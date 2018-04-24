Южная Корея решила угостить Ким Чен Ына швейцарским блюдом
Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе предстоящего межкорейского саммита на ужин предложат швейцарское национальное блюдо из картофеля.
Организаторы таким образом хотят напомнить северокорейскому лидеру о времени, проведенном в Швейцарии.
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На странице резиденции президента Южной Кореи опубликован полный список блюд, кооторые будут подавать гостям, с фото и описаниями.
Ким Чен Ын предположительно проходил обучение в Швейцарии, но официального подтверждения этой информации не было.
Для южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в меню включено блюдо из солнечника - морской рыбы, которая обитает в том числе у побережья Южной Кореи.
Лидер Южной Кореи провел свое детство в портовом городе Пусан, поэтому организаторы надеются, что вкус морской рыбы напомнит ему о родных местах.
Назначенный на пятницу саммит лидеров двух корейских стран станет первым с 2007 года, он пройдет в пограничном пункте Пханмунджом.
Рецепты угощений и ингредиенты будут традиционными для обеих стран, сообщили организаторы встречи с южнокорейской стороны.
Одно из самых известных северокорейских блюд - холодная лапша (Нэнмён) - будет приготовлено в южнокорейской части демилитаризованной зоны между двумя странами шеф-поваром известного пхеньянского ресторана Okryu Gwan по просьбе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Швейцарское блюдо из картофеля, которым попытаются порадовать Ким Чен Ына, называется рёшти. Оно изготавливается из тертого картофеля и по вкусу напоминает картофельные оладьи.
Также гостям саммита, как сообщается на странице президента Южной Кореи в "Фейсбуке", подадут крепкий ликер мунбэджу, родиной которого считается пхеньянский район КНДР, но сейчас его производство налажено и в Южной Корее.
Проведение первой за последние 10 лет встречи на высшем уровне между Севером и Югом стало результатом дипломатических переговоров по ядерной программе Пхеньяна.
Сеул вкладывает политическое значение в выбор блюд, предлагаемых иностранным лидерам. Так, во время визита президента США Дональда Трампа в 2017 году к столу подавали креветки, выловленные в районе, территориальную принадлежность которого оспаривают Южная Корея и Япония.
Фото: Голубой дом, официальная резиденция президента Южной Кореи.