Полиция моды: можно ли ходить в кино в пижаме?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кинотеатр расположен в городе Хавера на Северном острове Новой Зеландии

Кинотеатр Hawera Cinema в Новой Зеландии ввел запрет на посещение кинозалов в пижамах и грязных сапогах. В последнее время число посетителей в ночной и нечистой одежде резко возросло, и администрация взялась улучшить их внешний вид и общую атмосферу в культурном заведении.

Таким образом компания надеется установить "правильную атмосферу".

По словам представителей Hawera Cinema, в последние полгода всё больше клиентов приходили в пижаме.

В своём посте в соцсети Facebook кинотеатр сообщил о запрете, утверждая, что "ночнушки" не создают правильного настроения.

Введение дресс-кода всколыхнуло новозеландские соцсети.

Правообладатель иллюстрации Facebook/HaweraCinema

Полиция моды?

Менеджер Hawera Cinema Кирсти Бурк сказала, что в течение последних двух месяцев в кинотеатре наблюдалось увеличение количества клиентов, одетых в пижаму и клиентов, носящих грязные сапоги: "Поэтому, как и многие рестораны и клубы, мы решили ввести дресс-код".

"Нас фантастически поддержали. Нас весь день поздравляли клиенты", - заявила Бурк Би-би-си.

Судя по дискуссиям на странице кинотеатра в Facebook, многие люди поддерживают дресс-код - и даже не подумали бы нарушить его в первую очередь.

Правообладатель иллюстрации Facebok/HaweraCinema

Но не всем понравились нововведения. Некоторые считают, что сеть кинотеатров не имеет никакого права отказывать аудитории в любимой удобной одежде.

Правообладатель иллюстрации Facebook/HaweraCinema

"Не знала, что вы - полиция моды", - пишет пользовательница Пейджин Уильямс. На что кинотеатр разъясняет ей, что пижамы не создают "нужный настрой" в кинозале.

Правообладатель иллюстрации Facebook/HaweraCinema

"Не ношу пижаму на публике, но не вижу, как люди, носящие пижаму, кому-либо мешают, поэтому не понимаю, зачем это правило", - пишет Джувана Кэдман. Кинотеатр отвечает ей тем же.

Несмотря на оживленную дискуссию в Facebook, сам кинотеатр не получил никаких официальных жалоб за прошедшие дни.

Но Кирсти Бурк предупреждает: "Если клиенты появятся в пижаме, мы их не пустим".

Она уверена, что изменения не скажутся на бизнесе негативно.

"Мы считаем, что потеряем больше клиентов, не вводя дресс-код", - сказала она. - "У ресторанов и клубов всегда были требования к внешнему виду, поэтому почему у кинотеатров их быть не должно"?

Теперь кинотеатр уже гордится своим постом и радуется возникшему резонансу.

Превратности дресс-кода

Но Hawera Cinema не единственное заведение, решившее всерьез заняться дресс-кодом клиентов.

До апреля прошлого года работодатели целой канадской провинции - Британской Колумбии - могли оштрафовать женщину за неявку в офис на каблуках.

Лишь год назад власти провинции, где находится Ванкувер, заявили, что подобные требования носят дискриминационный характер, а также могут угрожать здоровью и безопасности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теперь работодателям всё тяжелее объяснить, почему они хотят обязать женщин носить на работу туфли на шпильках

То, что в ряде ресторанов действуют дресс-коды - не новость, однако иногда меры, применяемые в заведениях, направлены против тех, кто, по идее, должен их институционально поддерживать.

Так, например, мэра итальянского курорта Виареджо прошлым летом выставили за дверь из заведения общественного питания в связи с его слишком короткими шортами.

В итоге мужчина отужинал в другом заведении, а в строгом к шортам ресторане ему предложили компенсацию. При этом пользователи итальянских соцсетей задумались, стало бы заведение извиняться, если бы казус произошёл не с градоначальником.

Прошлый год в целом оказался урожайным на борьбу со строгостями дресс-кода: в британской палате общин парламентариям разрешили не приходить на каждое заседание в галстуках, убрав таким образом вековое ограничение.

При пересмотре правил ношения одежды в публичном пространстве в ряде стран мира отменяются и такие постановления, о существовании которых порой забывают даже те, кто должен бы следить за их выполнением.

Например, в городе Тэтфорд английского графства Норфолк только в июне 2016 года отменили требование 800-летней давности, обязывающее от женщин, пришедших на официальный приём, спрашивать у мэра разрешение снять шляпу.

Интересно, что отменить устаревший дресс-код предложила недавно избранная женщина-мэр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К королевским скачкам в Аскоте каждый год выпускается специальный стайлгайд

Впрочем, были в современной британской истории и случаи, когда политики пытались определять внешний вид сограждан. Так, в 2010 году в предвыборном манифесте Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) говорилось о необходимости "поддерживать возвращение к приличной одежде в крупных отелях, ресторанах и театрах".

"Элегантная одежда - часть британскости", - гласил документ. "Хотя поддерживать инновации в моде - также очень по-британски", - добавляли авторы.

Впрочем, тогдашний лидер партии Найджел Фарадж еще до официального начала предвыборной кампании от партийных планов и манифеста отказался.