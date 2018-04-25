Полиция моды: можно ли ходить в кино в пижаме?
Кинотеатр Hawera Cinema в Новой Зеландии ввел запрет на посещение кинозалов в пижамах и грязных сапогах. В последнее время число посетителей в ночной и нечистой одежде резко возросло, и администрация взялась улучшить их внешний вид и общую атмосферу в культурном заведении.
Таким образом компания надеется установить "правильную атмосферу".
По словам представителей Hawera Cinema, в последние полгода всё больше клиентов приходили в пижаме.
В своём посте в соцсети Facebook кинотеатр сообщил о запрете, утверждая, что "ночнушки" не создают правильного настроения.
Введение дресс-кода всколыхнуло новозеландские соцсети.
Полиция моды?
Менеджер Hawera Cinema Кирсти Бурк сказала, что в течение последних двух месяцев в кинотеатре наблюдалось увеличение количества клиентов, одетых в пижаму и клиентов, носящих грязные сапоги: "Поэтому, как и многие рестораны и клубы, мы решили ввести дресс-код".
"Нас фантастически поддержали. Нас весь день поздравляли клиенты", - заявила Бурк Би-би-си.
Судя по дискуссиям на странице кинотеатра в Facebook, многие люди поддерживают дресс-код - и даже не подумали бы нарушить его в первую очередь.
Но не всем понравились нововведения. Некоторые считают, что сеть кинотеатров не имеет никакого права отказывать аудитории в любимой удобной одежде.
"Не знала, что вы - полиция моды", - пишет пользовательница Пейджин Уильямс. На что кинотеатр разъясняет ей, что пижамы не создают "нужный настрой" в кинозале.
"Не ношу пижаму на публике, но не вижу, как люди, носящие пижаму, кому-либо мешают, поэтому не понимаю, зачем это правило", - пишет Джувана Кэдман. Кинотеатр отвечает ей тем же.
Несмотря на оживленную дискуссию в Facebook, сам кинотеатр не получил никаких официальных жалоб за прошедшие дни.
Но Кирсти Бурк предупреждает: "Если клиенты появятся в пижаме, мы их не пустим".
Она уверена, что изменения не скажутся на бизнесе негативно.
"Мы считаем, что потеряем больше клиентов, не вводя дресс-код", - сказала она. - "У ресторанов и клубов всегда были требования к внешнему виду, поэтому почему у кинотеатров их быть не должно"?
Теперь кинотеатр уже гордится своим постом и радуется возникшему резонансу.
Превратности дресс-кода
Но Hawera Cinema не единственное заведение, решившее всерьез заняться дресс-кодом клиентов.
До апреля прошлого года работодатели целой канадской провинции - Британской Колумбии - могли оштрафовать женщину за неявку в офис на каблуках.
Лишь год назад власти провинции, где находится Ванкувер, заявили, что подобные требования носят дискриминационный характер, а также могут угрожать здоровью и безопасности.
То, что в ряде ресторанов действуют дресс-коды - не новость, однако иногда меры, применяемые в заведениях, направлены против тех, кто, по идее, должен их институционально поддерживать.
Так, например, мэра итальянского курорта Виареджо прошлым летом выставили за дверь из заведения общественного питания в связи с его слишком короткими шортами.
В итоге мужчина отужинал в другом заведении, а в строгом к шортам ресторане ему предложили компенсацию. При этом пользователи итальянских соцсетей задумались, стало бы заведение извиняться, если бы казус произошёл не с градоначальником.
Прошлый год в целом оказался урожайным на борьбу со строгостями дресс-кода: в британской палате общин парламентариям разрешили не приходить на каждое заседание в галстуках, убрав таким образом вековое ограничение.
При пересмотре правил ношения одежды в публичном пространстве в ряде стран мира отменяются и такие постановления, о существовании которых порой забывают даже те, кто должен бы следить за их выполнением.
Например, в городе Тэтфорд английского графства Норфолк только в июне 2016 года отменили требование 800-летней давности, обязывающее от женщин, пришедших на официальный приём, спрашивать у мэра разрешение снять шляпу.
Интересно, что отменить устаревший дресс-код предложила недавно избранная женщина-мэр.
Впрочем, были в современной британской истории и случаи, когда политики пытались определять внешний вид сограждан. Так, в 2010 году в предвыборном манифесте Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) говорилось о необходимости "поддерживать возвращение к приличной одежде в крупных отелях, ресторанах и театрах".
"Элегантная одежда - часть британскости", - гласил документ. "Хотя поддерживать инновации в моде - также очень по-британски", - добавляли авторы.
Впрочем, тогдашний лидер партии Найджел Фарадж еще до официального начала предвыборной кампании от партийных планов и манифеста отказался.