Жители какой страны работают больше всех? Ответ вас удивит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В среднем каждый работник в Южной Корее проводит на работе 2069 часов в год

В марте 2018 года Национальная ассамблея Южной Кореи приняла закон, который позволит значительной части работников отдыхать больше, чем сейчас.

Законодатели в Южной Корее подавляющим большинством голосов одобрили закон, который сокращает максимальную продолжительность рабочей недели с 68 часов до 52.

Согласно данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), пока в Южной Корее самый длинный рабочий день среди всех развитых стран.

Новый закон вступит в силу в июле 2018 года: сначала изменения коснутся сотрудников крупных компаний; небольшим фирмам потребуется немного больше времени для того, чтобы перейти на новые стандарты.

Против этого закона выступали южнокорейские предприниматели, однако в правительстве Южной Кореи считают, что такой закон необходим, он поможет улучшить условия жизни людей. Кроме того, как полагают в Сеуле, более короткая рабочая неделя будет способствовать созданию новых рабочих мест, что в конечном итоге приведет к росту производительности.

Исключение из правил

Правительство Южной Кореи также рассчитывает, что сокращение продолжительности рабочего дня поможет повысить рождаемость, которое стабильно сокращается на протяжении последних нескольких десятилетий.

На данный момент Южная Корея остается страной с самой продолжительной рабочей неделей среди всех развитых стран. По данным ОЭСР за 2016 год, в среднем каждый южнокорейский работник проводит на работе 2069 часов в год.

Только в Мексике (2225 часов в год) и Коста-Рике (2212 часов в год) сотрудники проводят на работе больше времени, чем в Южной Корее.

Страны-члены ОЭСР с самым продолжительным рабочим днем Место Страна Сколько среднестатистический работник проводит времени на работе (часов в год) 1 Мексика 2225 2 Коста-Рика 2212 3 Южная Корея 2069 4 Греция 2035 5 Россия 1974 5 Чили 1974 14 Турция 1832 16 США 1783 22 Япония 1713 26 Великобритания 1676 38 Германия 1363

Согласно данным Международной организации труда, более продолжительный рабочий день характерен, как правило, для стран с низким и средним уровнем доходов населения.

Эта тенденция определяется радом факторов: в странах, где у населения более низкие доходы, довольно много людей работает не по найму, также в этих странах более низкие зарплаты и плохая ситуация на рынке труда. Также свое влияние оказывают различные культурные аспекты.

Но Южная Корея, где доходы населения относительно высокие, в этом случае является исключением из правил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых странах нет законодательного ограничения продолжительности рабочего времени

В Японии есть проблема "смертей от переработок", существование которой подтверждается не только статистикой, но и самим японским языком, в котором есть даже слово, обозначающее это явление - "кароси" (буквально переводится как "смерть от переработок").

Это слово обозначает смерть на работе от болезней, связанных со стрессом (например, от сердечного приступа), или самоубийство, которое совершает человек, оказавшийся не в состоянии справиться с нагрузкой на работе.

Среднестатистический японец проводит на работе около 1713 часов в год. По данным ОЭСР, это далеко не самые высокие показатели продолжительности рабочего дня. Однако надо понимать, что есть статистика, а есть довольно мрачная реальность: так, в Японии нет закона, который бы ограничивал максимально допустимое рабочее время в неделю, также нет никаких законов, ограничивающих переработки. В итоге среднестатистический японец проводит на работе значительно больше времени, чем положено.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Переработки - серьезная проблема для японского общества. Многие офисные работники за рабочий день устают так, что спят в общественном транспорте

В 2015-2016 финансовом году в Японии было зарегистрировано рекордное число "кароси" - 1456. Организации, защищающие права работников, говорят, что реальные цифры могут быть в несколько раз больше, чем официальная статистика.

Страны с самой продолжительной рабочей неделей (часов в неделю) Таиланд 84 Сейшельские острова 74 Коста-Рика 72 Непал 68 Иран 64 Малайзия 62 Сингапур 61

Согласно данным Международной организации труда, жители азиатских стран проводят в среднем больше времени на работе, чем их коллеги в Европе или Америке.

Во многих (32%) азиатских странах нет установленного законом ограничения максимальной продолжительности рабочей недели, во многих (29%) странах это ограничение составляет 60 часов в неделю или больше.

Только в 4% стран соблюдаются рекомендации МОТ и действуют соответствующие ограничения, согласно которым максимальная продолжительность рабочей недели может составлять 48 часов или меньше.

В Южной и Северной Америке 34% стран не имеют законодательного ограничения продолжительности рабочей недели. В числе этих стран - США.

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На Ближнем Востоке законодательство мало ограничивает длительность переработок: в восьми из десяти стран этого региона продолжительность рабочей недели превышает 60 часов.

В Европе, напротив, почти все страны ограничивают максимальную продолжительность рабочей недели. Только в Бельгии и Турции допускается работа более 48 часов в неделю.

В Африке более трети всех рабочих трудятся более 48 часов в неделю. В Танзании, например, больше 48 часов трудятся 60% работников.

Города трудоголиков

В 2016 году швейцарский банк UBS опубликовал доклад, в котором представлен список городов с максимальной средней продолжительностью рабочей недели.

Согласно докладу банка, жители Гонконга работают в среднем 50,1 час в неделю, жители Мумбаи - 43,7, в Мехико - 43,5, в Дели - 42,6, а в Бангкоке - 42,1.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гонконг в 2016 году оказался в числе первых в списке "городов трудоголиков"

Сложнее всего приходится мексиканцам. Мало того, что у них самая продолжительная рабочая неделя в мире, в Мексике еще один из самых коротких в мире оплачиваемых отпусков - менее 10 дней, в то время как в соседней Бразилии отпуск составляет от 20 до 23 дней. Такой же короткий, как у мексиканцев, отпуск у жителей Нигерии, Японии и Китая.

Но бывает и хуже. В Индии, например, и вовсе нет никаких ограничений продолжительности рабочего дня и нет гарантированного минимального оплачиваемого отпуска.