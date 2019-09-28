Обыкновенное чудо Марка Захарова

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Умер Марк Захаров - выдающийся, а, по мнению многих, великий деятель российского театра и кино, член семи творческих союзов и академий, профессор режиссуры, один из 16 полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством" среди творческой интеллигенции, народный артист СССР.

Ему было 85 лет.

Название одного из лучших фильмов Захарова, "Обыкновенное чудо", можно отнести ко всему его творчеству.

Отец и командир

Встав в 1973 году у руля переживавшего не лучшие времена Театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года "Ленком"), Марк Захаров фактически создал его заново. "Ленком" перенял у "Современника" и Таганки неофициальный титул самого популярного и модного московского театра.

В наши дни многие художественные руководители театров задают общую линию, но сами не ставят спектаклей, либо, по крайней мере, широко привлекают варягов.

"Ленком" Захарова являлся классическим репертуарным театром по замыслу Станиславского, где все вращается вокруг личности Главного Режиссера - бесспорного лидера, заботливого отца и вдохновителя труппы, генератора идей.

Такое положение не дается в придачу к должности. Подобных людей есть и всегда будет меньше, чем театров.

За 56-летнюю режиссерскую карьеру Марк Захаров поставил 49 спектаклей, из них 38 в "Ленкоме".

Крупными событиями театральной жизни были его "Тиль", "Жестокие игры", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Свадьба Фигаро", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Женитьба", "Вишневый сад".

"Юнона" и "Авось"

Визитной карточкой Захарова стала первая российская рок-опера "Юнона и Авось" о трогательной трагической любви русского дипломата и путешественника Николая Резанова и юной дочери испанского коменданта Сан-Франциско Кончиты Аргуэльо.

Легендарный мюзикл видел бродвейскую и парижскую сцену, а в "Ленкоме" идет с 1981 года, выдержав тысячу с лишним представлений. Исполнители сменились несколько раз. В первом составе в роли Резанова блистал Николай Караченцов.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Strokov/TASS Image caption Марк Захаров на сцене "Ленкома", 1987 год

Первое время в афишах значилась "современная опера", поскольку слово "рок" в СССР не приветствовалось.

Спектакль был, очевидно, обращен к современности и призывал к наведению мостов между Россией и Америкой, хотя Калифорния во время описываемых событий никакого отношения к Соединенным Штатам не имела.

Интересное кино

В определенный период жизни Марк Захаров, не останавливая работу в театре, увлекся кинематографом, и с 1976-го по 1984 год снял семь картин, все они, в том числе "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Обыкновенное чудо" и "Формула любви", вошли в золотой фонд советского кино.

Сценарии "Того самого Мюнхгаузена", "Дома, который построил Свифт", "Формулы любви" и "Убить дракона" написал многолетний творческий партнер Захарова Григорий Горин.

Захаров, в свою очередь, был сценаристом известных фильмов "Земля Санникова" и "Звезда пленительного счастья", а для "Белого солнца пустыни" Владимира Мотыля сочинил письма красноармейца Сухова.

Звездная команда

Режиссер говорил, что его самая большая гордость - актерская команда, которую он смог собрать вокруг себя.

В "Ленкоме" служили Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Караченцов, Александр Абдулов, Леонид Броневой. Они же играли главные роли в фильмах Захарова.

Татьяне Пельтцер он фактически подарил вторую творческую жизнь, пригласив ее в труппу в возрасте 72 лет.

Биография не в порядке

Оба деда Марка Захарова были царскими офицерами. Дед по отцу погиб в Первую мировую, дед по матери воевал за Колчака и эмигрировал в Австралию.

Отец будущего режиссера учился в кадетском корпусе в Воронеже, пошел служить к красным, дожил до преклонных лет, но терпел мытарства: его то "вычищали" из армии, то принимали вновь, дважды ссылали как социально чуждого, запрещали жить в Москве.

Правообладатель иллюстрации Alexander Konkov/TASS Image caption Марк Захаров на съёмках фильма "Тот самый Мюнхгаузен", 1979 год

Марк обожал кукольный театр Сергея Образцова и занимался в театральной студии Москворецкого дома пионеров вместе с будущим создателем "Иванова детства" и "Сталкера" Андреем Тарковским, но, в отличие от многих знаменитых актеров и режиссеров, не мечтал о театре с детства.

В военное училище его не приняли из-за родственников, на архитектурный факультет он не прошел по баллам.

На следующий год по совету матери, руководившей детскими драмкружками, поступил в ГИТИС, продекламировав на творческом конкурсе лермонтовскую "Песню о купце Калашникове".

В семье бытовала легенда, будто мать не хотела, чтобы сын связывал судьбу с театром, но изменила мнение, увидев некий вещий сон.

Конфликт с цензурой

Окончив актерское отделение ГИТИСа, Захаров получил распределение в Пермский драмтеатр, где провел три года. По его словам, очень скоро ощутил в себе задатки лидера и понял, что его интересует режиссура.

В 1959 году вернулся в Москву, играл в театрах имени Гоголя и "Эрмитаже", но как актер не прославился.

В 1964 году стал режиссером Студенческого театра МГУ.

В конце 1960-х годов поставил в Театре сатиры "Доходное место" А.Н. Островского и "Банкет" Григория Горина и Аркадия Арканова. Министерство культуры усмотрело в обоих спектаклях нежелательные аллюзии и запретило после нескольких представлений.

Как вспоминал ныне покойный Горин, он был готов переделать пьесу в угоду цензорам, но Захаров сказал, что ничего менять не станет.

Карьера молодого режиссера, вероятно, на этом бы и закончилась. Выручил худрук Театра Маяковского Андрей Гончаров - дал Захарову возможность поставить на его сцене идейно выдержанный "Разгром" по роману Александра Фадеева.

Личное и общественное

Марк Захаров прожил 58 лет в счастливом браке с актрисой Ниной Лапшиновой, с которой познакомился еще в ГИТИСе - по его словам, обратил внимание на девушку с младшего курса, когда она назвала его "Презахаровым", а он счел это забавным. В "12 стульях" она сыграла небольшую роль жены отца Федора.

Единственная дочь Александра - актриса "Ленкома".

В 1989 году цвет советской творческой интеллигенции практически в полном составе сделался депутатами реформированного Горбачевым советского парламента. Марк Захаров был избран по квоте Союза театральных деятелей.

Правообладатель иллюстрации Anton Tushin/TASS Image caption Дочь Марка Захарова, Александра Захарова - актриса "Ленкома"

В 1988 году он пригласил на спектакль "Ленкома" бывшего тогда персоной non grata Бориса Ельцина, в 1990 году в прямом телеэфире сжег партбилет, входил при Ельцине в состав президентского совета по культуре.

Режиссер публично высказывался в поддержку подвергающегося уголовному преследованию коллеги Кирилла Серебренникова и против запрета нетрадиционной постановки оперы "Тангейзер".

В интервью "Комсомольской правде" в сентябре 2016 года он заявил о поддержке курса Владимира Путина, назвал его "архиодаренным человеком" и похвалил его чувство юмора, в декабре 2017-го одобрил его очередное выдвижение кандидатом в президенты.

В апреле 2018 года к 85-летию Марка Захарова Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда России. Из деятелей искусства такой чести удостоились только Галина Волчек, Валерий Гергиев и Иосиф Кобзон.