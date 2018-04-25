СМИ России: контрсанкции смягчат без лишнего шума

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РБК: Совет Федерации встанет на сторону недовольных контрсанкциями

Совет Федерации готов смягчить ответ на санкции США, пишет РБК. Сенаторы критикуют разработанный Госдумой законопроект об ответных мерах, и эксперты считают, что в него без лишнего шума внесут смягчающие поправки и быстро утвердят.

Закрытое обсуждение подготовленного Думой законопроекта прошло во вторник, и два источника в Совфеде рассказали изданию о смягчении поправок к закону об антисанкциях. В проекте, внесенном в Госдуму 13 апреля, описаны возможные ответные действия России: ограничение импорта американских товаров (алкоголь и табак, сельскохозяйственная продукция, сырье, лекарства) и экспорта российских товаров в США (редкоземельные металлы), прекращение сотрудничества в определенных отраслях, ограничение допуска к госзакупкам, найма иностранных работников.

Некоторые из предложений ударят по российским производителям и потребителям, чего и решили не допустить сенаторы. И хотя они поддерживают концепцию закона, все же собираются внести поправки, касающиеся запрета или ограничения на импорт лекарств.

Члены комитета по социальной политике Совфеда также сомневаются в эффективности ограничения на трудоустройство в российские компании иностранцев. Это "может спровоцировать сокрытие российскими работодателями информации о своих работниках, а также может негативно отразиться на социально-экономическом развитии регионов в целом".

Критика сенаторами разработанного в Госдуме законопроекта может свидетельствовать о том, что, "почувствовав недовольство части общества думским законопроектом, Совет Федерации решил демонстративно встать на сторону недовольных", считает политолог Аббас Галлямов. Впрочем, отметил он, сигнал о том, что проект может быть подвержен изменениям, дал и вносивший его председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Он отложил первое чтение на месяц и предложил широкое обсуждение с экспертным сообществом и заинтересованной общественностью, - пояснил РБК эксперт. - Все это, безусловно, предполагает и диалог с сенаторами".

Некоторые другие предложения законопроекта также подверглись критике. Так, совладелец крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков заявил РБК, что считает авторов инициативы "вредителями", а сам закон - "сырым". Его критика проекта связана с инициативой распространить антисанкции на титановую промышленность.

"Ведомости": кто разбогатеет на футболе?

ЧМ-2018 увеличит ВВП России на 1%, а в следующие пять лет будет приносить еще по 120-180 млрд руб. ежегодно, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование консалтинговой компании McKinsey.

Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока могут приносить дополнительные 80-110 млрд руб. к инвестициям и 120-180 млрд руб. к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.

Официально на подготовку потрачено 1,2 трлн рублей, это инвестиции в строительство спортивной и транспортной инфраструктуры и благоустройство.

Во время ЧМ-2018 выручка 4-5-звездочных отелей может вырасти до 40%, 3-звездочных - до 15%, рассуждает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Ginza Project (рестораны "Джон Джоли", Mercedes Bar, Sixty и др.) ожидает роста трафика и выручки в своих ресторанах на 25-30%, говорит ее гендиректор Алексей Волков. Ждут роста также представители других сетевых заведений.

Исследователи оговариваются, что спортивные мероприятия не всегда создают дальнейший приток туристов. После чемпионатов мира по футболу в Германии, Бразилии и ЮАР ежегодный приток иностранных туристов в следующие пять лет действительно увеличился, как и в Сочи после Олимпиады-2014. Но, например, в Турине после Олимпиады-2006 иностранцев стало меньше. То же касается внутреннего туризма: в Сочи после Олимпиады он вырос, а в ЮАР после ЧМ-2010 - упал.

После таких мероприятий в некоторых странах темпы роста экономики снижаются, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров, - например, в Бразилии была рецессия, в ЮАР - существенное замедление роста. Но в масштабах российской экономики провала инвестиций не будет, уверен он: общий размер инвестиций ежегодно колеблется около 14-15 трлн руб. и 600 млрд за пять лет - это всего около 1% всех капитальных вложений.

К тому же, если бы чемпионата не было, это не значит, что не было бы других инвестиций: деньги были бы потрачены на другие проекты, госзаказы для промышленности, строительство инфраструктуры. Дополнительный эффект от чемпионата может выражаться в увеличении турпотока, но он продлится около месяца, продолжает Тихомиров. А вот расчет на то, что приезжим иностранцам понравится в стране, это улучшит образ России и в будущем поддержит турпоток, может не оправдаться: на фоне санкций и негативных новостей о России в СМИ еще неизвестно, что перевесит.

РБК: объем долга российских резидентов уменьшился

Иностранное кредитование России в октябре-декабре вновь упало, хотя в предыдущие девять месяцев оно росло впервые после введения санкций. Сильнее всего кредитование России сократили Франция и Великобритания, отмечает РБК, ссылаясь на данные Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS, его часто называют "центробанк центробанков").

Именно в конце прошлого года ситуация с новыми санкциями достигала пиковой неопределенности, а нерезиденты сокращали вложения в Россию, чтобы не упоминать о них в отчетности. Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре-декабре сократился на 8,05 млрд долларов по сравнению с третьим кварталом. В основном это снижение пришлось на падение кредитов иностранных банков.

Сокращение зарубежного кредитования в четвертом квартале не сопровождалось новыми масштабными санкциями, однако в конце прошлого года активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга. О том, что Вашингтон не планирует вводить подобные санкции, минфин США сообщил только в феврале.

Существуют и внутренние причины падения трансграничного кредитования. "Сокращение иностранного кредитования России может быть эффектом оттока средств нерезидентов со счетов санируемых банков, поскольку на конец третьего - четвертый квартал как раз приходились объявления о санации крупнейших частных банков - "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка", - сказал РБК экономист крупного банка, попросивший не называть его имени.

Кроме того, в конце года нерезиденты всегда стараются сократить вложения в Россию, чтобы не отображать их в отчетности, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Коммерсант": проверки приводят к закрытию торговых центров

Начавшаяся на фоне трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове волна проверок соблюдения мер пожарной безопасности в торговых центрах обернулась закрытием крупных объектов и детских учреждений в Москве и регионах, пишет "Коммерсант".

Как сообщили в прокуратуре Москвы, в результате проверки 250 торговых комплексов было возбуждено 1 тыс. административных производств и направлено более 400 предписаний. "По десяти объектам в суды направлены заявления о приостановлении работы", - уточнили в ведомстве, добавив, что в каждом случае прокуроры просят приостановить деятельность торгцентра до рассмотрения заявления по существу.

Работа ведется также в регионах, издание сообщает о проверках и закрытии ТЦ в Нижнем Новгороде, Новочеркасске (Ростовская область), Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Самарской области, Магнитогорске, Ижевске и других городах и регионах.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" (ТЦ "Видное Парк") Алексей Ванчугов объясняет, что убытки операторов торгцентров напрямую зависят от количества дней, которые простаивал объект. "Арендная плата составляет 10% от ежедневного товарооборота, эти деньги будут вычтены из месячной стоимости помещений", - объясняет он. По его оценке, дневной оборот успешного районного торгцентра в Москве и области составляет примерно 20-30 млн руб. Исходя из этих данных, его собственники в случае приостановки работы ежедневно могут терять 2-3 млн руб.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си