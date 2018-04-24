В США поражены спокойными действиями полицейского в Торонто

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В результате инцидента погибли 10 человек

Отсутствие агрессии в действиях полицейского, арестовавшего человека, который в понедельник выехал на тротуар в арендованном автофургоне, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения, многих изумили. Блюститель порядка арестовал подозреваемого, не произведя ни одного выстрела.

На видео с места инцидента подозреваемый Алек Минасян направляет предмет, напоминающий пистолет, на полицейского и кричит: "Убей меня!"

Далее полицейский приказывает мужчине: "На землю!" Подозреваемый отвечает, что у него есть пистолет, после чего полицейский повторил: "Мне все равно. На землю!" После этого мужчину задерживают без единого выстрела, пока он лежит на земле.

Многих в Северной Америке интересует, почему полицейские не застрелили подозреваемого. Это резко контрастирует с тем, как в США полиция зачастую применяет огнестрельное оружие, убивая безоружных людей.

"Исследования показали, что канадская полиция с большой неохотой применяет смертельное оружие, - рассказывает специалист по криминологии в канадском Университете Саймона Фрейзера Рик Пэрент. - Анализ данных о применении полицейскими огнестрельного оружия за последние годы показывает, что, по сравнению с американскими коллегами, канадские полицейские стреляют гораздо реже. Но, как и в случае с американской полицией, они идут на большие риски, защищая людей".

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Находящийся в США эксперт сообщил Би-би-си, что в ситуации, когда на полицейского направлен пистолет, он обязан убить подозреваемого.

Начальник полиции Торонто Марк Сондерс сообщил журналистам, что полицейский блестяще справился, разобравшись в ситуации, и смог привести ее к мирному разрешению.

Он отметил, что городская полиция обучена так, чтобы как можно реже применять силу в какой бы то ни было ситуации.

Президент полицейской ассоциации Торонто Майк Маккормак сообщил газете Globe and Mail, что полицейский - герой, потому что он мог просто открыть огонь.

"Этот полицейский оценил происходящее и пришел к выводу, что он может справиться так, как он и поступил", - полагает он. Маккормак рассказал, что поговорил с полицейским, который сказал ему: "Я просто выполнял свою работу. Нет ничего выдающегося в том, что я сделал. Но подумайте о тех несчастных".

Media playback is unsupported on your device Момент задержания водителя фургона в Торонто

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудэйл похвалил смелую и профессиональную реакцию полиции.

В соцсетях полицейского многие хвалили за сдержанность, но при этом некоторые отмечали, насколько это контрастирует с поведением американских стражей порядка.

Однако специалист в области уголовного наказания в Колумбийском колледже штата Миссури Майкл Лиман рассказал Би-би-си, что, возможно, по правилам полицейский должен был убить подозреваемого.

"Предположим, что подозреваемый держит пистолет и направляет его на полицейских. Тревожно, что полицейский в ответ не открывает огонь на поражение", - говорит он.

По мнению Лимана, полицейский не начал стрелять, опасаясь, что после этого он может попасть под шквал общественной критики.

"В результате действий подозреваемого погибли люди. Предположим, полицейский об этом знал. Если это так, то повышается уровень угрозы для окружающих. В таких условиях можно предположить, что обязанностью полицейского было стрелять на поражение, если предположить, что подозреваемый держал в руках огнестрельное оружие", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для наезда был использован автофургон

Сотрудник аризонского Института криминологии и уголовного права Уильям Терилл сказал, что, возможно, полицейский рассмотрел предмет в руках подозреваемого и понял, что он не опасен.

"Возможно, полицейский решил, что в руках у человека не пистолет или ненастоящий пистолет. То, что полицейский вышел из укрытия своего автомобиля, тоже говорит в пользу этой версии. Также вероятно и то, что полицейский понял, что человек хочет с помощью полиции покончить с собой, и решил не открывать огонь. Или он просто оцепенел", - сказал он.

Научный сотрудник кафедры криминологии и уголовного права в Сент-Луисском университете, штат Миссури, сказал, что видео не содержит всей необходимой информации, чтобы можно было судить о действиях полицейского.

"Если полицейский мог четко видеть, что держит подозреваемый, и это не был пистолет, то в этом случае полицейский просто правильно выполнил свои обязанности", - сказал он.