заблокировать push-уведомления полностью значит сделать неработоспособными смартфоны пользователей на Android или iOS, при этом блокировки отражаются не только на России, но и на других странах, в которые трафик может идти транзитом.

При этом Климарев считает, что Google физически не может запретить Telegram использовать свою инфраструктуру и в данном случае никакие законы не нарушает. "По сути, Жаров [глава Роскомнадзора Александр Жаров] ведет себя как каратель, и действия ведомства в отношении Google - это чистый шантаж с целью заставить компанию сотрудничать с властями", - говорит он.

Худший сценарий развития при блокировке адресов Google - уход компании из России, рассуждает Климарев. "Конечно, Google потеряет деньги, но доля России в общей выручке компании составляет менее процента, в контексте глобального бизнеса для компании это незначительные потери", - заключил он.

Если блокировка Google в России все же произойдет, это обернется катастрофой для обычных пользователей, а также внесет существенные коррективы в рекламные стратегии сотен тысяч рекламодателей, использующих Adwords или YouTube в рекламных целях, отметил директор диджитал-агентства iProspect Russia Михаил Цуприков.

Он предположил, что в случае блокировки Google за американскую компанию должна будет вступиться Федеральная антимонопольная служба, так как в противном случае "Яндекс" может стать монополистом на нескольких рынках, что недопустимо по законодательству России.

"Ведомости": заразительный пример?

Возможно ли в России повторение армянского сценария, где в результате акций протеста свой пост оставил премьер Серж Саргсян, пишет газета "Ведомости".

По словам человека, близкого к силовым структурам России, на которого ссылается газета, протесты в Армении достигли такого размаха из-за ряда острых социальных проблем, а Никол Пашинян [ораганизатор протестов] - человек, близкий к бывшему президенту Левону Тер-Петросяну.

Сравнивать ситуацию с оранжевой революцией на Украине нельзя, считает собеседник, правящая группа выдвинула в премьеры легитимного Карена Карапетяна и есть основания ожидать стабилизации обстановки без каких-либо революций.

Пример Армении вряд ли станет сигналом для Кремля, считает политолог Алексей Макаркин.

Кремль исходит из того, что не допускает таких ошибок: так, в отличие от Саргсяна, который обещал народу не идти в премьеры, когда власть в стране переходила от президента к главе правительства, Владимир Путин пока не делал заявлений о нежелании баллотироваться снова, отмечает эксперт.

Кроме того, в Армении возник запрос на обновление власти, чего в России нет.

Решения же о будущем Путина будут приниматься ближе к 2024 г., когда истекает его четвертый срок, и исходя из ситуации на тот момент, полагает Макаркин.

Кремль извлек уроки еще из украинской революции, многие вещи Путин начал делать превентивно с 2016 г., в частности вовлекая во власть новое поколение и демонстрируя новую волну управленцев, добавляет политолог Евгений Минченко.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си