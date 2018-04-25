Кулинарный фотограф года: лучшие снимки еды

В престижном конкурсе фотографий еды Pink Lady Food Photography в этом году приняли участие фотографы из 60 стран. В общей сложности жюри получило почти 40 тысяч снимков. Мы публикуем лучшие из них.

Правообладатель иллюстрации NOOR AHMED GELAL Image caption Индусы приготовились к праздничной трапезе после поста в одном из храмов в Дакке. Эта фотография Нура Ахмеда Гелала получило главный приз конкурса.

Правообладатель иллюстрации VICTOR PUGATSCHEW Image caption Виктор Пугачёв был признан лучшим "винным" фотографом. На этой фотографии выжатый сок винограда сорта шардоне сливается в бочку. Снимок сделан во французском регионе Шампань.

Правообладатель иллюстрации DEBDATTA CHAKRABORTY Image caption Фотография Дебдатты Чакраборти стала победителем в номинации "Сбор урожая". На ее снимке рыбаки закидывают свои сети в реку в индийской Бенгалии.

Правообладатель иллюстрации ANIKO LUEFF TAKACS Image caption Анико Лойфф стала победительницей среди фуд-блогеров. На ее фотографии - лавандовый мёд, стекающий с деревянной мешалки на ломтики сот.

Правообладатель иллюстрации TOM PARKER Image caption В номинации "Сервировка стола" победил снимок Тома Паркера: повар представляет посетителям ресторана приготовленное им блюдо в одном из отелей колумбийского города Картахена.

Правообладатель иллюстрации MICHAEL MEISEN Image caption Майкл Майсен сэтой фотографией "яблочного букета" стал победителем в номинации "По яблоку в день".

Правообладатель иллюстрации OLIVER HAUSER Image caption Этот снимок Оливера Хаусера входит в подготовленную им серию фотографий "Адам готовит для Евы". Он был признан лучшим среди уже опубликованных работ - в категории "Еда из книги".

Правообладатель иллюстрации ANDY GRIMSHAW Image caption В категории "Самый цвет" победил снимок Энди Гримшоу, на котором вы не найдете ничего, кроме зеленых бобовых стручков.

Правообладатель иллюстрации GUILLAUME FLANDRE Image caption Гийом Фландр сфотографировал овец у рынка в столице Сенегала Дакаре. Этот снимок был признан лучшим в категории "Еда на природе".

Правообладатель иллюстрации GUILLAUME FLANDRE Image caption Еще одна фотография Гийома Фладра стала лучшей в номинации "Семейная трапеза". На снике - отец и дедушка фотографа готовят еду в рождественский вечер.

Правообладатель иллюстрации LINDA TAYLOR Image caption Эта фотография булочек и груш Линды Тейлор победила в номинации "Съедобный портрет".

Правообладатель иллюстрации JOHN CAREY Image caption Фотограф Джон Кэри победил в номинации "За приготовлением еды". Он запечатлел, как известный повар Калум Франклин выпекает пироги.

Правообладатель иллюстрации PROBAL RASHID Image caption Фотография Пробала Рашида признана лучшей в номинации "Есть, чтобы жить". На его снимке - рыбак Локман Миа из Бангладеш готовит еду прямо в лодке.

Правообладатель иллюстрации DEREK SNEE Image caption Девушка готовит каталонскую паэлью на рождественской ярмарке в Ньюкасле. Снимок Дерека Сни стал победителем в номинации "Британские фестивали еды".

Правообладатель иллюстрации JADE NINA SARKHEL Image caption Британский фотограф Джейд Нина Шархель сфотографировала в Мумбае женщин, стоящих в очереди, чтобы заказать хлеб к индуистскому празднику Дивали. Фотография получила приз в номинации "Еда на продажу".

Правообладатель иллюстрации PAUL STEVEN Image caption Пол Стивен сфотографировал этих коров породы хайленд на свой телефон. Снимок стал победителем в соответствующей номинации - "Фотография, сделанная смартфоном".

Правообладатель иллюстрации BECCI HUTCHINGS Image caption Победителем среди студенческих фотографий стал снимок мёда в сотах, сделанный Бекки Хатчингс.

.