Лидеры протестов в Армении: отставка Саргсяна - только начало

Image caption 24 апреля в Ереване прошло шествие по случаю Дня памяти жертв геноцида армян

В Ереване во вторник впервые за последние двенадцать дней не было шумных акций и митингов. Но затишье в связи с Днем памяти жертв геноцида армян 1915 года в Османской империи, который отмечают в Армении ежегодно 24 апреля, обещает быть недолгим.

Во вторник на площади Республики, которая на протяжении всех последних дней была ареной для проведения многотысячных митингов, убирают мусор после шумных празднований, посвященных уходу с поста премьер-министра Сержа Саргсяна.

В центре площади установлены динамики. Рядом мужчины снимают с фонарного столба плакат с надписью "Stop the Serj Regime".

"У нас было потрясающее настроение, все радовались [уходу в отставку Сержа Саргсяна]. Такого раньше никогда не было в Ереване, в Армении. Все друг друга обнимали, благодарили и поздравляли, - рассказывает жительница Еревана, дизайнер Мариам Хлгатян. - Но сегодня, 24 апреля, у нас 103-я годовщина геноцида армян. Поэтому сегодня не празднуем, завтра продолжим праздновать".

К трем часам дня на площади Республики вновь собралась многотысячная толпа по призыву оппозиционного депутата Никола Пашиняна. Но в этот раз не на акцию протеста, а на шествие к мемориальному комплексу "Цицернакаберд", посвященному жертвам массовой резни армян в Османской империи.

Однако затишье в Армении обещает быть недолгим. По словам лидеров протестного движения, "бархатная революция" в Армении продолжается, а отставка премьера была лишь первым пунктом программы по мирной смене власти в стране.

Неполная победа

"Нужно поднять экономику, чтобы люди не покидали нашу страну, чтобы коррупции не было, и чтобы народ хорошо жил", - говорит Нарине Оганесян, стоя у входа в мемориальный комплекс, куда во вторник непрерывным потоком шли люди, чтобы почтить память жертв трагических событий в Османской империи.

Оганесян - косметолог. По ее словам, она вместе со своими коллегами активно участвовала в протестах против премьерства Саргсяна.

"Я же частица моего народа. Я и в протестах участвовала, и отставку Саргсяна праздновала… Конечно, теперь мы надеемся, что какие-то перемены все же будут", - говорит она.

Image caption Косметолог Нарине Оганесян (слева) активно участвовала в протестах и надеется на перемены

Но оптимизм разделяют не все. По словам 29-летней Хасмик Мурадян, она во "всенародную эйфорию" не впадает, а говорить о реальной смене власти в Армении пока рано.

"Важнее всего, я думаю, чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы, как было объявлено оппозиционным лидером Николом Пашиняном, и должен быть назначен новый премьер-министр из народа. Вот эти два вопроса в повестке дня. Я надеюсь, что так и будет. После этого уже можно будет говорить о реальной смене власти", - считает Мурадян.

О том, что мирная передача власти и "бархатная революция" в Армении должны быть доведены до конца, говорят и организаторы протестного движения.

Встреча не состоится

По словам Никола Пашиняна, его переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, назначенные на 25 апреля, должны были касаться передачи власти без потрясений.

После ухода Саргсяна в отставку, по его словам, должен быть избран представитель от народа на пост премьер-министра, после чего сформировано временное правительство. Досрочные парламентские выборы должны быть проведены по возможности в самые короткие сроки, говорит Пашинян.

"Премьер-министром Армении должен быть кандидат народа. Это значит, что никто из Республиканской партии не будет премьер-министром", - заявил Пашинян на пресс-конференции во вторник, на которую были приглашены представители зарубежных СМИ.

Вскоре после пресс-конференции стало известно, что запланированная встреча между Карапетяном и Пашиняном не состоится. Об этом говорится, в частности, в заявлении Карапетяна, размещенном на сайте аппарата премьер-министра Армении.

"Сообщаю, что ранее объявленная встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян односторонне выдвинул новые условия, в частности, по поводу формата встречи, повестки и освещения. Последним предложен список лиц, участвующих с нашей стороны, а также заявлено, что он будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучить собственную точку зрения, повестку [...]", - говорится в заявлении Карапетяна.

Карапетян призвал президента организовать встречу с участием широкого спектра политических сил для обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и возможного сотрудничества, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов.

Снова акции?

Касаясь предстоящих переговоров с Пашиняном, на встрече с аккредитованными в Армении послами Карапетян во вторник заявил, что повестка открыта, и каждая сторона может выступить со своими предложениями.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить согласие и солидарность народа, и сказал, что ожидает того же от коллег.

Заявление о том, что встреча с Пашиняном не состоится, появилось на сайте премьер-министра позже.

Лидеры протестного движения пригрозили возобновить акции, обвинив правящую партию в попытках использовать отставку Саргсяна для сохранения власти.

Согласно Радио Азатутюн, Пашинян в видеообращении, размещенном в своем "Фейсбуке", заявил, что акции возобновятся в среду утром, если он не дождется звонка от Карапетяна, спикера парламента Ара Бабалояна и главы парламентского большинства Ваграма Багдасаряна.